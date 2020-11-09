Неряшливость. Александр Рыклин – о вранье с чистого листа

Несколько дней назад директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву поделился сенсационной версией покушения на оппозиционного политика Алексея Навального. "Если хотите, я вам впервые и о косвенных данных скажу. Около года назад мы получили информацию, она проверенная, достоверная, о том, что на территории стран НАТО – сразу скажу, что это не Германия, – состоялось совещание с участием представителей спецслужб. Там обсуждался вопрос, каким образом поддержать и оживить протестное движение в России, которое совсем скукожилось и приближается к нулевой отметке… Знаете, в качестве одного из вариантов, механизмов на серьезном уровне обсуждался вопрос о так называемой "сакральной жертве". Причем говорилось о том, что лучше бы, чтобы эта "сакральная жертва" была из числа всё-таки лидеров оппозиции".

Конечно, эта версия не выглядит правдоподобной. Вряд ли найдутся вменяемые ответственные эксперты, которые возьмутся её всерьёз обсуждать. Самая адекватная реакция на историю про тайное совещание представителей спецслужб, на котором было принято решение о сакральной жертве, – кривая брезгливая усмешка. Но это законченная, ясно сформулированная позиция по резонансному международному скандалу: Навального попытались отравить наши "западные партнеры", чтобы реанимировать протестное движение в России. Вот официальная точка зрения российских властей. Она высказана не частным лицом, а директором СВР и опирается, надо думать, на разведывательные данные.

Но вот проходит чуть более часа, и агентство "РИА Новости", генеральному директору которого и давал интервью г-н Нарышкин, публикует информацию с сайта Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Результат расследования происшествия с Навальным, осуществленного местными правоохранительными органами, следующий: "Окончательный диагноз врачами установлен с учётом неоднократно проведенных химико-токсикологических исследований: нарушение углеводного обмена (основной); хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции, обострение (сопутствующий). Диагноз "отравление" по результатам клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований не подтвержден".

Тоже совершенно ясный и недвусмысленный вывод – никакого отравления не было, Навальный просто заболел, что случается с самыми разными гражданами России, в том числе и с лидерами оппозиции. То есть в один и тот же день глава внешней разведки рассказывает детективную историю про международный криминальный след в деле о покушении на жизнь Навального, а его коллеги из МВД эту версию хладнокровно отметают – не было никакого покушения. Просто у Алексея Анатольевича случились неприятности со здоровьем, в результате которых он чуть было не отдал Богу душу.

Нет, ну теоретически эти два сценария можно творчески доработать и совместить. Дескать, в России Навальный впал в кому из-за панкреатита и несоблюдения диеты, а уже в берлинской клинике его попытались добить "Новичком". Но, поскольку это боевое нервно-паралитическое вещество было произведено в одной из лабораторий НАТО (то есть некачественная подделка), из этой затеи ничего не вышло, и Навальный выкарабкался. Такого рода "игры разума" уже, по-моему, оскорбительны даже для самых рьяных сторонников действующего режима. Потому что это же крайне обидно, когда из тебя раз за разом, ничтоже сумняшеся, делают идиота.

Любой хоть чиновник, хоть депутат несет всё, что ему взбредет в голову, даже не пытаясь как-то увязать свою версию со всем, что было сказано до него другими ответственными работниками

Нынешний российский политический режим часто (особенно в последнее время) сравнивают с Советским Союзом. Действительно не надо быть политическим историком, чтобы, несмотря на очевидные различия, разглядеть общие черты двух правящих систем. Но давайте представим себе ситуацию, при которой один из руководителей тогдашней страны (член Политбюро ЦК КПСС, например) делает важное заявление, которое через несколько часов фактически дезавуируют представители смежного ведомства. Случись такое, разразился бы чудовищный скандал, полетели бы многие головы. Потому что руководство СССР (может, за исключением своего самого последнего периода) крайне трепетно относилось к собственному образу в глазах подведомственного народа и пыталось не давать лишнего повода для насмешек и издевательств. Совершенно очевидно, что нынешним властям на это совершенно наплевать. Любой хоть чиновник, хоть депутат несёт все, что ему взбредет в голову, даже не пытаясь как-то увязать свою версию со всем, что было сказано до него другими ответственными работниками. Но почему же так происходит? Неужто трудно выработать "генеральную линию" по важному вопросу и обязать служивых людей её неукоснительно придерживаться? Ну, просто, чтобы не выглядеть смешными. Судя по всему, их в Кремле это вообще не волнует.

Во-первых, правящая элита никому не наследует (не "проклятым" же 90-м!), и, соответственно, не наработано практики традиционного поведения в тех или иных обстоятельствах. Всё с чистого листа! Есть только ясная и четко сформулированная установка на максимальное отделение широких народных масс от любых вопросов, касающихся управления государством. Стопроцентный контроль над результатами выборов уже, кажется, всех уровней позволяет добиваться такого результата. А если эти самые народные массы позволяют себе оспорить священное право руководства раз за разом воспроизводить одну и ту же модель, фальсифицируя любое волеизъявление, то на этот случай существуют разнообразные охранительные структуры. Другими словами, нынешнее начальство, в отличие от советских вождей, мало озабочено тем, как выглядит в глазах народа. Даже его вполне лояльной части. Им кажется, что это никак не влияет на стабильность системы. По-моему, они заблуждаются.

Александр Рыклин – московский журналист



Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции