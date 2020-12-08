"2020-й стал рубежом". Правозащитники требуют прекратить репрессии

Ведущие правозащитники и юристы России вновь обращают внимание на стремительно ухудшающуюся ситуацию с правами человека в России и требуют от властей прислушаться к обществу. Заявление "о чрезвычайной ситуации с правами человека в России" 7 декабря опубликовала на своем сайте Московская Хельсинкская группа (МХГ). Правозащитники подчеркивают, что "власти демонстрируют неготовность разговаривать с обществом на равных, постоянно вторгаясь в сферу гражданских и политических свобод и сужая пространство для критики и любого альтернативного мнения".

В заявлении проводится параллель с ситуацией в Беларуси. "Недопустимое молчание политического руководства России по поводу немыслимых по жестокости акций подавления протестов в Беларуси – это одно из трагических проявлений захвата власти в стране силовиками", – говорят правозащитники.

Сотрудников МХГ, как следует из заявления, тревожит случившееся в 2020 году "противоправное переписывание Конституции", покушение на жизнь оппозиционного политика Алексея Навального, рост репрессий за религиозные убеждения и надуманные антиэкстремистские дела. По мнению экспертов, опора власти на репрессивные методы привела к почти неограниченному расширению влияния и безнаказанности силовых структур. Но механизмы сдерживания произвола с их стороны на сегодняшний день неэффективны или не действуют вовсе", – полагают правозащитники.

"Мы призываем всех граждан России требовать от властей построения не декларативного, а реального правового государства, когда каждый из нас будет знать, что ожидать от закона, от полицейского, от судьи. По-настоящему сильным гражданским обществом мы не станем, пока не начнём совместными усилиями добиваться от властей равноправного диалога", – резюмируют члены старейшей в России правозащитной организации.

Подписи пот текстом поставили Сергей Ковалёв, Валерий Борщёв, Лев Пономарёв, Юрий Костанов, Георгий Эдельштейн, Алексей Симонов, Борис Альтшулер, Каринна Москаленко, Даниил Мещеряков, Лилия Шибанова, Алексей Головань, Сергей Сорокин, Сергей Кривенко, Дмитрий Макаров, Светлана Астраханцева.

О своем обращении к российским властям Радио Свобода рассказала адвокат Каринна Москаленко:

Справедливых судебных разбирательств больше не существует

– Правозащитники давно так консолидировано не высказывались по поводу серьезных вещей, которые происходили в этом году. Я имею в виду, в том числе, и абсолютное падение стандартов судебных разбирательств. Справедливых судебных разбирательств больше не существует. Я призываю власти не допустить ухудшения ситуации. Подобные манипуляции с выборами и судебной системой могут привести к еще большим последствиям. Народ перестает верить власти, перестает верить в честность политиков, народ видит, что ситуация с правами человека сильно ухудшается. Мы призываем власти задуматься об этом и прекратить отход от концепции прав человека, которая в 21 веке является единственно возможной. Уже давно пора понять, что даже терпеливый российский народ не согласен на произвол властей, на то, чтобы его права нарушались. Власти пора задуматься о народе. Его социальные и политические права никак не защищены, потому что нет судебной системы. Это все связано между собой очень сильно, – полагает юрист, эксперт МХГ Каринна Москаленко.

Член Московской Хельсинской Группы Валерий Борщев уверен, что российские власти "закручивают гайки" в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году, которые, по его мнению, неминуемо будут фальсифицированы:

Я думаю, все это делается, потому что власть чувствует свою неуверенность

– Ухудшение ситуации с правами человека и раньше шло по возрастающей, но нынешний 2020 год стал своеобразным рубежом. Символической границей стало голосование за новую Конституцию. Вслед за этим мгновенно последовали резкие ухудшения: к примеру, был принят закон об "иностранных агентах" – когда иностранными агентами без всяких оснований могут быть объявлены представители гражданского общества. Идет глобальный процесс ухудшения прав верующих. Мы знаем о чудовищных процессах против "Свидетелей Иеговы"и других религиозных организаций. Кроме того, общество возбудили процессы "Нового величия" и "Сети". В "Новом величии" был провокатор, это доказано, тем не менее, фигуранты – молодые люди – получили большие сроки. Я думаю, все это делается потому, что власть чувствует свою неуверенность. Там понимают, что они привели страну к кризисному состоянию, и в этом смысле все люди, которые пытаются остаивать свои права, являются для них опасными. Поэтому они и решили их нейтрализовать, а еще точнее – репрессировать. И мы в своем обращении напоминаем о ситуации в Беларуси, которая нам небезралична.



