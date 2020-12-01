Активиста Павла Крисевича вызвали на беседу в ФСБ Петербурга

Активиста Павла Крисевича вызвали не беседу в управление ФСБ в Санкт-Петербурге после того, как он устроил перформанс в образе горящего Иисуса Христа на Лубянке в Москве. Об этом Север.Реалии рассказал сам Крисевич.

"Там какая-то воспитательная беседа будет, неофициальная, не допрос. Родственник пытается меня перевоспитать, поэтому везет меня в ФСБ. Это связано с моими акциями и действиями. Мне будет даже интересно пройти по знаменитому дому на Литейном, как экскурсия", - заявил активист. По слова Крисевича, встреча с сотрудниками ФСБ состоится в течение двух недель, точная дата неизвестна.