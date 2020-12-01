Активиста Павла Крисевича вызвали на беседу в ФСБ Петербурга

Активиста Павла Крисевича вызвали не беседу в управление ФСБ в Санкт-Петербурге после того, как он устроил перформанс в образе горящего Иисуса Христа на Лубянке в Москве. Об этом Север.Реалии рассказал сам Крисевич.
"Там какая-то воспитательная беседа будет, неофициальная, не допрос. Родственник пытается меня перевоспитать, поэтому везет меня в ФСБ. Это связано с моими акциями и действиями. Мне будет даже интересно пройти по знаменитому дому на Литейном, как экскурсия", - заявил активист. По слова Крисевича, встреча с сотрудниками ФСБ состоится в течение двух недель, точная дата неизвестна.
- Павла Крисевича задержали вечером 5 ноября, когда он висел на кресте напротив здания ФСБ на Лубянке, а у его ног горели папки с разными уголовными делами, среди которых были дело сестер Хачатурян, дело об убийстве Бориса Немцова, дело "Сети".
- Крисевича арестовали на 15 суток. После выхода из изолятора он дал интервью Север.Реалии, в котором рассказал, что значила его акция и почему он устраивает перформансы в поддержку политзаключенных.
- Дисциплинарная комиссия Российского университета дружбы народов приняла решение отчислить Крисевича. В вузе считают, что поступки активиста"не соотносятся со званием студента".
- 30 ноября Крисевича в Твери облили зеленкой. Активист рассказал, что неизвестные сначала заговорили с ним, а потом потребовали, чтобы он встал на колени и извинился за акцию в образе Христа.
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