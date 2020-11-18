В России впервые с начала сентября число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией нового типа меньше, чем выздоровевших. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания. 18 ноября выявлено 20 985 больных. 25 179 человек выздоровели. 456 – умерли, это максимальный показатель за день за всю историю наблюдений.

По данным оперативного штаба, по состоянию на 18 ноября выявлено 456 528 больных коронавирусом нового типа. С начала пандемии выявлено 1 991 998 случаев. 1 501 083 человека выздоровели. Десятки тысяч умерли.

Ситуация с коронавирусом в России обострилась с началом осени: за прошлую неделю антирекорд по числу выявленных заражений в стране обновился три раза, после чего вновь был превзойдён в понедельник. В регионах и в крупных городах жители массово жалуются на перегруженность медицинской системы и нехватку врачей.

Власти анонсировали подготовку массового вакцинирования российским препаратом "Спутник V". Утверждается, что его эффективность превышает 90 процентов. Однако он не прошёл полноценные клинические исследования, а у производителей пока не получается наладить его массовый выпуск.