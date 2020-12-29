В Китае отравлен создатель видеоигры по "Игре престолов"

Полиция в Шанхае расследует гибель 39-летнего миллирдера Линь Ци, умершего 25 декабря. По предварительной версии, бизнесмен был отравлен. Линь — владелец компании-разработчика видеоигр Yoozoo, известной, в частности, по видеоигре "Игра престолов: зима близко".

Состояние Линя оценивалось рейтингом Hurun Report в 1,3 миллиарда долларов. Его компания разрабатывала браузерную видеоигру по популярному сериалу "Игра престолов" и владела правами на экранизацию бестселлера Лю Цысиня — фантастического романа "Задача трёх тел".

16 декабря Линь был госпитализирован в Шанхае с подозрением на отравление. Он сам добрался до больницы и чувствовал себя хорошо, но позже его состояние резко ухудшилось и 25 декабря он скончался. Полиция расследует его смерть как убийство.

Китайский бизнес-журнал "Цайсинь", цитируя анонимные источники, сообщает, что подозреваемый в покушении — сотрудник Yoozoo, работавший над адаптацией “Задачи трёх тел” для онлайн-кинотеатра Netflix. Издание рассказало, что полиция задержала подозреваемого и назвала его фамилию, не раскрыв дополнительных подробностей.