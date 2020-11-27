Страховщики попросили доступ к системе видеонаблюдения в Москве

Крупные страховые компании и Центробанк ведут переговоры с департаментом информационных технологий Москвы (ДИТ), чтобы получить доступ к системе видеонаблюдения в городе. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник. Инициатором переговоров, по его словам, выступил ЦБ. Цель проекта дать страховщикам прямой доступ к системе распознавания лиц в Москве, чтобы бороться с мошенничеством и сократить сроки урегулирования убытков.

Речь идет о доступе к камерам не только Центра организации дорожного движения (ЦОДД), но и ДИТ, чтобы "разрешать непростые случаи, связанные с авариями на придомовых территориях", отметил собеседник издания. В перспективе страховые компании надеются получить доступ и к информационной системе для МЧС "Безопасный город", чьи камеры постепенно запускаются по всей стране.

Страховщики и сейчас могут получить запись с камер под управлением ДИТ, составив запрос в мэрию с описанием места происшествия. Однако этот процесс занимает около трех дней. Страховые компании заинтересованы в беспрепятственном получении видео и готовы платить за доступ к системе, обслуживание которой стоит городу около 9 миллиардов рублей в год.

В "АльфаСтраховании" "Коммерсанту" подтвердили участие в переговорах. В "Ренессанс страховании" и "Ингосстрахе" выразили интерес к проекту. В "Росгосстрахе" отметили, что получили доступ к камерам в нескольких регионах и хотели бы расширять этот опыт.

В пресс-службе Центрального банка изданию отказались комментировать информацию о переговорах.

Опрошенные изданием эксперты указывают на серьезные риски безопасности: чем больше партнеров имеют доступ к информационной системе, тем выше риск утечек. "Не создав законодательную основу для использования этих данных даже для госорганов, пытаться монетизировать их и давать коммерческим организациям недопустимо",- считает генеральный конструктор системы "Безопасный город" Оксана Якимюк.