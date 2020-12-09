"Как бы сам не перепутал, где он". Блогеры о втором кабинете Путина

"Проект" сообщил, что у Путина имеются два полностью одинаковых рабочих кабинета – по сведениям журналистов, в Сочи создана точная копия кабинета из подмосковной резиденции в Ново-Огареве, так что никто не знает, откуда Путин на самом деле выходил в эфир во время своих видеоконференций. Издание утверждает, что это позволяет президенту с конца лета самоизолироваться на черноморском побережье.

Мария Слоним

Какая интересная жизнь пошла.

Алексей Навальный

Какая прелесть. И абсолютно путинский стиль – лгать даже в мелочах. Оказывается Путин вот уже несколько месяцев живет в Сочи, а народу врёт, что он в Москве. Для того, чтобы лучше обманывать людей ему построили два одинаковых кабинета.

Дмитрий Степанов

Это такой культ всё-видящего управителя: лет десять назад вновь назначенный руководитель одного кассационного арбитражного суда распорядился установить тайный лифт в свой кабинет. Сделано это было для того, чтобы никто не знал, на работе он или нет. В итоге все судьи боялись, что он в офисе (на урале), а не в москве (где он жил все время), и потому были на работе весь день в напряжении))

Евгений Ройзман

Деревенские хитрости.

Олег Пшеничный

Путину построили два в точности одинаковых кабинета в Москве и Сочи. В закрытом чате аналитики обсуждают: это чтобы телезрители не знали, где он, или чтобы он сам не знал, где он?

Альтернативных предположений, для чего еще Путину два кабинета, много.

Наталья Короткова

Это чтоб он не путался и не терялся в новых интерьерах.

Владимир Жариков

Как бы сам не перепутал, где находится. В старости такие вещи опасны. Пойдет дедушка в лес, а окажется в море.

Никита Муравьев

– Где деньги, которые я на столе вчера оставил?!

– Это вы в Сочи их оставили, а мы сейчас в Ново-Огарёво.

Многие предполагают, что продублирован не только кабинет!

Карина Кокрелл-Фере

Чтобы граждане не знали, сколько всего у них Путиных))

Алексей Цветков

Надо там посадить двух одинаковых Путиных, чтобы вконец врагов сбить с толку.

Андрей Мальгин

В двух одинаковых кабинетах сидят два одинаковых Путина. Потом три одинаковых Путина будут сидеть в трех одинаковых кабинетах. Всё это провидчески описано Станиславом Лемом в романе "Эдем". Такой способ правления он назвал "распределенным управлением".

Максим Трудолюбов

Это почему-то интересно. Я вообще-то думаю, что управляющий высший эшелон вообще может быть состоит из актеров, исполняющих роли политиков в съемочных декорациях. Их никто не выбирал, не мог проверить, узнать что-то про них во время, например, выборной кампании. На публичные роли вполне можно ставить актеров, подбирать их по внешним характеристикам – по росту, возрасту, внешней внушительности, иногда добавлять очки для вдумчивости.

Получается ситком, авторский коллектив которого может оставаться анонимным.

Остап Деревященко

В Сочи в кабинете сидит двойник, на тот случай, если туда ударит бонба мериканского империализма. В Москве такожде. А где настоящий Путин, это секрет.

Станислав Белковский

Главное, чтобы у Владимира Путина не было двух кабинетов министров. А то всякое случается.

Есть и комментаторы, которым все это кажется более чем нормальным – и не слишком-то интересным.

Юрий Аммосов

И чего? какая разница? все сейчас на удаленке.

Клавдия Спивак

Да и ладно! От того, где ВВП находится ничего не меняется, в том числе и ввп.

Валерий Шубинский

Удивительно, что людям еще есть дело, где путин и жив ли он.

Руководитель пресс-службы президента Дмитрий Песков привычно назвал сообщение об одинаковых кабинетах "глупостями". В околокремлевских телеграм-каналах отреагировали на поток публикаций о Путине и его окружении конспирологическими теориями.

RIA_Kremlinpool

В Кремле считают, что "вбросы" против Путина и его окружения не достигают цели и знают, кто является организатором этой работы. Публичить их не собираются: "нам достаточно знания того, кто они есть".

