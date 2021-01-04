Праздник надежды. Россияне – о необычном Новом годе

Новый год на этот раз особенный – без больших торжеств и народных гуляний: ковидная эпоха диктует свои правила, которые нравятся далеко не всем. Отношение россиян к этим ограничениям и к самому празднику исследовали социологи.

"Новый год в эпидемию" – так называется исследование Фонда "Общественное мнение". Когда стало известно, что в ряде регионов России из-за пандемии коронавируса будут отменены традиционные новогодние мероприятия и народные гуляния, социологи спросили у россиян, считают ли они это правильным. Подавляющее большинство граждан, 75 процентов, одобрили это решение; противоположное мнение высказала лишь пятая часть опрошенных.

Неопределенность хуже неизбежности, и это очень важный камертон сегодняшнего дня

Респонденты чаще всего приводят такие аргументы в пользу отмены новогодних мероприятий: "это поможет снизить число заболевших, остановить эпидемию", "нужно сократить контакты", "это проявление заботы о людях", "чтобы зараза не разлезалась", "у нас в городе большая заболеваемость, нельзя, чтобы собиралось много народу". А противники ограничительных мер говорят: "это бесполезная мера, она не повлияет на эпидемиологическую обстановку в стране", "праздник непременно должен быть, даже во время войны отмечали праздники", "те, кому надо заболеть, все равно заболеют", "никто не будет соблюдать ограничения, люди все равно будут праздновать". Однако при любом сценарии планы людей на новогоднюю ночь не изменятся – об этом говорят 86 процентов опрошенных – возможно, потому, что большинство россиян имеют обыкновение праздновать Новый год дома, в кругу семьи, с елкой и подарками, о чем ежегодно и сообщали социологам еще задолго до пандемии, а в гуляниях участвует обычно совсем небольшой процент людей.

Прокомментировать это исследование Радио Свобода попросило Ларису Паутову, управляющего директора Фонда "Общественное мнение".

– Социологи (в частности, я брала интервью у замечательного Ильи Штейнберга) говорят, что неопределенность хуже неизбежности. И вот это очень важный камертон сегодняшнего дня. Люди не знают, что будет дальше, как долго продлится пандемия. Они уже понимают, что это не меньше, чем на год, что у них не будет ни весны, ни лета, ни осени, но что дальше? И вот эта ситуация неопределенности, конечно, очень сложна для осознания. Мы понимаем, что регионы, которых мы обычно опрашиваем, в первый раз приняли удар на себя – сейчас ведь многие регионы тяжело болеют, и инфраструктура часто не справляется.

Новый год – любимый праздник россиян: по данным многих исследований, 90 процентов граждан именно так его оценивают. Но даже при этом очень многие все-таки высказались за ограничения мероприятий. Мы видим по открытым ответам, что люди опасаются: в ситуации неопределенности, конечно, силен страх за собственную жизнь, страх заболеть перед Новым годом, страх переболеть после него, страх оказаться без поддержки в ситуации, когда "скорая помощь" и больницы не справляются. Мне нравятся эти ответы. Все-таки люди понимают, что сейчас самое главное – пережить это время, сконцентрироваться, и тогда дальше будет все – и Новый год, и хлопушки, и корпоративы, и лыжи в Италии, и много чего еще. А сейчас самая главная ценность – здоровье, свое и окружающих.

Да, многие болеют, но мы должны это пережить и перейти в новую эпоху

Конечно, есть и те, кто говорит, что это все ерунда, это не спасает, или что коронавируса вообще не существует. Они тоже имеют право высказаться. Более того, я уверена, что в ситуации Нового года они активизируются и все равно будут достаточно активно праздновать. Вспомним майскую историю, когда все жарили шашлыки, несмотря на полицейский надзор. Думаю, несмотря на то, что россияне высказались за запрет мероприятий, они все равно оторвутся по полной программе: выйдут на улицу, будут кататься с горок, запускать петарды и жечь фейерверки.

Да, неопределенность хуже безысходности, и в этой ситуации мы должны просто понять, что этот год особенный. Мы тихими улиточками будем двигаться от месяца к месяцу и преодолеем эту эпидемию. Мы наполнимся самыми лучшими смыслами, идеями, знаниями и опытами: кулинарии, общения друг с другом, заботы о близких. Этот год – очень важный, переломный. Такого года, конечно, еще не было. Будем акцентироваться на ярких цветах и позитивных эмоциях. Да, многие болеют, но мы должны это пережить и перейти в новую эпоху. И у нас все получится.

– Чем необычен этот год, с точки зрения социолога?

