В Москве оштрафована муниципальный депутат Людмила Штейн

Суд в Москве оштрафовал на 20 тысяч рублей муниципального депутата Людмилу Штейн за акцию Pussy Riot против государственной гомофобии. Об этом она сообщила на своей странице в твиттере.
Её признали виновной в нарушении правил проведения публичного мероприятия из-за радужного флага вывешенного на здании Министерства культуры России.
Ранее суды в Москве оштрафовали участниц Pussy Riot Веронику Никульшину и Марию Алехину на 10 и 15 тысяч рублей соответственно за акцию с флагами ЛГБТ на зданиях государственных органов.
7 октября группа Pussy Riot приурочила акцию против государственной гомофобии ко дню рождения президента России Владимира Путина. Они вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД "Басманный" и Министерства культуры в Москве. В течение нескольких недель после акции полицейские задержали всех её участников для составления протоколов. Александра Софеева арестовали на 30 суток по статье о повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия.
Во время акции возле здания ФСБ был задержан корреспондент Радио Свобода Артем Радыгин, выполнявший редакционное задание.
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