Глава ЦИК предложила объявлять в школах каникулы на время выборов

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова предложила президенту Владимиру Путину объявлять в школах каникулы на неделю на время проведения многодневных голосований на выборах. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"С учетом довольно высокой вероятности применения трехдневного голосования на последующих выборах", — считает Памфилова — "единые каникулы — это самый простой и недорогой способ, если оставлять избирательные участки в школах, учителей — в комиссиях, а единый день голосования по-прежнему проводить в сентябре".

По её словам, в России много преподавателей являются членами избирательных комиссий и половина из 96 тысяч участков находится в образовательных учреждениях.

Памфилова назвала голосование в школах "народной привычкой" и заявила, что предложение перенести голосование из школ в отделения "Почты России" имеет несколько недостатков. Подавляющее большинство почтовых отделений не соответствуют "многим необходимым требованиям", отметила глава ЦИК.

Впервые россиян голосовали несколько дней в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию — тогда оно проходило с 25 июня по 1 июля. После этого Госдума приняла поправки к закону, разрешающие голосовать в течение трёх дней, а ЦИК признал успешной практику досрочного голосования, причём не только в помещениях, но и на улице, на лавочках, на багажниках автомобилей и прочих подобных местах, без реального наблюдения. Необходимость этого объяснили борьбой с коронавирусной инфекцией.

Движение "Голос" отмечало, что досрочное, надомное и многодневное голосование, которые продвигал ЦИК на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции и на выборах 2020, дают большие возможности для фальсификаций.

В интервью ТАСС председатель Центризбиркома России раскритиковала проведение голосования по почте в США, которое, по её мнению, открывает "необъятные просторы" для возможных фальсификаций на выборах. Именно по этой причине, как утверждает Памфилова, она настояла на отказе от голосования по почте в России, хотя российское законодательство его предусматривает.

В 2021 году в России должны пройти выборы в Госдуму.