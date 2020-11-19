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Увольнения за твиты. Инклюзия против дистанта. Эфир в 21:05

Уволены за твит. Россиян стали чаще увольнять за публикации в соцсетях и тщательнее проверять их страницы при приеме на работу. Какое дело работодателю до личных аккаунтов сотрудников и можно ли подчистить "цифровой след".

Реновация не для всех. Как московские чиновники выбирают, кого переселять, а кто потерпит.

Дистант убьёт инклюзию? Почему семьи школьников с особенностями развития настаивают на очном обучении. Каких изменений в закон об образовании требуют родители и что делать учителям.

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