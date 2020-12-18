Семь депутатов Думы города Томска обратись в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Обращение опубликовала в твиттере координатор городского штаба сторонников политика, депутат Ксения Фадеева.

В тексте говорится, что депутаты обеспокоены возможным фактом применения химического оружия в их городе. Авторы обращения полагают, что данных журналистского расследования об отравлении Навального достаточно для возбуждения уголовного дела.

Навальный впал в кому 20 августа на борту самолёта Томск — Москва. Он был госпитализирован в Омске, после чего перевезён на лечение в Берлин. В Германии специалисты обнаружили в его организме следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Покушение на него могло произойти в Томске.

Издания Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel выпустили совместное расследование, в котором говорилось, что к покушению на Навального могла быть причастна группа сотрудников ФСБ, сопровождавших его несколько лет. Сам Навальный уверен, что такая операция не могла проводиться без санкции главы ФСБ Александра Бортникова и президента России Владимира Путина.

Путин сказал на пресс-конференции 17 декабря, что покушения на Навального, с его точки зрения, не было. "Кому он нужен-то? Хотели бы, довели бы дело до конца", — заявил глава государства.