Комсомолец против ленинца. Соцсети о перебранке Навального с Чубайсом

Алексей Навальный и Анатолий Чубайс вступили в заочную перепалку. Поводом для этого послужило видео, сделанное Ильёй Яшиным.
Навальный же его лишь расшарил, сопроводив язвительным комментарием.
Яшин отлично по Чубайсу прошелся. Старый комсомолец уже 20 лет прислуживает Путину, а по ТВ каждый раз намекают, что он тайный оппозиционер.
Чубайс - один из генеральных инженеров чудовища по имени «Путин», как и всей матрицы воро олигархии на постсоветском пространстве с конца 80ых, начиная с ленинградского воро-чекистского кооператива «Озеро» и «либерало»-чекистского клуба «Перестройка», несмотря на все своё марксистско-ленинское комсомольское и партийное прошлое.
Юному ленинцу от старого комсомольца.
Ленин был совершенно никакой адвокат, абсолютно беспомощный экономист, довольно средний журналист, но беспредельно жестокий политик и очень грубый полемист. Если аргументы противника не получалось отразить логикой в очном споре, Ленин непременно переходил к оскорблениям и площадной брани.
Мы как-то встречались в очной полемике с А.А.Навальным. Алексей был довольно боек, но не очень содержателен.
Похоже, дело Ленина, действительно, живёт.
Чубайс сравнил Навального с Лениным, Навальный Чубайса с "ночным горшком", Полемика недоучек.
Забавно, что не Навальный, не Яшин никогда (почти никогда) нигде не работали, пытаясь быть профессиональными революционерами, поэтому дискуссий на любые профессиональные темы без демагогии не выдерживают.
К заочной словесной дуэли Чубайс-Навальный.
«Старый комсомолец» не столь омерзителен как «юный ленинец».
А ведь в Прекрасной России Будущего обязательно издадут ПСС А. А. Навального (включая стенограммы устных выступлений). Интересно, на сколько томов потянет?
Проблема понятна: Анатолий Борисович, как политик, как чиновник, как организатор, как личность, на голову их всех выше, и дело не в том, что он связан с Путиным, а в том, что он умеет создавать, он человек креативный, а эти "оппозиционеры" ничего не умеют, только разрушать чужое, только создавать бурю в стакане. Кроме головной боли, и раскола, от них никакой пользы. Мой выбор в такой ситуации однозначен - я за Чубайса!
Удивление вызывает то, что господин Навальный с каждым разом всё демонстративнее ввязывается в локальные репутационные схватки с… не важно с кем, главное – срач и баттл.
Ну, а если по существу вашего поста. Навальный - нормальный адвокат. В экономистах у него Гуриев с Алексашенко - профессионалы вряд ли бездарнее вас. Журналист и публицист он отменный, но это дело вкуса, - я вот, например, равнодушна к творчеству вашей жены, и ничего. Насчет жестокости мы знать наверняка не можем, но люди, с ним работающие, говорят, что ровно наоборот. К тому же у него нет властных ресурсов быть жестоким. Зато мы знаем некоторых политиков с огромными ресурсами, которые могут и отравить, и расстрелять, и годами сживать со свету. И вы их тоже знаете. Единственная правда о Навальном - это то, что он грубый полемист, все остальное - пустые красивости.
Заголовок МК "Чубайс жестко разгромил Навального, сравнив его с Лениным"
Теперь буду знать главное правило жёсткого разгрома
Чубайс назвал Навального «юным ленинцем», после чего заметил, что «Ленин был совершенно никакой адвокат, абсолютно беспомощный экономист, довольно средний журналист, но беспредельно жестокий политик и очень грубый полемист».
Ну, во-первых, сравнение хромает, Маркс все-таки был старший экономист, как дядя Изя из старого анекдота, а Навальный и не экономист вовсе. А, во-вторых, Чубайс ударил по больному месту. Навальный, мол, тоже никакой не профессионал.
…Все было при нем, чтобы начать успешную карьеру – образование, упорство, внешность, наконец. Где угодно – в госаппарате, бизнесе. В другой ситуации он мог бы стать депутатом, дорасти до губернатора или министра, а там, глядишь, и повыше. В какой-нибудь международной консалтинговой компании цены бы ему не было с его талантами. Правда, годы спустя все же попал в один совет директоров, ненадолго – политика помешала. Поехал подучиться в Америку, вернулся, занялся защитой прав миноритарных акционеров, и опять помешала политика. Он не стал этим (бизнесменом) и не стал тем (адвокатом), но не его в том вина, ну, во всяком случае, не только его. И потом, какому политику это когда-то мешало?
Ну и, конечно, нельзя в этой ситуации не вернуться к недельной давности посту Кирилла Рогова:
Посмотрите какую-нибудь хронику с Чубайсом начала 90х, рыжим, длинношеим, кадыкастым, там все понятно. Чубайс - это Навальный вчера. Та же вера в прекрасную Россию будущего, решительность и бесстрашие.
Да-да, и вот конкретно, Алексей Навальный. Дай бог, если тебе, Алексей, придется поработать премьером или вице-премьером, осуществляя какую-нибудь важную реформу. И будет много пота, нервов, компромиссов и грязи. И что-то получится, а что-то не получится. А потом, знаешь, прибегут они: где наша прекрасная Россия будущего, Навальный, где она? ты обещал! обещал не такую, а золотую! ты обманул нас! в Геену тебя, Навальный, в Геену! - И внезапно успокоятся, когда тебя заменят на порученца из суворовского училища.
Но я-то буду знать, что ты, как и Чубайс, просто - герой.
Рогов мыслит правильно. Навальному намекнул что не стоит слишком увлекаться левым популизмом. У нас на "АнтиЧубайсовой" теме пасутся Платошкины-Зюгановы . Если сильно залезть туда , то и сам будешь такой.
Чубайс - действительно воплощение лихости 90-х годов, их замечательной наглости, авантюрности, яркости и ощущения, что возможно абсолютно все. Харизма АБЧ, подсвечиваямая Гайдаром, покоряла и придавала оптимизма. Это были какие-то американские горки! С Навальным все чуть сложнее. Навальный, более всего ориентировавшисйя на Чубайса и наследующий ему, не может быть ни премьером ни вице премьером. Он может быть только победителем или поверженным героем. Именно ему предстоит (уже идет) схватка с тем "некто" или "не-кто", что сменил Чубайса. Он может сколько угодно проклинать Чубайса, но в этой схватке ему предстоит или отстоять дело Чубайса или проиграть его. Такая вот диалектика.
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