– Основная тема этого года – проблема ментального здоровья людей. Конечно, многие не справляются с ситуацией, их гложет тревожность, неопределенность, непонимание, что будет дальше. Рухнули планы, отсутствуют горизонты планирования – как жить? И сейчас люди по-другому планируют жизнь. Это новая жизнь. У людей множество несбывшихся надежд. У многих были планы, которые они не смогли реализовать – на отпуск, на лечение, на встречи, на свадьбу, в конце концов. Я знаю кучу таких случаев: она в Москве, а он в Азербайджане, она в Петербурге, а он в Армении, и свадьбы до сих пор не состоялись. Это год разобщенности и во многом одиночества, год тревожности, слабого ментального здоровья, ссор, перехода на удаленную работу. Очень сложный год!

Новый год – любимый праздник россиян: по данным многих исследований, 90% граждан именно так его оценивают

Пандемия вскрыла в нас и хорошее, и плохое. С одной стороны, это недоверие, враждебность, споры (скажем, как носить маски, носить ли вообще, признаться или не признаться, что ты заболел). С другой стороны, многие работали волонтерами, помогали тем, кто в этом нуждался, люди стали больше доверять и помогать друг другу, заботиться о других. Глобальные американские исследования говорят о том, что люди стали больше общаться с богом, то есть все-таки идет внутренняя работа. Конечно, это колоссальный, просто библейский переход в какое-то новое качество, когда мы, познав в себе хорошее и увидев в себе плохое, надев новогодние наряды, садясь на семейный ужин, все-таки верим в будущее. Дед Мороз, может быть, будет в маске, не будет родителей на празднике в детском садике, но мы это переживем, мы сильные.

– Список любимых праздников у всех социологических центров более-менее одинаковый – всюду на первом месте Новый год с подавляющим большинством сторонников: от 80 до 90 с лишним процентов. За ним, как правило, с большим отрывом следует день рождения, День Победы, Пасха, Рождество, 8 марта. Все прочие праздники не пользуются большой популярностью, включая и такие новые государственные, как День России или День народного единства. Почему Новый год так решительно перекрывает все в этом списке?

– Людям нужна цикличность, как детям нужен режим дня. И вот Новый год как раз дает эту цикличность. Ко всему прочему, в России уже существует колоссальная мифологема Нового года, с фильмом "Ирония судьбы", с салатом оливье и всем прочим. Это уже имплантировано в нашу сущность. А еще Новый год – это день сплочения близких, любимых, родственников: все друг другу звонят, поздравляют, даже линии связи перегружены. Это семейный праздник. Доля тех, кто идет в рестораны или уезжает на курорты, конечно, есть, но я не думаю, что их больше 10 процентов. А в этом году еще и почти все курорты перекрыты. Конечно, кто-то все равно поедет, но это совсем небольшой процент людей. В основном отмечают праздник в кругу семьи или в идут в гости к друзьям и родственникам. Увы, у нас в России очень много одиноких людей: им, конечно, грустно в Новый год. Но самое главное – это переход, и мы сейчас к этому переходу будем как бы заново рождаться и верить, что все будет хорошо, несмотря ни на что, мы перезагрузимся и пойдем дальше.

Пасха – это, кстати, тоже переход, и она тоже довольно популярна. Этот праздник для многих имеет даже не религиозное значение (в России религиозность и традиционализм очень смешаны). Допустим, я – нерелигиозный, неверующий человек, но отмечаю Пасху. Для меня это часть семейной традиции, возможность собрать детей, переход к весне.

– Наверное, можно сказать, что новогодние празднества – это одна из самых приятных традиций?

– Как и Рождество. В той же Америке Рождество ведь не особо пропитано какими-то христианскими мотивами. Лейтмотив всех голливудских фильмов про Рождество – это какой-нибудь блудный сын возвращается к маме, или кто-то кого-то потерял, и вот пропавший неожиданно приезжает, и они в красивых свитерочках встречают Рождество с индейкой. Новый год и Рождество в культуре – это "место силы".

О том, почему в России так любят новогодние праздники, размышляет психолог Каринэ Гюльазизова.

Новый год имеет колоссальное символическое значение как переход от прошлого к будущему

– Новый год имеет колоссальное символическое значение как переход от старого к новому, от прошлого к будущему: все плохое остается позади, а впереди новые возможности, то есть этот праздник связан с радужными ожиданиями и с надеждой. И ель, непременный атрибут новогоднего праздника – это символ вечной жизни, вечной молодости, бессмертия. В современной России нет образа будущего, он не сформирован, соответственно, Новый год в этом смысле приобретает все большую актуальность.

