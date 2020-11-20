Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Политика

Есть у оппозиции образ будущего?


В этом году из-за пандемии IX Форум свободной России проходит виртуальном пространстве. Что обсуждают эксперты и оппозиционеры?

К чему привело конституционное переформатирование режима? Есть ли перспективы у ненасильственных революций? Каковы уроки белорусского сопротивления для российской оппозиции? Каковы альтернативы зрелому путинизму?

Обсуждают политик и историк Владимир Рыжков и социолог и публицист, участник Форума свободной России Игорь Яковенко.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию» 20 ноября в 19:05

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG