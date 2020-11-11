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В Лондоне неизвестный врезался на машине в полицейский участок

Фото с места происшествия

В Лондоне задержан водитель автомобиля, который врезался в среду вечером в полицейский участок в районе Эдмонтон, на севере британской столицы.

О пострадавших не сообщается. Территория, прилегающая к участку, оцеплена.

Как пишет Reuters, на распространённых в соцсетях кадрах, предположительно, с места ЧП виден мужчина, который пытается устроить поджог. Впоследствии его задерживают.

Подробностей о причине и характере произошедшего полиция пока не приводит.

Ранее в этом месяце уровень террористической угрозы в Великобритании был повышен до серьёзного, что означает вероятность атак - после недавних нападений во Франции и Австрии. При этом британское правительство отмечало, что данных о конкретном готовящемся нападении нет.

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