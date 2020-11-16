ЕСПЧ принял жалобу мессенджера Telegram на блокировку в России

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобы мессенджера Telegram на блокировку в России. Доступ к сервису был ограничен решением Таганского суда Москвы в апреле 2018 года. Суд задал российским властям вопросы о возможных нарушениях статей Конвенции по правам человека о праве на справедливое судебное разбирательство, на свободу выражения мнений и на эффективную правовую защиту.

О принятии жалобы к рассмотрению сообщил в фейсбуке глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. По его словам, суд запросил у российских властей копии судебных решений, на которые ссылалась Федеральная служба безопасности, требуя от мессенджера сдать спецслужбам ключи шифрования сообщений пользователей. Именно из-за отказа сделать это мессенджер был запрещён в России.

Несмотря на судебное решение, обеспечить стабильную блокировку работы сервиса на территории страны властям не удалось. В июне Роскомнадзор отказался от попыток блокировать работу мессенджера. На тот момент в стране им, по оценке создателя Павла Дурова, пользовались 30 миллионов человек. Однако судебное решение о блокировке до сих пор не отменено.