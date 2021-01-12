В Иордании вынесен приговор по делу о нападении на туристов в Джераше

В Иордании суд по вопросам государственной безопасности вынес смертный приговор местному жителю по делу о вооруженном нападении на туристов в Джераше в ноябре 2019 года.

В приговоре говорится о казни через повешение. Двум другим обвиняемым суд назначил тюремные сроки - одному пожизненный, другому семь лет лишения свободы. Всех троих подсудимых, возраст которых чуть больше 20 лет, признали виновными в совершении теракта.

На слушаниях в военном суде год назад арестованные отказались признать вину.

В результате ножевого нападения в Джераше, куда туристы со всего мира приезжают посмотреть на руины античного города Гераса, были ранены трое мексиканцев, гражданин Швейцарии и четверо иорданцев, в том числе сотрудник полиции.

В Иордании атаки на иностранцев происходят крайне редко. Королевство, имеющее границы с Сирией и Ираком, считается тем не менее одним из самых безопасных туристических направлений на Ближнем Востоке, отмечает Reuters.