"Врет, как школьник". Блогеры об интервью главы СВР Нарышкина

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин дал длинное интервью главе МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Первая его половина, опубликованная три дня назад, интереса в Сети не вызвала, зато широко расходится ​вторая, которую "РИА Новости" выложило вчера. Благодарить за это нужно Алексея Навального: во второй части интервью Сергей Нарышкин прокомментировал его дело, назвав оппозиционера "сакральной жертвой", пущенной в ход Западом, чтобы оживить протестное движение в России. Навальный опубликовал этот фрагмент в твиттере с издевательским комментарием.

Многие присоединились к этой оценке.

Рустем Адагамов

И вот это – глава внешней разведки России. А мы над Лукашенко смеемся.

Усы Пескова

– Ник, алло, слышишь?

– Да, Майк

– Русские нас раскусили и превентивно отравили Навального сами! Они профессионалы

– Да, особенно хорош Нарышкин. Он крепкий орешек!

Евгения Альбац

Какая же стыдобища это интервью якобы главы якобы разведки Нарышкина. Как же он командует профессионалами ? Или в Ясенево остались одни специалисты по активкам?

Олег Пшеничный

Вообще все эти Нарышкины, Бастрыкины, Рогозины и Шойгу по своей основной деятельности – просто пиарщики и пропагандисты. Короче [трепачи], но при этом опасные.

В нормальных разведке, сыске, парламенте, армии или космонавтике, их бы любая уборщица гнала по коридору до проходной, стуча шваброй и шлепая мокрой тряпкой.

А о ком говорит эта тенденция? О их начальнике, разумеется.

Некоторые комментаторы видят в словах Нарышкина косвенное признание факта отравления.

Алексей Беляков

Сергей Нарышкин, глава внешней разведки, сообщил о проверенной информации. Год назад спецслужбы Запада совещались, как оживить протестное движение в России. И решили, что нужна «сакральная жертва», то есть устранить лидера оппозиции.

То есть, открыто подсказывает Нарышкин, отравление Навального – это они.

А мы теперь понимаем – Нарышкин признает, что отравление было. Не «нарушение обмена веществ», как нам говорили честные медики. И не что-то еще. Отравление.

Спасибо вам, Сергей Евгеньевич, за прямоту. Может, теперь уголовное дело заведут, наконец? Уж если тут происки спецслужб Запада – надо поднимать СВР, ФСБ, Генпрокуратуру, всех поднимать. А то страшные отравители так и разгуливают на свободе.

Станислав Белковский

Алексей Навальный мог бы отравлен западными спецслужбами, которые хотели сделать ключевую фигуру российской оппозиции "сакральной жертвой" – вроде как для оживления протестов РФ. Так заявил в интервью РИА "Новости" (Дмитрию Киселеву) директор СВР РФ Сергей Нарышкин. Тем самым г-н Нарышкин дал понять, что имело место таки всамделишное отравление оппозиционера, а не какой-то там несчастный случай, как прежде утверждали многие представители околокремлевских кругов. Так все же: какова финальная кремлевская версия? Было или не было? Посмотрим.

С заявлениями по поводу отравления Навального выступили сегодня и другие ведомства: МИД назвал отравление Навального "спектаклем", который срежиссировал Запад, а МВД снова принялось утверждать, что Навальный слишком увлекался диетами.

Александр Плющев

Российская официальная версия на сегодняшний день выкристаллизовалась: Навального никто не травил, это панкреатит. А уж что было с ним после транспортировки в Германию – не наша зона ответственности, кстати, покажите, что и как вы там нашли, так мы и знали, вы разыгрываете спектакль. Вопрос с возбуждением в России уголовного дела закрыт окончательно, правда, изъятую у Навального одежду не отдадут. И вообще, подельники Навального вывезли улики с места преступления, за что могут понести ответственность.

Большинство комментаторов, в том числе и сам Навальный, считают, что ведомства запутались в версиях.

Илья Яшин

Глава СВР Сергей Нарышкин рассказал о «достоверной и проверенной информации», полученной от «одной из стран НАТО». По его словам, год назад западные спецслужбы решили запустить «механизм сакральной жертвы», выбрав на это роль «одного из лидеров оппозиции».

