Международная организация "Репортёры без границ" выпустила заявление с призывом освободить корреспондента независимого издания Turkmen.news Нургельды Халыкова. Он был приговорён к четырем годам лишения свободы после того, как прошлым летом распространил фотографию Миссии Всемирной организации здравоохранения, побывавшей в Туркмении для оценки ситуации с коронавирусом в стране, — передаёт Туркменская служба Радио Свобода.

В июле Халыков увидел фотографию представителей ВОЗ в инстаграме и переслал её в редакцию turkmen.news. После этого автор снимка удалила фото, а журналист был вызван в полицию и связь с ним пропала. В октябре стало известно, что он приговорён к четырём годам лишения свободы за мошенничество.

"Приговор Нургельды Халыкову иллюстрирует абсурдность обвинений, фабрикуемых властями, чтобы заткнуть рот последним представителям свободной прессы. Ему грозят пытки в тюрьме", — подчёркивается в заявлении "Репортёров без границ". Туркмения занимает предпоследнее место из 180 в составляемом организацией рейтинге Свободы прессы.