Комсомолец против ленинца. Соцсети о перебранке Навального с Чубайсом

Алексей Навальный и Анатолий Чубайс вступили в заочную перепалку. Поводом для этого послужило видео, сделанное Ильёй Яшиным.

Навальный же его лишь расшарил, сопроводив язвительным комментарием.

Алексей Навальный:

Яшин отлично по Чубайсу прошелся. Старый комсомолец уже 20 лет прислуживает Путину, а по ТВ каждый раз намекают, что он тайный оппозиционер.

Олег Николаевич:

Чубайс - один из генеральных инженеров чудовища по имени «Путин», как и всей матрицы воро олигархии на постсоветском пространстве с конца 80ых, начиная с ленинградского воро-чекистского кооператива «Озеро» и «либерало»-чекистского клуба «Перестройка», несмотря на все своё марксистско-ленинское комсомольское и партийное прошлое.

Анатолий Чубайс:

Юному ленинцу от старого комсомольца.

Ленин был совершенно никакой адвокат, абсолютно беспомощный экономист, довольно средний журналист, но беспредельно жестокий политик и очень грубый полемист. Если аргументы противника не получалось отразить логикой в очном споре, Ленин непременно переходил к оскорблениям и площадной брани.

Мы как-то встречались в очной полемике с А.А.Навальным. Алексей был довольно боек, но не очень содержателен.

Похоже, дело Ленина, действительно, живёт.

Ольга Белоус:

Чубайс сравнил Навального с Лениным, Навальный Чубайса с "ночным горшком", Полемика недоучек.

Андрей Нечаев:

Забавно, что не Навальный, не Яшин никогда (почти никогда) нигде не работали, пытаясь быть профессиональными революционерами, поэтому дискуссий на любые профессиональные темы без демагогии не выдерживают.

Алексей Чеснаков:

К заочной словесной дуэли Чубайс-Навальный.

«Старый комсомолец» не столь омерзителен как «юный ленинец».

Максим Соколов:

А ведь в Прекрасной России Будущего обязательно издадут ПСС А. А. Навального (включая стенограммы устных выступлений). Интересно, на сколько томов потянет?

Владимир Гаспарянц:

Проблема понятна: Анатолий Борисович, как политик, как чиновник, как организатор, как личность, на голову их всех выше, и дело не в том, что он связан с Путиным, а в том, что он умеет создавать, он человек креативный, а эти "оппозиционеры" ничего не умеют, только разрушать чужое, только создавать бурю в стакане. Кроме головной боли, и раскола, от них никакой пользы. Мой выбор в такой ситуации однозначен - я за Чубайса!

Методичка:

Удивление вызывает то, что господин Навальный с каждым разом всё демонстративнее ввязывается в локальные репутационные схватки с… не важно с кем, главное – срач и баттл.

Наталья Балакина:

Ну, а если по существу вашего поста. Навальный - нормальный адвокат. В экономистах у него Гуриев с Алексашенко - профессионалы вряд ли бездарнее вас. Журналист и публицист он отменный, но это дело вкуса, - я вот, например, равнодушна к творчеству вашей жены, и ничего. Насчет жестокости мы знать наверняка не можем, но люди, с ним работающие, говорят, что ровно наоборот. К тому же у него нет властных ресурсов быть жестоким. Зато мы знаем некоторых политиков с огромными ресурсами, которые могут и отравить, и расстрелять, и годами сживать со свету. И вы их тоже знаете. Единственная правда о Навальном - это то, что он грубый полемист, все остальное - пустые красивости.

Стас Кувалдин:

Заголовок МК "Чубайс жестко разгромил Навального, сравнив его с Лениным"

Теперь буду знать главное правило жёсткого разгрома

Лев Симкин:

Чубайс назвал Навального «юным ленинцем», после чего заметил, что «Ленин был совершенно никакой адвокат, абсолютно беспомощный экономист, довольно средний журналист, но беспредельно жестокий политик и очень грубый полемист».

Ну, во-первых, сравнение хромает, Маркс все-таки был старший экономист, как дядя Изя из старого анекдота, а Навальный и не экономист вовсе. А, во-вторых, Чубайс ударил по больному месту. Навальный, мол, тоже никакой не профессионал.

…Все было при нем, чтобы начать успешную карьеру – образование, упорство, внешность, наконец. Где угодно – в госаппарате, бизнесе. В другой ситуации он мог бы стать депутатом, дорасти до губернатора или министра, а там, глядишь, и повыше. В какой-нибудь международной консалтинговой компании цены бы ему не было с его талантами. Правда, годы спустя все же попал в один совет директоров, ненадолго – политика помешала. Поехал подучиться в Америку, вернулся, занялся защитой прав миноритарных акционеров, и опять помешала политика. Он не стал этим (бизнесменом) и не стал тем (адвокатом), но не его в том вина, ну, во всяком случае, не только его. И потом, какому политику это когда-то мешало?

Ну и, конечно, нельзя в этой ситуации не вернуться к недельной давности посту Кирилла Рогова:

Посмотрите какую-нибудь хронику с Чубайсом начала 90х, рыжим, длинношеим, кадыкастым, там все понятно. Чубайс - это Навальный вчера. Та же вера в прекрасную Россию будущего, решительность и бесстрашие.

Да-да, и вот конкретно, Алексей Навальный. Дай бог, если тебе, Алексей, придется поработать премьером или вице-премьером, осуществляя какую-нибудь важную реформу. И будет много пота, нервов, компромиссов и грязи. И что-то получится, а что-то не получится. А потом, знаешь, прибегут они: где наша прекрасная Россия будущего, Навальный, где она? ты обещал! обещал не такую, а золотую! ты обманул нас! в Геену тебя, Навальный, в Геену! - И внезапно успокоятся, когда тебя заменят на порученца из суворовского училища.

Но я-то буду знать, что ты, как и Чубайс, просто - герой.

Борис Кайсинов:

Рогов мыслит правильно. Навальному намекнул что не стоит слишком увлекаться левым популизмом. У нас на "АнтиЧубайсовой" теме пасутся Платошкины-Зюгановы . Если сильно залезть туда , то и сам будешь такой.

Аркадий Островский:

Чубайс - действительно воплощение лихости 90-х годов, их замечательной наглости, авантюрности, яркости и ощущения, что возможно абсолютно все. Харизма АБЧ, подсвечиваямая Гайдаром, покоряла и придавала оптимизма. Это были какие-то американские горки! С Навальным все чуть сложнее. Навальный, более всего ориентировавшисйя на Чубайса и наследующий ему, не может быть ни премьером ни вице премьером. Он может быть только победителем или поверженным героем. Именно ему предстоит (уже идет) схватка с тем "некто" или "не-кто", что сменил Чубайса. Он может сколько угодно проклинать Чубайса, но в этой схватке ему предстоит или отстоять дело Чубайса или проиграть его. Такая вот диалектика.