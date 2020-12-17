Китайская станция "Чанъэ-5" доставила лунный грунт на Землю

Китайская автоматическая станция "Чанъэ-5" доставила на Землю образцы лунного грунта. Аппарат сбросил капсулу в автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР.
Образцы лунного грунта были доставлены на Землю впервые за 44 года. Ранее это делали только США и СССР. Последний раз миссию по доставке грунта провели в 1976 году.
Аппарат "Чанъэ-5" был запущен в космос 23 ноября. Он собрал грунт вблизи горной вершины Пик Рюмкера в северо-западной части Луны. Ожидается, что доставленный груз позволит учёным исследовать процессы формирования спутника Земли.
Китай активно участвует в новой лунной гонке – не позднее 2030 года страна планирует запустить на Луну пилотируемую миссию, а позже – построить на ней базу. Об аналогичных планах заявляла Россия. В 2017 году президент США Дональд Трамп подписал "Директиву по космической политике", согласно которой НАСА планирует отправить пилотируемую миссию на Луну не позднее 2023 года.
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