Это был комментарий об отравлении Навального, озвученный в интервью Дмитрию Киселеву. И очень интересно было наблюдать за лицами обоих участников разговора. Киселев профессиональный и матерый лжец, он каждую неделю врет в телевизионном эфире. Ложь для него – естественная среда обитания, и это хорошо видно по реакции на слова Нарышкина. Шоумен вальяжно развалился в кресле, на лице ухмылочка, он медленно кивает головой.

А вот сам Нарышкин – гораздо менее публичный человек. Когда-то он возглавлял Госдуму и часто выступал перед прессой. Но это в прошлом, сейчас он привык работать в тиши кабинетов. Публично врать ему явно некомфортно. У Нарышкина бегают глаза, он дергается в кресле, активная мимика и неуместные смешки выдают нервозность. Врет он очень плохо: на уровне школьника, который оправдывается у доски. «Я сделал домашнее задание, но сдать его не могу, потому что тетрадь съела собака».

На смешнее всего другое.

Буквально через несколько часов после выступления главы российской разведки его опровергли – нет, не страны НАТО, а коллеги из МВД РФ.

Полиция сообщила, что врачи, наконец, диагностировали у Навального панкреатит, который и стал причиной комы. Ну то есть не было никакого отравления. Просто он питался нерегулярно, вот и заболел.

Теоретически, конечно, можно связать эти версии в одну. Западные спецслужбы посадили Навального на вредную диету для того, чтобы превратить его в сакральную жертву. В результате чего он впал в кому, и это «оживило протестные настроения» (еще одна цитата Нарышкина).

Впрочем, более убедительной мне кажется другая версия.

Российская власть настолько запуталась в собственном вранье, что выглядит просто комично. И действительно можно было бы посмеяться, если бы не одно обстоятельство. Эти лжецы с бегающими глазами пытались убить человека, используя запрещенные химикаты. И нет никаких причин думать, что не попытаются сделать это вновь.

Остается вопрос, чем вызван такой внезапный всплеск интереса к Навальному у чиновников из разных ведомств.

Сергей Смирнов

Опять они стали активно чушь вбрасывать про Навального. К новым санкциям что ли готовятся? Или это просто такая реакция на выборы в США?

Синхронное, хоть и не слишком согласованное, выступление МИД и МВД может объясняться тем, что 5 ноября в телефонном разговоре главы МИД ФРГ Хайко Мааса с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым снова обсуждалось отравление Навального – и вполне вероятно, что немецкая сторона снова пригрозила России санкциями в случае, если дело Навального не будет расследоваться, считает пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Пространное интервью главы СВР одному из ведущих пропагандистов страны явно с этой беседой не связано – и в Сети высказывают предположения, почему оно вышло именно сейчас.

Сергей Смирнов

Вижу много комментариев по поводу Нарышкина, мол, как это руководитель СВР говорит такую глупость? Он же главный разведчик, а тут такое.

На самом деле, конечно, Нарышкин никакой не главный разведчик. Его профессия – приближённый к Владимиру Путину. С Путиным он познакомился ещё в 1980 году в КГБ. Разведчиком он проработал совсем немного в Бельгии в 80-х, потом вернулся. Работал у Путина в мэрии Петербурга.

А с середины 2000-х он прямо в чистом виде приближённый. Он и в администрации президента работает, потом при Медведеве ей руководит. Затем переброшен на пост спикера Госдумы (вы помните, что он был спикером? Вот и я уже нет). И уже потом Путиным в 2016 году переброшен на СВР.

Вообще кажется, что с поста четвёртого человека в государстве уходит в СВР на понижение, но, видимо, для Путина это не так. Для него внешняя разведка любимое, родное, куда он ставит особо надёжных. До Нарышкина СВР почти 10 лет руководил Фрадков (ну, помните, кто это такой? Вот и я уже нет).

Так что ерунду про Навального говорит не главный разведчик, а приближённый к Владимиру Путину. И судя по активности Нарышкина – к чему это глава СВР стал таким публичным – его собираются перебросить на какой-то новый пост.

Политджойстик

Нарышкин встал в фокус для внутреннего паблика. Мы и по внешним удивлялись, а уж по домашней кухне – тем паче.

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Трансфер на романовских осколках?