– Насколько болезненно, по вашим наблюдениям, воспринимают люди ограничения в новогоднюю пору, связанные с пандемией нового коронавируса?

– Одних это побуждает к внутреннему бунту: как же так, у нас отняли радость?! Это очень важная тема: в связи с пандемией из жизни практически окончательно ушла радость (это мировое явление, оно касается не только России). У людей отнят огромный пласт очень ресурсных возможностей. Прежде всего, это полноценный контакт друг с другом, поскольку тема человеческих контактов теперь неразрывно связана с опасностью для жизни. Отнята возможность и свобода передвижений, в том числе путешествия. Другие больше склонны покоряться судьбе: ну, что ж, коли так, будем использовать те возможности, которые остались. На мой взгляд, это более разумно. Кстати, большинство россиян ведь и раньше никуда не выезжали в это время, проводили новогодние каникулы дома. Но и те, и другие все равно каким-то образом закладывают в эти праздники символическую историю про надежду на то, что новый год будет не таким тяжелым, не отзовется такими потерями и ограничениями.

И то, что в списке праздников Новый год – абсолютный рекордсмен, как раз свидетельствует: желание перехода и надежды у людей на первом месте. Это базовая потребность, и по Новому году мы можем померить, насколько она велика. Помимо Нового года остался один-единственный общий национальный праздник – 9 мая, хотя и тоже уступающий ему в популярности. Только он сейчас хоть как-то может поддерживать национальную идею, во многом потому, что связан с однозначной победой народного духа, а других побед, к сожалению, просто нет. Кроме того, День Победы сильнейшим образом раскручивается официальной пропагандой. При этом я ни в коем случае не склонна обесценивать память о победе в той войне, но печально, что при этом не акцентируется внимание на исторических достижениях народа, которые были в истории страны, в ее культуре, науке, литературе. С одной стороны, для меня – это свидетельство незажившей раны, неизжитой травмы, с другой – свидетельство того, что у нынешних жителей России не сформировано никаких объединяющих социокультурных идеологем и стратагем, которые могли бы сформировать поколение.

– Религиозные праздники, Рождество и Пасха, явно находятся где-то в глубокой тени Нового года. Не странно ли это в стране, где подавляющее большинство граждан называют себя православными? Кстати, Рождество, а тем более Пасха тоже ведь связаны с переходом из одного качества в другое: с рождением нового, с воскресением.

– Традиция соблюдения православных праздников в советском проекте была упразднена: они праздновались, но не на государственном уровне, а в какие-то времена и просто тайком. Традиция возобновилась только тогда, когда не стало Советского Союза. Кроме того, сколь большие массы людей ни называли бы себя православными, воцерковленных в стране все-таки довольно мало, истинно верующих еще меньше, а существуют ведь еще и другие конфессии помимо православия. Поэтому, я думаю, в процентном соотношении просто физически немного людей, для которых это действительно праздники.

– Есть еще новые государственные праздники: День России 12 июня, День народного единства 4 ноября. И вот они-то как раз совсем не популярны, их упоминают лишь 1-2 процента опрошенных Левада-центром, скажем. Как вы думаете, почему?

– Это праздники не очень понятные и еще не сложившиеся в традицию; не знаю, сложатся ли когда-нибудь, несмотря на то, что в эти дни дается выходной. Непонятно, что именно праздновать. Они не наполнены смысловым содержанием и, соответственно, к ним никто всерьез и не относится. А вот все то, что связано с традицией, всегда нагружено символически, а иногда даже и мистически.

– И у Нового года как раз много таких смыслов. Что можно посоветовать людям, которые расстроены тем, что праздник на этот раз пройдет не так, как обычно: придется отказаться от многих привычных развлечений, поездок и гуляний?

За счет появления изобилия мы перестали ценить простые, но очень важные вещи

– Когда ты встречаешься с какими-то нарушениями ожиданий и ограничениями, полезно вспоминать, что бывает и хуже. Можно, например, подумать о том, что еще не так давно происходило с нашими бабушками и дедушками, а для кого-то и с родителями, которые в детстве пережили войну, голод и холод, при этом оставшись людьми: уж с нынешним временем это точно не сравнить! Мы же не лишены самого необходимого, это не та ситуация, когда нет воды, света, соли, сахара и вообще никакой еды. Это не блокадный Ленинград и не концлагерь! Очень терапевтично почитать работы Виктора Франкла, который выжил в концлагере и находил очень много смыслов в своем пребывании там.

