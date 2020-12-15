Армения и Азербайджан обменялись военнопленными

Армения и Азербайджан в ночь с понедельника на вторник обменялись военнопленными, захваченными в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Радио Азатутюн.

Армянской стороне было передано 44 пленных, азербайджанской - 12 пленных. Минобороны России заявляет, что процесс обмена удерживаемыми лицами идёт при посредничестве российских миротворцев. Ранее в понедельник армянская и азербайджанская сторона передали друг другу тела погибших, которые находились на поле боя у города Шуша.

В начале декабря в Нагорном Карабахе впервые с момента подписания соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном был нарушен режим прекращения огня. Армянская сторона заявила о том, что азербайджанские военные начали наступательные действия на юге Карабаха.

9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, в регионе размещены российские миротворцы. Азербайджану должны быть возвращены все районы по периметру Нагорного Карабаха. При этом Армении гарантируется создание транспортного коридора в Карабах, а Азербайджану – в эксклав Нахичевань.