Китайская станция "Чанъэ-5" доставила лунный грунт на Землю

Китайская автоматическая станция "Чанъэ-5" доставила на Землю образцы лунного грунта. Аппарат сбросил капсулу в автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР.

Образцы лунного грунта были доставлены на Землю впервые за 44 года. Ранее это делали только США и СССР. Последний раз миссию по доставке грунта провели в 1976 году.

Аппарат "Чанъэ-5" был запущен в космос 23 ноября. Он собрал грунт вблизи горной вершины Пик Рюмкера в северо-западной части Луны. Ожидается, что доставленный груз позволит учёным исследовать процессы формирования спутника Земли.

Китай активно участвует в новой лунной гонке – не позднее 2030 года страна планирует запустить на Луну пилотируемую миссию, а позже – построить на ней базу. Об аналогичных планах заявляла Россия. В 2017 году президент США Дональд Трамп подписал "Директиву по космической политике", согласно которой НАСА планирует отправить пилотируемую миссию на Луну не позднее 2023 года.