За счет появления изобилия всего: от еды до информации, – мы перестали ценить простые, но очень важные, жизнеполагающие вещи. Гедоническая адаптация (адаптация к удовольствию) произошла у нас во всех жизненно важных сферах. А в России еще сыграл злую шутку с людьми переход от аскетизма советской эпохи к нынешнему обилию возможностей: они принялись изо всех сил компенсировать то, что недополучили в детстве или юности. Наверное, имеет смысл подумать об этом сейчас, когда вводится целый ряд ограничений, когда мы часто теряем знакомых и человечество несет потери: умирают очень значимые люди, которые еще многое могли бы сказать миру.

Внезапно наступившая пандемия может вернуть ранее утраченную ценность очень многому

Стоит задуматься и о том, что мы сами во многом создаем драматургию собственной жизни и сами очень многое можем себе добыть, в том числе, и радость, причем через очень простые вещи – например, через контакт со своими близкими, любимыми. И это никак не может обесцениться из-за того, что вы на Новый год не полетите на Гавайи. Внезапно наступившая пандемия может вернуть ранее утраченную ценность очень многому: самой по себе жизни, общению с детьми и родителями, простым радостям вроде общего просмотра фильмов, прогулок или лепки снеговиков. Это зависит только от нас. А когда ты – автор собственной жизни, ты – драматург собственной радости и радости своих близких. И это точно твой выбор – радоваться снеговику или лыжной прогулке, хорошей погоде или контакту с детьми. Это же удивительные вещи!

О значении Нового года в истории и культуре размышляет доктор культурологии Елена Волкова.

– С одной стороны, Новый год – это просто календарное событие: один день закончился, а со следующего почему-то начинается новый годовой цикл. В разных культурах это происходит в разное время и по разнообразным причинам. А с другой стороны, он наполнен таким количеством смыслов и символов, такими таинственными эзотерическими значениями! Прежде всего, это некая мистерия смерти и возрождения: умирает старый год и рождается новый, мы прощаемся со старой жизнью и приветствуем новую, выходим из ложного круга в некий правильный круг. Это граница между смертью и жизнью, которая разделяет зло и добро, тьму и свет, случайное и вечное, отчаяние и надежду.

В новогодних традициях в разных странах мира есть множество круглых и кольцевых символов: древние календари представляли годовой круг в камне или дереве, круглыми стали и праздничные десерты – немецкий донатс и английский пудинг, и орнаменты в одежде, и танцевальные хороводы, и многое другое.

Есть у Нового года и пророческое звучание. Мы говорим: как его встретишь, так и проведешь. А в других странах говорят: что съешь, так и проживешь. Отведаешь чечевицы – будешь богатым в Италии; а для успеха на американском Юге надо съесть "Скачущего Джона" – блюдо из "черноглазого гороха" вигны и риса; проглотишь двенадцать виноградин разных сортов – обеспечишь удачей каждый месяц в Испании. Почти везде новогодний стол изобилен, что наполняет грядущий год всевозможными дарами. Волшебная ночь все превращает в символ: и еду, и одежду, и слово, и песню, и танец.

Сейчас градус ожидания очень высок: 2021-й – это вдвойне год надежды

Кроме того, это ритуальная ночь очищения водой и огнем: в Мьянме, например, на Новый год моют дома и храмы. Мой отец редко убирал свой кабинет, но к Новому году – обязательно. Мы очищаемся, в новом году мы будем другими. В западной культуре принято составлять планы на новый год: я должен, скажем, похудеть, заняться спортом, найти другую работу или отправиться в путешествие. Не забывайте новогодние тосты! Они тоже о том, что завтра будет лучше, чем вчера. Новый год всегда связан с эволюцией, я бы даже сказала, с преображением. А сейчас градус ожидания очень высок: 2021-й – это вдвойне год надежды, потому что одна за другой создаются вакцины от коронавируса и одно за другим обещает долгожданные перемены в стране. Возможно, и нам удастся вырваться из старого ложного круга.

– Есть ли какие-то старые новогодние традиции, дошедшие до нашего времени?

– В древней Месопотамии существовал такой ритуал. Инструменты для обработки земли были дорогие, люди заимствовали их друг у друга, но перед Новым годом надо было обязательно все вернуть. И ведь до сих пор есть такая традиция: отдавать все долги в старом году, не тащить их с собой в новый.

Ацтеки поклонялись богу солнца и чтили огонь, который "умирал" во всех домах вместе со старым солнцем и "возрождался" с новым. В Мексике сохранился обычай составлять список всего дурного, что случилось в прошлом году, и бросать его в огонь. Новогодние фейерверки по всему миру – отблески древнего ритуального очистительного огня и шума. Многие устают от грохота праздничной канонады, а ведь это тоже древняя традиция: на Новый год было принято кричать, шуметь, свистеть, бить в барабаны, потому что шум прогонял зло.

