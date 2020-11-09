Правительство экстренно закупит дефицитные онколекарства

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу разобраться с дефицитом лекарств для лечения онкозаболеваний, пишет "Фармацевтический вестник" со ссылкой на протокол совещания правительства от 3 ноября.

28 российских благотворительных фондов и некоммерческих организаций, среди которых фонд Константина Хабенского, фонд Чулпан Хаматовой "Подари жизнь" и международная общественная организация "Справедливая помощь Доктора Лизы", обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и другим российским чиновникам высшего звена. В письме они заявили о сложившейся в стране "катастрофической ситуации с лекарствами для лечения онкологических больных, в том числе детей".

Речь идёт о "26 незаменимых противоопухолевых препаратах", производство которых резко сократилось в России в 2020 году. В письме подчёркивается, что "это не дорогостоящие инновационные препараты: исчезли недорогие лекарства, которые уже десятки лет составляют основу лечения онкобольных" и без которых "излечение невозможно". Среди причин нехватки препаратов благотворители назвали сокращение производства, в том числе из-за несовершенства системы государственного регулирования фармацевтического рынка.

На совещании 3 ноября Минздраву было поручено срочно проработать вопрос закупки небольших объемов дефицитных лекарств через запрос котировок, что позволяет провести процедуру быстрее, чем путем торгов. 6 ноября министерство должно было предоставить отчет о проделанной работе. Ведомство должно рассчитать общую потребность в лекарствах из списка благотворительных организаций, а также по другим препаратам для лечения онкологии.

Главе Минпромторга Денису Мантурову вице-премьер поручила проанализировать действия производителей и дистрибьюторов по поставкам на рынок дефицитных лекарств для пациентов с онкологией. Также к 12 ноября министр должен будет объяснить, почему производители, получившие господдержку, не выпускают на рынок препараты.