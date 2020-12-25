Осужденный за пытки глава ингушского Центра "Э" освободился по УДО

Суд во Владикавказе удовлетворил апелляцию на условно-досрочное освобождение бывшего начальника ингушского Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э") Тимура Хамхоева, который был осуждён по делу о пытках. Об этом сообщает "Фортанга".
О том, что Хамхоев подавал прошение на УДО, сообщила сестра погибшего от пыток Магомеда Далиева. В октябре 2019 года суд отказал Хамхоеву в досрочном освобождении. В феврале 2020 года ему заменили неотбытую часть срока в колонии более мягким наказанием – принудительными работами.
Ранее суд условно-досрочно освободил одного из обвиняемых по делу о пытках в ингушском Центре "Э". Оперативник ФСБ Мустафа Цороев обвинялся в избиении задержанного Амила Назарова, похищении у него паспорта и вымогательстве. Сотрудник правоохранительных органов был приговорён к пяти годам колонии.
- По делу о пытках было задержано несколько сотрудников ингушского Центра "Э", в том числе и его глава Тимур Хамхоев. Полицейских обвиняли в превышении должностных полномочий, разбойном нападении и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В июле 2018 года сотрудников Центра "Э" приговорили к различным срокам – от 3 лет условно до 10 лет лишения свободы.
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