НЕЗЫГАРЬ

"Ясно видно, что в медиа, в общественное обсуждение продавливается тема существования вокруг Путина некой «Новой Семьи», которая заменяет потрепанную Старую Семью, весь большой ельцинский клан, спаянный с олигархами.

Образ этой Новой Семьи с ее негативными характеристиками – алчные, жадные, непородистые,выскочки – наравне со слухами о здоровье Президента должны бить по личному рейтингу Путина, создавать базу недовольства, раскалывать элиту.



Иными словами, это переформатирование сценария «больной Ельцин и коррумпированная Семья». Вопрос – кто бенефициар этой Игры. А такой бенефициар есть".

Не удержались от конспирологии и оппозиционные блогеры.

"Проект" в последнее время методично заваливает россиян подробностями из жизни Владимира Путина и его ближайшего окружения. Подробностей жизни путинских родственников касается и еще одно недавнее расследование. "Важные истории" выпустили публикацию о бывшем зяте Путина Кирилле Шамалове – о его свадьбе с Екатериной Тихоновой и о том, как он за бесценок приобрел долю в "Сибуре".

У некоторых читателей этот поток публикаций вызывает неприятие. ​Об их реакции и о том, в чем разница между журналистскими расследованиями и желтой прессой, рассуждает ​Ольга Романова:

Как-то хочется разделить сплетни и "сплетни".

Некоторое время назад, когда я здесь впроброс упомянула даму Кривоногих, меня в личке отчитала подруга: Как ты можешь опускаться до грязных сплетен?

Я так [обалдела], что даже не ответила.

Дама Кривоногих и её яхта охраняется ВМФ России. Происхождение её миллиардного (если в рублях) состояния сомнительно. У неё есть дочь и дальше вы всё знаете.

Песков на катке говорит: "Сплетни".

К Пескову тоже до фига вопросов с его Навкой. И с его Путиным.

Вот теперь Шамалов с его другой дочкой. И я еще помню историю с очередной другой дочкой и его зятем, которого неудачно подрезал на Рублевке не отдуплившийся банкир, он до сих пор сидит, насколько я знаю. Хотя и не ангел.

А хоть бы это всё и сплетни на сто процентов. Ответь, покажи чистые руки. Общественность интересуется.

Не ответит, потому что нечем. Нечего показать. Нет чистых рук.

Наверное, любому из нас есть, что предъявить. Как Дзюбе, например. Наши грехи бесчисленны и умопомрачительны. Но мы имеем право на частную жизнь, потому что мы частные люди. Мы не соглашались быть президентами 20 лет . И тебя, дружок, никто не неволил. А если неволил, расскажи нам об этом, мы поймем и даже простим, мы добрые.

Ребята, вы назначили нас иностранными агентами, хотя настоящие иностранные агенты – это вы.

Вы назначили нас ненавистниками Отечества, хотя настоящие вредители – это вы.

Вы ищете заговор? В зеркало посмотрите.

Сплетни? Ну так рассейте наше недоумение.

Нам часто на почту приходят сомнительные письма – насколько я знаю, особенно девушкам, в них есть предложение заплатить, иначе наши интимные тайны будут опубликованы. Мне тоже такие приходили и приходят, я восхитилась и одному даже ответила: а публикуйте. Прекрасная нарезка из Порнхаба, если честно, я натуральная выгляжу куда как хуже.

Это другое. Кто с кем спит в частной жизни – драма и комедия частной жизни. Хотя интересно, конечно. Но это сплетни.

А Путин, Роттенберги бесчисленные, Сечин и прочие – нет, не сплетни. Это не про секс, это про деньги.

Ах, как стыдно считать деньги в чужом кармане! Серьёзно? В нашем с вами – и правда стыдно, неудобно перед ребятами за сдохшую церковную мышь.

Считать деньги в карманах управляющих государством и бизнесом – нормально, это называется спрос. Отчетность. Есть вопросы – отвечайте. Можно обойти, кто с кем спал и спит. А откуда бабки – надо, и все равно придется ответить.

Кстати. Мне тут по делу понадобилось сходить в Яндекс.Дзен. И посмотреть трогательное кино про маму Путина. Я старый циник – и то почти рыдала. А потом пошла в камменты.

