ФАС повысила предельные цены на два препарата для лечения рака

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) впервые существенно повысила стоимость двух препаратов для лечения онкобольных из перечня жизненно важных, цены на которые регулирует государство. Предельная отпускная цена ломустина выросла в девять раз, азатиоприна — вдвое. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Так, стоимость применяемого в лечении рака ломустина выросла до 37 тысяч рублей за упаковку, а азатиоприна, назначаемого больным раком и ревматоидным артритом—до 380 рублей за упаковку.

В ФАС подтвердили эту информацию. Там добавили, что повысить цены позволяет принятое 31 октября 2020 года постановление правительства, которое предусматривает пересмотр цен на препараты в случае их нехватки на рынке.

Собеседники издания отмечают, что эти препараты стали дефицитными в том числе из-за отсутствия интереса фармацевтических компаний к поставкам по государственным контрактам на фоне низких цен.

В конце октября благотворительный фонд Константина Хабенского совместно с рядом других пациентских и родительских сообществ и организаций направил открытое письмо президенту и правительству в котором предупредил о дефиците в России лекарств для лечения онкобольных, в том числе детей. В письме говорилось о критической нехватке в России 26 незаменимых противоопухолевых препаратов.

После этого вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу срочно разобраться в причинах дефицита лекарств. Она также дала поручение проработать вопрос закупки небольших партий препаратов.