Возбуждено дело о доведении до самоубийства миллиардера Босова

Следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства миллиардера Дмитрия Босова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с материалами расследования.

Босов был главой совета директоров группы компаний «Аллтек», в которую входит «Сибантрацит» - крупнейший в мире производитель и экспортёр антрацита, а также ведущий в России производитель металлургических углей.

52-летний Дмитрий Босов входил в сотню самых богатых людей России. Forbes оценивал его состояние в 1,1 миллиарда долларов. 6 мая тело миллиардера нашли с огнестрельным ранением в его доме в подмосковном поселке Усово, рядом лежал пистолет Glock. Тогда сообщалось, что следствие по делу о смерти Босова проверяет две версии — самоубийство и неосторожное обращением с оружием. Версия убийства не рассматривалась.

Знакомый миллиардера рассказал, что потерпевшей по делу проходит супруга Дмитрия Босова Катерина. По показаниям свидетелей, бизнесмен тяжело переживал конфликт со своим бывшим партнёром Александром Исаевым. Сам Исаев заявил РБК, что к нему вопросов от следствия не поступало.

Вдова Босова сообщила, что она и старший сын миллиардера от первого брака Артём подали заявление о возбуждении уголовного дела в июне. Уголовное дело, по её словам, было возбуждено в августе.

В последние два года СМИ неоднократно сообщали о различных проблемах, с которыми сталкивается Босов и его бизнес. Их перечисляет, в частности, The Bell.

Весной 2019 года ФСБ возбудила уголовное дело против руководства Арктической горной компании – дочерней компании "Востокугля". Этой компанией Босов владел совместно с партнером и членом совета директоров "Сибантрацита" Александром Исаевым. Компанию заподозрили в незаконной добыче угля.

В апреле 2020 года, произошёл громкий разрыв Босова с Исаевым. Он был отправлен в отставку со всех постов в структурах Босова. "Сибантрацит" назвал причиной этого "вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ".

Весной был заморожен крупнейший инфраструктурный проект, который собирался реализовать "Аллтек" Босова, – вторая очередь Северомуйского тоннеля на БАМе. В результате "Аллтек" должен был получить преференции при переправке угля по БАМу. Заморозку проекта объяснили эпидемией коронавируса.