И поняла, что никто не оценил это кино так, как оценила его я. У меня почти щипало в глазах. Но это я от корней оторвалась. Публика на Дзене придерживалась другого мнения. Вот, пишут, что сынок-то вор. Уж и не знаю, при чем тут сплетни.

"Проект" тем временем продолжил серию "Железные маски" расследованием о Юрии Ковальчуке.

Алексей Навальный

Третья серия "Железных масок" Проекта про Ковальчука. Они называют его "второй человек страны". Всем стоит почитать.

И вопросов нет: описание этой компашки вызывает чувство омерзения.

Но я, пока читал, постоянно ловил себя на мысли о том, что ещё большее омерзение вызывают те, кто привели их власти: Таня и Валя ели на даче котлетки и присматривались к Ковальчуку и Якунину. Остались друг другом довольны.



Ужасно трагичная история о том, как всю нашу страну продали в рабство кучке бандитов полнейшие ничтожества – Таня Дьяченко, Валя Юмашев и Толя Чубайс.

Федор Крашенинников

Мне очень нравится, что новые медиа взяли Путина под постоянное наблюдение и буквально каждый день мы узнаем что-то новое о жизни фюрера и его окружения. Думаю, поток новостей будет нарастать: во-первых, за 20 лет накопилось критическая масса свидетелей и очевидцев, во-вторых технологии делают все более бесмысленными дедушкину конспирацию по методичкам 70-х.

Майкл Наки

Мой взгляд на расследования про Путина очень простой и банальный. Пофигу, какие у них там яхты, дома и кремы за сотни тысяч рублей. Любой человек, который заработал деньги, может тратить, как ему захочется. Но дело в другом.



В этом году особенно заметно, как разрушительна система, при которой вертикаль власти сосредотачивает у себя все ресурсы, расходуя их на шикарную жизнь её архитектора (Путина) и окружение. Вместо помощи населению – ограничительные меры без компенсации. А при необходимости – отсутствие ограничений, якобы заботясь о бизнесе. На самом деле – оба варианта плохие. Мы видим, что опять катастрофическая ситуация в Санкт-Петербурге, мы видим опять десятки человек, умирающих в Москве. А всё почему? Потому что ограничений боятся и власти, и люди, потому что в России всех просто закрывали по домам, но почти никому ничего не компенсировали. Они постоянно говорят, что мало денег. Так а где все деньги? Оказывается, что у Юрия Ковальчука, у Кирилла Шамалова и у всего остального БЕСКОНЕЧНОГО окружения Владимира Путина. Такой тип организации государства называется экстрактивным. Это когда определённая властная вертикаль просто выкачивает ресурсы из населения и территории. И такая политика губительна. Уж тем более, она губительна в кризис. Все эти смерти людей от пандемии, все эти разорившиеся бизнесы и уж точно эта ложная дихотомия – умереть от коронавируса или от голода – это целиком вина нынешней вертикали и её архитектора.

Откуда взялся такой вал расследований, объясняет в твиттере журналист-расследователь Дмитрий Трещанин – цитируем его с некоторыми сокращениями:

Вижу сообщения «Что-то много расследований стало, особенно про семью Путина», разумеется есть и конспирология, что это все неспроста, вплоть до «закрытия проекта "Путин"» Тред о том, как делаются OSINT-расследования, чем они отличаются от СЛИВОВ и почему конспирологи [могут идти в задницу]

Как появились OSINT-расследования? На самом деле достаточно молодой жанр: буквально 10 лет назад еще не было такого объема открытых данных, утекших баз, социальных сетей, где люди сами выкладывают информацию себе OSINT-расследователь просто собирает это в кучу, как Лего

Разумеется, для этого надо знать, где искать и что искать. Первый источник: тщеславие. Все люди тщеславны, дорвавшиеся до богатства бедняки (то есть все постсовки) тщеславны вдвойне – ну кто удержится от фотки на яхте или в бизнес-джете?

