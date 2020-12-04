Критик The New York Times назвала "Дылду" среди лучших фильмов 2020 года

Кинокритик газеты The New York Times Манола Даргис включила российский художественный фильм "Дылда" режиссёра Кантемира Балагова и документальную ленту "Гунда" Виктора Косаковского в список лучших картин 2020 года. Она вместе со своим коллегой Энтони Оливером Скоттом выбрали по десять фильмов, которые им больше всего понравились в этом году.

Даргис назвала картину Балагова "великолепно поставленной драмой", а самого режиссёра "большим талантом", который "разбивает сердца". Документальную работу Косаковского критик описала, как "интимный, изысканно красивый взгляд на жизнь животных".

Даргис является ведущим кинокритиком The New York Times. Она сотрудничает с газетой с 2000 года.

В 2019 году "Дылда" выдвигалась на премию американской киноакадемии "Оскар" от России в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Картина не попала в шорт-лист премии.

Фильм "Дылда" рассказывает историю двух фронтовых подруг, живущих в послевоенном Ленинграде. На Каннском кинофестивале в 2019 году лента завоевала премию Международной федерации кинопрессы, а Балагова признали лучшим режиссёром в программе "Особый взгляд". Фильм ранее также попал в список претендентов на "Золотой глобус".