Интересна история с масками, которые стали так актуальны в уходящем году. На Новый год принято было проводить маскарады. Страшные маски символизировали уходящее зло. Их нужно было сорвать с человека и поцеловать его, разгоняя поцелуем нечисть.

На Новый год было принято шуметь, свистеть, бить в барабаны, потому что шум прогонял зло

В цветовой гамме много красного. Это цвет огня, призванного осветить самое темное и мрачное время в году. И Дед Мороз у нас красный, и Санта-Клаус, а китайцы, например, красят двери в красный цвет. Подарки – тоже символы. В Японии, скажем, на Новый год дарят ветку сакуры, и это символ благородства, которого тебе желают. В мире колоссальное разнообразие новогодних традиций, но смысл у них примерно один: процветание, успех, долгая жизнь.

– Как связаны в мировой культуре Новый год и Рождество?

– Новый год иногда называют "вторым Рождеством"; первое по григорианскому календарю празднуют 25 декабря. И вторичность этого праздника сейчас проявляется в карантине.

Но исторически тут первичен все-таки Новый год! В разных религиях отмечался праздник зимнего солнцестояния, смерти старого солнца и рождения нового, и бог Коляда у славян – это символ рождения нового солнца (отсюда и происходят знаменитые зимние колядки). И вот к этому солярному празднику уже позднее пристраивались новые религиозные праздники. Никто ведь не знает, когда родился Иисус – не то что дня, а даже и года не знают, есть только разные догадки. Так называемое католическое Рождество празднуется как раз за несколько дней до Нового года.

В советское время, когда люди, воспитанные при атеизме, уже не помнили о Рождестве, а верующие праздновали его тайком, некие смыслы этого праздника переходили на Новый год, который вобрал в себя атмосферу таинственности, предвкушения, и даже своего рода религиозный символизм.

До революции, когда главным зимним праздником являлось Рождество, Новый год в России так бурно не отмечался, он тоже был неким "вторым Рождеством". А после 1917 года, когда в государственной жизни приняли григорианский календарь, а церковь осталась с юлианским, вообще началась неразбериха (при этом интересно, что Новый год на открытках изображали как мальчика – прямо младенец Христос, только в светском варианте, а Дед Мороз – старец, как бы прообраз бога-отца). Возникли два Рождества и два Новых года. В православной среде путаница: Новый год, если его праздновать 31 декабря и 1 января, попадает на последнюю неделю рождественского поста, и это совсем не время для праздников. Но некоторые церкви все-таки служат 31 декабря молебен о новолетии ("лето" – это по-славянски "год"), хотя, строго говоря, по юлианскому церковному календарю, новолетие – это 14 января, на Старый Новый год. Соответственно, и в церковной, и в светской культуре есть календарное раздвоение, и, конечно, давно стоило бы принять григорианский календарь в церкви. Календарный вопрос обсуждался на Поместном соборе 1917-18 годов, патриарх Тихон в 1923 году принял новый стиль под давлением большевиков, но вскоре отменил это решение: светский календарь тогда ассоциировался с репрессивной властью.

– Почему, на ваш взгляд, россияне так сильно любят Новый год, что он просто затмевает все остальные праздники?

Людям нужен праздник, который был бы абсолютным, постоянным, никак не связанным ни с историческими катаклизмами, ни с политикой Кремля, ни с идеологией

– Потому что Новый год свободен от государственной и религиозной идеологии, которые в современной России переплелись в сумбурный гибрид. Рождество запрещали, теперь навязывают, было 7 ноября, а теперь 4 ноября, когда непонятно, что праздновать, и так далее. А людям нужен праздник, который был бы абсолютным, постоянным, никак не связанным ни с историческими катаклизмами, ни с политикой Кремля, ни с идеологией, ни с пропагандой, и Новый год – как раз такой праздник. На него не сгоняют по спискам, он не разделяет людей по религиям и политическим убеждениям, они празднуют собственную надежду, собственные планы, и в этом независимы от государства. Это праздник частного независимого человека, семьи, праздник жизни как таковой. Люди выживают благодаря обоюдной поддержке, благодаря тому, что они продолжают радоваться жизни и верить в новое.

А еще Новый год – детский праздник (как и Рождество в Англии). В это время все становятся детьми, кто насколько способен. Новый год – это тест на "ребенка в душе".