Второй источник: официальные документы. Вы себе не представляете, сколько информации оставляют о себе люди, покупая недвижимость или регистрируя фирмы. Был случай, когда замок в бриташке нашли через регу фирмы в Австралии

Третье: личное знание Очень часто ты просто понимаешь, где искать, просто потому, что порядочное время наблюдаешь за персонажем. Ну например, я еще лет десять назад слышал, что у одного чиновника есть владения в Австрии. Выяснилось – да, и вероятно немалые

Четвертое: ВЕЗЕНИЕ Я бы поставил это даже на первое место, но вы меня тогда всерьез не воспримите. Реально: на ловца и зверь бежит. Например, у нас не было 100% пруфа, что определенным счетом в Сбере пользуется Пригожин. Он САМ выложил платежку, что «оплатил штраф за Навального»

Пятое: назовем это хьюман фактор (или [ИДИОТИЗМ]) Часто люди забывают запаролить файлы на гдоке. Или публикуют пароли к файлообменкам в новостях ведомства. Документы кидают в помойку рядом с учреждением Да мало ли способов сделать внутреннее публичным

Пятое с половиной тут хакерские атаки: когда (как в случае переписки Медведева или К. Шамалова) вскрывают почту и крадут содержимое. Пренебрежение к инфобезопасности тоже описывается словом [ИДИОТИЗМ], но все же чуть другая история

Ну и наконец шестое: СЛИВ. Тут принципиально: ничего плохого в самом сливе нет, на Западе вон целый термин есть whistleblower. Уотергейт это результат слива, там был источник Глубокая Глотка. Есть Эдвард Сноуден, есть Wikileaks – все это важнейшие истории современности

Так, я забыл седьмое: люди. Любая крупная структура оставляет кучу свидетелей своей деятельности. Они могут и не подозревать, что обладают ценной инфой. Например, мы отследили борт, который посылали за аргентинским кокаином, по селфи пилота

А еще девочка, которая работала бухгалтером на одну очень богатую семью, написала прямо в резюме на LinkedIn все фирмы, которые обслуживала – дала нам еще три офшора к тем четырем, что мы знали :)

То есть вы понимаете: если расследователь занялся какой-то темой, то хоть какую-то информацию он получит примерно отовсюду. Но этого все еще недостаточно

Во-первых, далеко не вся информация имеет ценность и не каждая гипотеза срастается. Вы себе не представляете, сколько расследований поставлено на паузу или свернуто только потому, что доказуха развалилась или завела в тупик (по некоторым своим я натурально плачу)

Фундамент расследования должен быть настолько прочным, чтобы выдержать любой шитсторм – и не только кремлеботов, но и завистливых коллег (разумеется, КАЖДОЕ удачное расследование обсуждается, оцениваются сильные и слабые места)

Это значит, что для подтверждения гипотезы тебе нужен не один источник, а например три и точно независимых, и хотя бы косвенные подтверждения должны быть публичны. «Источник сказал» это слабая [ерунда], а «в слитом письме описаны платья, вот они в инстаграме гостей свадьбы» – супер

Такое количество данных, их подтверждение, сомнение в каждом факте – это, ребята, НЕВЕРОЯТНАЯ КУЧА РАБОТЫ Например, месяц сидишь и ковыряешь таблички из госзакупок без особой надежды, что вообще туда копаешь. Ну да, не колонку [накропать] на новость дня [...]

Так почему же получилось так, что куча классных расследований выходит почти в одно время? Я не конспиролог и у меня нет готового ответа. У меня есть ГИПОТЕЗА, которую я считаю сильной, но без дополнительного исследования ее не докажешь

Стоит признать, что моду на OSINT задал Навальный. Он может сколько угодно чморить журналистов, но сам вполне себе состоявшийся журналист. Расследования ФБК отвечают далеко не всем журналистским стандартам, но это сильные и крепкие штуки, которым хочется подражать (и завидовать)

Почти одновременно появились крупные консорциумы типа OCCRP, это мощная поддержка, которую не стоит недооценивать Короче, OSINT в России стал дико модным, и на этом рынке сейчас сразу НЕСКОЛЬКО сильных команд То есть появилась, простите, КОНКУРЕНЦИЯ [...]

Итак, что мы имеем:

1) Десяток СИЛЬНЫХ команд OSINT

2) Дефицит тем и жесточайшую конкуренцию

Только так я могу объяснить вал классных расследований.

А, ну и конец года, всем хочется уйти на праздники без долгов.