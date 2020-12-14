Ущерб от половины краж в 2019 году не превышал 13 тысяч рублей

Половина россиян, которых в 2019 году осудили за самое частое преступление в России — за кражу, похитили ценности на суммы меньше 13 тысяч рублей. К такому выводу пришли "Важные истории" и медиапроект "Четвертый сектор".

В 2019 году в России каждого третьего осужденного по статье "Кража" отправили в колонию. Реальные сроки дают, как правило, если у человека уже есть непогашенная судимость (судимость погашается по истечении от года до 10 лет после отбытия наказания — в зависимости от тяжести преступления). Приговор может быть строже и в том случае, если подсудимый совершил кражу в состоянии опьянения или не возместил ущерб. Вернуть деньги или имущество можно как после суда, так и до него — в последнем случае приговор может быть мягче.

Издания выяснили, что в 39 % случаев, когда суд назначал реальный срок, ущерб не превышал 10 тысяч рублей; в 42 % — ушерб был от 10 до 50 тысяч рублей, в 19 % случаев сумма ущерба была больше 50 тысяч рублей. Журналисты отмечают, что судя по опубликованным текстам приговоров, вынесенных в 2019 году, ущерб от половины краж не превышал 13 тысяч рублей.

В России проблемы у бывших заключенных начинаются еще на стадии поиска работы, считает адвокат Евгений Шишикин. Работодатели им отказывают — причем чаще всего кандидатам не говорят напрямую, что их не хотят брать из-за судимости. "Люди когда-то по молодости, по глупости преступили норму закона и, не дай бог, получили наказание в виде реального лишения свободы, — говорит Шишикин. — Выйдя на свободу, они не могут обустроиться в реальной жизни. Элементарно не могут найти нормальную работу — не такую, где пять тысяч рублей платят в месяц".