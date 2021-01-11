Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила об отставке

Глава Якутска Сардана Авксентьева заявила о намерении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. О своем решении Авксентьева написала в Фейсбуке.

По словам политика, в понедельник, 11 января она собирается подать в городскую думу заявление о сложении полномочий, а на следующей день – лечь в больницу, где ей предстоят операции. "Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина - стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции", - написала Авксентьева.

Она попросила на следующих выборах поддержать первого заместителя главы Якутска Евгения Григорьева. "Я его готовила, многие из вас заметили. А команде я ставлю задачу максимально сплотиться вокруг него", - сообщила глава города.

Позже Авксентьева отметила, что готова стать советником Евгения Григорьева на общественных началах.

Как сообщает пресс-служба мэрии Якутска, осенью 2020 года Авксентьева проходила углубленное медицинское обследование. Ей предстоит ряд хирургических операций. "Угрозы ее жизни нет, операции плановые. Вместе с тем, лечение и реабилитация могут занять продолжительное время", - говорится в сообщении.

Решение об отставке Авксентьевой будет принято на сессии городской думы 14 января. Тогда же будет определена дата внеочередных выборов главы города. Обязанности мэра будет временно исполнять Евгений Григорьев, сказано в сообщении.

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что они с Авксентьевой обсуждали ее намерение уйти в отставку по состоянию здоровья. "Для любого человека приоритетным является семья и здоровье. Она не хочет подводить своих избирателей, горожан и не хочет, чтобы из-за проблем со здоровьем страдала работа", - написал Николаев в социальных сетях. Он также подержал назначение Евгения Григорьева на пост исполняющего обязанности главы города. Григорьев подтвердил, что намерен принять участие в досрочных выборах главы Якутска.