Есть у оппозиции образ будущего?



В этом году из-за пандемии IX Форум свободной России проходит виртуальном пространстве. Что обсуждают эксперты и оппозиционеры?

К чему привело конституционное переформатирование режима? Есть ли перспективы у ненасильственных революций? Каковы уроки белорусского сопротивления для российской оппозиции? Каковы альтернативы зрелому путинизму?

Обсуждают политик и историк Владимир Рыжков и социолог и публицист, участник Форума свободной России Игорь Яковенко.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию» 20 ноября в 19:05