–​ Почему вы сейчас проводите эти параллели между Беларусью и Россией?

РОссийская власть молчит по поводу репрессий в Беларуси, а молчание - это знак согласия

– Да потому что про Беларусь все время говорили, что там все будет спокойно, никаких протестов там не будет, и вдруг ситуация взорвалась. Для многих это стало неожиданностью. В России с ее размерами и спецификой эти процессы могут пойти гораздо страшнее. Сейчас российская власть молчит по поводу репрессий в Беларуси, а молчание – это знак согласия. В будущем году будут выборы в Госдуму, а мы видим, что надежды на прозрачные и свободные выборы в России мало. Партия "Единая Россия" заявляет, что она должна получить две трети голосов, хотя известно, что ее популярность падает все ниже и ниже. Как она их получит? Известно как – путем фальсификаций, путем нарушения избирательных прав. Все это вызывает большую тревогу. Поэтому мы призываем власть оценить ситуацию реально и принять серьезные меры для соблюдения прав человека. Пусть первым шагом будут выборы в следующем году, это станет лакмусовой бумажкой. Мы требуем отмены репрессивных законов, которые действуют на гражданское общество удушающе и грубо нарушают права человека, – рассказал правозащитник, член МХГ Валерий Борщев.

Один из организаторов обращения к российским властям – глава движения "За права человека Лев Пономарев:

Репрессии приобретают все более массовый характер

– С правами человека у нас катастрофа. Репрессии в России приобретают все более массовый характер. В год ко мне приходят сотни женщин, это мамы и жены незаконно посаженных. Это родные членов движения Хизб ут-Тахрир, признанного в России террористической организацией. Может быть, они проповедуют не очень приятную для большинства идеологию. Но это всего лишь идеология, а они мирные люди. Мне лично очень неприятны коммунисты. Но они прекрасно существуют и даже имеют парламентскую партию. А этих людей сажают на сроки до 24 лет лишения свобода. А это и есть признак фашизации государства, - когда массовые репрессии включают против идеологических противников режима.

–​ Что поразило вас больше всего в ситуации с правами человека в 2020 году?

Власть сделала это демонстративно – чтобы напугать молодежь

– Я много занимался юридической защитой и организацией общественных кампаний в защиту фигурантов дела "Сети" и "Нового величия". В деле "Сети"пять человек пытали электрическим током. В открытом судебном процессе ребята рассказывали, как их реально пытали, и придумать такое невозможно. Им дали чудовищные сроки – от 6 до 18 лет. Власть сделала это демонстративно - чтобы напугать молодежь. Вот эта наглость сотрудников ФСБ, которые инициировали эти громкие дела, меня и возмущает, и пугает, и заставляет говорить о фашизации режима. И еще одно дело, которым мы много занимаемся - это преследование "Свидетелей Иеговы". Это абсолютно мирные люди, коотоорые не берут в руки оружия. В Европе их преследовали только в Советском Союзе и нацистской Германии. Сейчас их массово сажают в России. Это, как правило, интеллигенция, и они сидят очень тяжело, страдают в колониях. Их в России около 200 тысяч человек, и эта машина продолжает работать, их сажают и сажают. Таких примеров нарушения прав человека в России – множество, – подчеркивает правозащитник Лев Пономарев.

Из-за гонений на "Свидетелей Иеговы" Россия попала в список стран, где нарушаются религиозные свободы. В него вошли 10 стран, среди которых Иран, Китай, Северная Корея, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркмения. Об этом сообщил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео. Впервые в список попала Нигерия.

В него попали страны, которые, по мнению США, допустили серьезные нарушения свободы вероисповедания. При этом Судан и Узбекистан были из такого списка исключены. Россию внесли в "список наблюдения".

Ранее Госдепартамент обвинял российские власти в преследовании членов религиозной организации "Свидетелей Иеговы" и сторонников исламского движения "Хизб ут-Тахрир". В России эти организации признаны экстремистскими, их деятельность запрещена.