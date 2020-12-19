Центр управления полётами сообщил об исчерпании резервов кислорода на МКС

Резервы кислорода на Международной космической станции подходят к концу из-за невозможности обнаружить место утечки воздуха с неё. Об этом представитель российского Центра управления полётами сообщил в разговоре с экипажем станции, передаёт "Интерфакс". Поиск возможной трещины в корпусе ведётся с августа, в октябре сообщалось, что она обнаружена.

Незначительная утечка воздуха с МКС была замечена ещё в сентябре 2019 года, однако тогда проблема оказалась неприоритетной для НАСА и Роскосмоса. Позднее скорость потери выросла с 270 граммов до полутора килограммов в сутки, в августе 2020 года экипаж станции начал поиски. В сентябре предположительное место утечки было обнаружено в промежуточной камере модуля "Звезда", в районе расположения аппаратуры широкополосной системы связи.

Обнаруженная трещина размером около 4,5 сантиметра была изолирована, заделать её окончательно предполагалось в феврале 2021 года. Однако в ноябре российские члены экипажа сделали снимки предполагаемого места с внешней стороны МКС во время выхода в открытый космос и не нашли повреждений корпуса.

В ходе переговоров с экипажем представитель ЦУП заявил, что наземные специалисты по-прежнему не представляют, где находится трещина. "Мы сейчас теряем уже резерв безопасности по газам и вынуждены будем в ближайшее время эту проблему уже решить", - сказал представитель ЦУП.