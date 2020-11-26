"Аэрофлот" не выплатил компенсацию вдове погибшего пилота из-за кризиса

Вдова умершего в полёте пилота "Аэрофлота" не смогла получить компенсацию от компании из-за кризиса. Крупнейший российский авиаперевозчик признан пострадавшим от кризиса, вызванным пандемией коронавируса нового типа, поэтому списать деньги с его счетов невозможно. Об этом рассказала редакция Сибирь.Реалии.

Анастасия Ахметова выиграла суд у работодателя своего мужа Дамира в августе, позднее это решение было подтверждено в областном суде. Пилот умер во время полёта по маршруту Москва — Анапа. Перевозчик платить в досудебном порядке отказывался, мотивировав это тем, что пилот умер не за штурвалом, а когда его вынесли чтобы оказать помощь, а значит, не при исполнении служебных обязанностей.

18 ноября Ахметова предъявила исполнительный лист в "Сбербанк", через два дня её уведомили о том, что исполнить решение суда не представляется возможным. В личной беседе сотрудники банка объяснили Ахметовой, "Аэрофлот" с апреля находится под действием моратория на возбуждение дел о банкротстве в отношении отдельных должников. Мораторий был введён российским правительством в качестве антикризисной меры и коснулся тех компаний, которые более всего пострадали в период пандемии.

Мораторий действует до января. Адвокат вдовы пилота “Аэрофлота” обратилась в Центробанк с просьбой проверить законность отказа в выплате. Перевозчик в свою очередь обжаловал решение о взыскании компенсации в кассационном суде.