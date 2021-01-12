Минприроды хочет строить типовые приюты для животных

Министерство природных ресурсов и экологии разрабатывает проект создания в России сети приютов для бездомных животных, который впервые предусматривает софинансирование их строительства из федерального бюджета. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на главу комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова. Ранее, по словам депутата, на строительство приютов никогда деньги из федерального бюджета не выделялись.

По оценкам возглавляемого им комитета, в России создана лишь треть необходимого количества мест в приютах для бездомных животных. В более чем десятке регионов нет ни одного приюта.

Проект предусматривает строительство типовых приютов стоимостью от 10 до 25 миллионов рублей. По словам Бурматова, сейчас в регионах тратят до 60 миллионов рублей на строительство приюта, который на деле оказывается концлагерем для собак. "А за эти деньги можно построить три хороших приюта по типовым проектам", – заявил депутат.

Однако сотрудник благотворительного фонда "Рэй" Лидия Кондрашова, которая поддерживает инициативу, считает, что оценить потребность регионов в приютах практически невозможно, поскольку учет безнадзорных животных вести сложно. Руководителя калужского приюта "Верные друзья" Елену Прохорову идея "скорее пугает, чем радует": рекомендации разрабатывают чиновники, которые не имеют отношения к приютам, объясняет она.

Закон "Об ответственном обращении с животными" был принят в России в декабре 2018 года. С начала 2020 года вступили в силу нормы, что единственное основание для эвтаназии – неизлечимая болезнь животного, доставляющая ему непереносимые физические страдания. После принятия упомянутого закона единственным способом регулирования численности бездомных животных стала схема "отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск", подразумевающая содержание животных в приютах до их естественной смерти. Однако на деле, как отмечают зоозащитники, никто не контролирует, что происходит с животными после отлова, чиновникам важно только отчитаться.

В июле 2020 года после встречи с зоозащитниками президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по развитию сети приютов для безнадзорных животных.

За жестокое обращение с животными в России предусмотрена уголовная ответственность с более строгим наказанием – до пяти лет лишения свободы, если такие действия демонстрируются в интернете.