Алексей Венедиктов

Как мне представляется, Сергей Нарышкин готовится к следующему скачку в своей карьере. И этот скачок может быть и наверное будет связан прежде всего с международной деятельностью, либо председатель Совета Федерации, либо министр иностранных дел.

Дмитрий Колезев

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин дал большое интервью Дмитрию Киселеву. Повод вроде бы есть – столетний юбилей СВР. Только юбилей будет 20 декабря, а интервью выходит уже сегодня, в начале ноября. И интервью далеко не только про разведку: и про выборы в США, и про отношения с Китаем, и про геополитические перспективы России. Вроде бы разведчик должен сидеть тихо, куда?..



Как тут не вспомнить слухи о том, что Сергей Нарышкин станет новым министром иностранных дел России. А благодаря тому, что у нас на внешнеполитических отношениях особая фиксация (мы перманентно показываем миру кузькину мать), министр иностранных дел – редкий член правительства, который обладает каким-никаким политическим капиталом и внутри страны. По крайней мере так было с Лавровым, который традиционно входил в рейтинги доверия и популярности российских политиков.



В общем, если Нарышкин сейчас возглавит МИД или получит другой публичный пост, то почти однозначно его начнут сватать в преемники. Биография ведь богатая, даже председателем Государственной думы был, если кто не помнит. И ничего, что староват, почти ровесник Путина (66): у нас переиздание позднего СССР, значит никого не смутят старцы «на трибуне Мавзолея». А уж если взглянуть на Америку, то путинское поколение вообще еще мальчишки.

Если Сергей Нарышкин действительно станет чаще выступать на публике, он вполне может стать новым кумиром соцсетей.

Роман Попков

Нарышкин фактически сменяет Патрушева на посту главного публичного безумца от высшей государственной власти. Патрушев этот пост главного спикера безумия занимал долгие годы. Помните все эти его истории про то, как Мадлен Олбрайт мечтала отнять у России Сибирь, а в Карелии мутят воду «финские реваншисты»? Теперь Нарышкин его легко может затмить своими высказываниями про сакральную жертву НАТО, про роль ЦРУ в белорусских протестах.



Интересно будет наблюдать, как сейчас пропагандистская погань, рассказывавшая про «диеты» и «рафаэлки» Навального, примет на вооружение новую версию – про сакральную жертву штабов НАТО. Ну тут дело привычное, так же было и с малазийским «Боингом». Сперва – про украинских летчиков-истребителей и испанских диспетчеров, потом уже про «Бук», но не наш, а украинский. Сперва в ход идет самое бредовое, что только приходит в голову пропагандистам, дежурящим на пульте. Потом уже взрослым начальством начинает прорабатываться и настаиваться основная версия.



Кстати, заодно и СВР сильно поднялась в медийности: раньше же это было самое забытое ведомство на фоне зловещей ФСБ и всяких «подвигов» ГРУ с его Чепигами и Донбассами. Ну сидят какие-то чуваки в лесу в Ясенево, но вроде безобидные на фоне остальных. Ага..



Мне как всегда жаль, что Серей Нарышкин так и не прояснил толком историю с кокаином в российском посольстве в Аргентине. Как сотрудники СВР допустили появление склада с чемоданами кокаина на территории посольства и почему главный организатор всех этих странных наркотических процессов годами безнаказанно представлялся высокопоставленным чиновникам как сотрудник СВР? Дмитрий Киселев Нарышкину таких вопросов, как я понимаю, не задал.

Виктор Шендерович

Первая новость сейчас на Яндексе: "Нарышкин рассказал, откуда мог появиться коронавирус"!

Мир ждал этой экспертной оценки, затаив дыхание.

Мы построили в своей песочнице отдельную Вселенную с центром мироздания под куличиком.

Алексей Непомнящий

Нарышкин отметил, что СВР информирует президента «практически без выходных и без праздничных дней», так как данные в службу поступают «со всех континентов, кроме Антарктиды».

Пингвины под диктовку ЦРУ перерезали кабель. Неисчислимы преступления.

ТЕЛЕГРАММЫ Ф.КРАШЕНИННИКОВА

Ну теперь, когда мы знаем, какую чепуху ему втюхивает Наружкин, бункерного деда даже немного жаль: живет в бреду – своем и своих холопов.