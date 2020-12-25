Осужденный за пытки глава ингушского Центра "Э" освободился по УДО

Суд во Владикавказе удовлетворил апелляцию на условно-досрочное освобождение бывшего начальника ингушского Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э") Тимура Хамхоева, который был осуждён по делу о пытках. Об этом сообщает "Фортанга".

О том, что Хамхоев подавал прошение на УДО, сообщила сестра погибшего от пыток Магомеда Далиева. В октябре 2019 года суд отказал Хамхоеву в досрочном освобождении. В феврале 2020 года ему заменили неотбытую часть срока в колонии более мягким наказанием – принудительными работами.

Ранее суд условно-досрочно освободил одного из обвиняемых по делу о пытках в ингушском Центре "Э". Оперативник ФСБ Мустафа Цороев обвинялся в избиении задержанного Амила Назарова, похищении у него паспорта и вымогательстве. Сотрудник правоохранительных органов был приговорён к пяти годам колонии.