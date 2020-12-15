После испытания. Александр Генис – о переходе власти

“Каждые четыре года мы стоим на эти ступенях, чтобы мирным и законным образом осуществить передачу власти”. Эти слова почти четыре года назад произнес 45-й президент США. Сегодня большая - по крайней мере на 7 миллионов человек - часть Америки мечтает вновь услышать от Дональда Трампа то же самое. Но меньшая часть Америки, включая многих политиков верхнего эшелона, начиная с самого президента, сделала все, чтобы отдалить неизбежное.



Полсотни проигранных адвокатами Трампа судебных процессов обнаружили бездоказательность обвинений в фальсификации выборов. Даже армия заранее объявила, что “вооруженные силы США защищают конституцию, а не короля или тирана”. Наконец, высший арбитр нации, Верховный Суд, отказался вмешиваться в пересмотр результатов выборов.

“Президента в Америке, - напомнил судьи, - назначает народ, а не юристы”.

Вся эта беспрецедентная кампания, которая тянется второй месяц и не завершается даже после того, как назначенные каждым штатом выборщики сделали свое дело и подтвердили победу Байдена, привела к опасной ситуации. Борьба за власть стала войной с законом, ибо она балансирует на границе правового поля.

Тот же Трамп, который 4 года назад произнес золотые, хоть и банальные слова о мирном и законном переходе власти, сейчас сумел исковеркать главный и тривиальный ритуал. В Америке переход, чреватый в других странах майданами, совершается так давно и столь автоматически, что страна отвыкла восхищаться деловитой процедурой, которой она обязана своим процветанием. Всё, что происходит после выборов, уже никого не интересует - бюрократическая возня, связанная с переключением информационных и финансовых потоков от одной администрации к другой. Скучная и необходимая, как водопровод, политическая механика: сертификация подсчитанных голосов, назначение выборщиков, их голосование, утверждение итогов в Конгрессе. Обо всём этом нам, рядовым избирателям, уже сделавшим свое дело, и знать было не надо, пока нынешний кризис не подверг демократию испытанию. Она вышла из него изрядно помятая, но с честью. Выборы состоялись, танков на улице нет, процесс перехода власти завершается строго по календарю, и 20 января в стране будет новый президент, восьмой за мою американскую жизнь.

Политика - это искусство не только решать проблемы, но и жить с нерешенными

Что касается Дональда Трампа, то как бы ни сложилась его судьба - станет ли он партийным лидером, следующим кандидатом в президенты, телеведущим или подследственным - после 20 января бывший президент будет частным лицом, лишенным государственной власти, которой награждают выигранные выборы. "Среди прочего, - говорят многие, - эта перемена подразумевает, что журналисты должны, даже обязаны не отдавать Трампу телевизионный прайм-тайм и первые полосы газет. Ведь именно пресса четыре года поддерживала перманентную истерику вокруг президента, следя за каждым шагом, всяким твитом и любым ходом. "Наше ментальное пространство, - жалуются те же журналисты, - настолько занято Трампом, что не остается места на все остальное, на жизнь без сиюминутной политики". И если пристрастное внимание к президенту еще можно понять и оправдать, то в качестве частного лица Трамп его точно не заслуживает.

Отсюда возникла идея, которую я горячо разделяю: мораторий для всех колумнистов - шесть месяцев, начиная с инаугурации Байдена, не писать о Трампе. За это время, надеются авторы проекта, произойдет тихое разоружение. Страна вернется к своим делам, демократия вновь станет обычной, реальность принудит партии к компромиссу, и миллионы разочарованных в исходе выборов смогут спокойно готовиться к реваншу в 2024-м году. Именно так третий век живет американская республика, познавшая на долгом и безусловно успешном опыте, что политика - это искусство не только решать проблемы, но и жить с нерешенными.

Александр Генис – нью-йоркский писатель и публицист, автор и ведущий подкаста и радиопрограммы Радио Свобода "Генис: Взгляд из Нью-Йорка"



Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции Радио Свобода