Увольнения за твиты. Инклюзия против дистанта. Эфир в 21:05

Уволены за твит. Россиян стали чаще увольнять за публикации в соцсетях и тщательнее проверять их страницы при приеме на работу. Какое дело работодателю до личных аккаунтов сотрудников и можно ли подчистить "цифровой след".
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