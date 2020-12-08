Из кремлевского бункера закручивают гайки

Молодой бизнесмен Кирилл Шамалов, когда он был зятем президента, получил 3,8% акций «Сибура», выплатив всего $100. Рыночная цена его пакета могла составить около 380 миллионов долларов. Шамалов оказался замешан в ряде лоббистских историй, активно пользовался офшорными компаниями для своих сделок. Миллионы долларов от компаний с государственным участием получали проекты дочери Путина Катерины Тихоновой. В свободное время супруги украшали свои особняк в Усово и замок во Франции, утверждается в материале сайта "Важные истории", получившего доступ к переписке миллионера.

Дети путинской элиты богато обустраивают жизнь, а владельцы российского государства делают все, чтобы система коррупции и обогащения на распиле бюджета была вечной. Администрация президента проводит через Госдуму новый пакет репрессивных законов, якобы направленных против «иностранных агентов», на самом деле ограничивающих НКО, правозащитников, тех, кто проводит протестные митинги или собирается баллотироваться в Госдуму от оппозиции. Власти хотя иметь возможность блокировать Facebook и Youtube, жестко регулировать просветительскую деятельность.

Каким после обнуления становится политический режим в России? Как будет идти закручивание гаек? Что ему может противопоставить общество? Обсуждаем с председателем партии "Яблоко" Николаем Рыбаковым и правозащитником Александром Черкасовым ("Мемориал").

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию» 8 декабря в 19:05