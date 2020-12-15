В Москве оштрафована муниципальный депутат Людмила Штейн

Суд в Москве оштрафовал на 20 тысяч рублей муниципального депутата Людмилу Штейн за акцию Pussy Riot против государственной гомофобии. Об этом она сообщила на своей странице в твиттере.

Её признали виновной в нарушении правил проведения публичного мероприятия из-за радужного флага вывешенного на здании Министерства культуры России.

Ранее суды в Москве оштрафовали участниц Pussy Riot Веронику Никульшину и Марию Алехину на 10 и 15 тысяч рублей соответственно за акцию с флагами ЛГБТ на зданиях государственных органов.

7 октября группа Pussy Riot приурочила акцию против государственной гомофобии ко дню рождения президента России Владимира Путина. Они вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД "Басманный" и Министерства культуры в Москве. В течение нескольких недель после акции полицейские задержали всех её участников для составления протоколов. Александра Софеева арестовали на 30 суток по статье о повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия.

Во время акции возле здания ФСБ был задержан корреспондент Радио Свобода Артем Радыгин, выполнявший редакционное задание.