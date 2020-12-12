Тайные сделки бывшего зятя Владимира Путина. История одного крупного слива. Кто он, второй человек в стране: консильери президента или влиятельный медиамагнат? Питерские рестораторы против силовиков Беглова. Новый год без баров и туристов? Александр Лукашенко закрывает наземные границы. Белорусский замок диктатора.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с экспертом в сфере противодействия коррупции и председателем совета "Трансперенси интернешнл – Россия" Еленой Панфиловой и белорусским политологом Дмитрием Болкунцом.

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