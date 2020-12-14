В Минске задержаны десятки пенсионеров, самому пожилому - 83 года

В Минске на шествии пенсионеров против правления Александра Лукашенко задержаны минимум 26 человек, сообщили в белорусском правозащитном центре "Весна". Отмечается, что самому пожилому из задержанных - 83 года.

Минские пенсионеры традиционно проводят свои акции в центре города по понедельникам. В этот раз милиция не дала им собраться в колонну - сообщается, что задержания начались ещё до начала шествия.

Накануне белорусская милиция задержала свыше двухсот человек на объединённой акции оппозиции, которая традиционно проводится по воскресеньям.

Ежедневные акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее пяти человек при подавлении протестов погибли. По данным правозащитников, к настоящему времени около 30 тысяч белорусов прошли через репрессии.

