Отчисленный с экономического факультета Российского университета дружбы народов активист Павел Крисевич обратился в суд в Москве с требованием восстановить его на учёбе. Он так же требует компенсировать ему моральный вред в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщает правозащитный проект "Апология протеста".

Крисевич был отчислен в начале декабря за акцию в центре Москвы в ноябре. Тогда он устроил перфоманс у здания ФСБ на Лубянке, во время которого его распяли на кресте в образе Иисуса Христа, а рядом подожгли уголовные дела. За эту акцию он получил 15 суток административного ареста.

Дисциплинарная комиссия РУДН посчитала, что поступки активиста "не соотносятся со званием студента". В приказе об отчислении говорится, что Крисевич во время акции сопротивлялся сотрудникам полиции и совершил противоправное действие, а нарушение закона, считают в вузе, противоречит его правилам и кодексу студента.

Правозащитники считают, что отчисление за мирный протест нарушает права человека и правила внутреннего распорядка РУДН, гарантирующие студентам право на свободу совести и свободное выражение собственных взглядов и убеждений.