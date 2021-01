Новая Голландия. Артемий Троицкий гуляет по низким землям

Хедлайнеры сто восьмидесятого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – нидерландские исполнители диаметрально разных творческих направлений. Рок-критик Артемий Троицкий, как известно, уважает и угарных рокеров, и тихих гитаристов-меланхоликов, только были бы они талантливы.

Голландия (официально эту страну теперь принято называть только "Нидерланды") – страна знаменитая и популярная не по своему географическому размеру. В мировой истории и культуре голландцы наследили изрядно, даже примеры в подтверждение приводить излишне. А город Амстердам по соотношению великой славы и относительно скромного размера (850 000 человек, примерно), наверное, чемпион среди населённых пунктов всего мира, не считая Ватикана...

О голландском роке такого не скажешь. Был один "момент славы" в начале 1970-х – Shoking Blue ("Шизгара"!), Golden Earring, Earth&Fire, Focus, – но с тех пор ничего феноменального Нидерланды рок-истории не подарили. Что, впрочем, вовсе не означает, что не было в этой стране хороших групп и музыкантов в последние 40 лет: навскидку могу назвать психомистиков Legendary Pink Dots, полит-панков The Ex, инди-рокеров Bettie Serveert, авангардных Minny Pops. Но сегодня я хотел бы познакомить вас с некоторыми актуальными представителями голландской рок-сцены.

Начнём с ветеранов-хедлайнеров: амстердамское трио Nits (Хенк Хофстеде, вокал; Роберт Ян Стипс, клавишные; Роб Клут, ударные). Группа существует с середины 1970-х, выпустила порядка 25 альбомов и стала уже чем-то вроде национального культурного института. Поют они по-английски и играют поэтично-ироничный интеллектуальный поп-рок, слегка напоминающий Talking Heads и Элвиса Костелло. Заметно в их песнях и влияние актёрского кабаре, традиционно очень популярного в Голландии. Свежий альбом Nits "Морской узел" представляет зловеще-сентиментальная песенка "Музыкальная шкатулка с балериной".

Земляки Nits – нойз-роковая команда Zea с лидером-гитаристом Арнольдом де Буром и импровизирующим пианистом/электронщиком Оскаром Яном Хоогландом. Они из разных тусовок – постпанковой и джазовой, но все – экстремалы. А страна тесная, так что не удивительно: музыканты нашли друг друга и записали мощный совместный альбом Summing, вызвавший у меня странную ассоциацию, будто Сергей Курёхин играет с молодыми Sonic Youth.

Якко Гарднер – один из немногих теперешних голландских музыкантов, сделавший себе имя, пусть и не громкое, за границей. Ему 32 года, он пишет музыку и играет на гитаре и клавишных. Артист довольно загадочный: его первые два альбома были вокальными и с уклоном в замороченный около-рок в духе Бека. А новый лонг-плей, изданный английским лейблом Full Time Hobby, – набор чисто инструментальных пьес в духе то киномузыки, то винтажного клубного диско а-ля Space. Очень ровная и по-композиторски качественная работа. Для иллюстрации: мелодичная миниатюра "Навигатор прошлого".

Ещё один главный город Нидерландов, нестоличный Роттердам, представляет группа Iguana Death Cult. Здесь всё ясно уже по названию – это разухабистый гаражный рок-н-ролл. Не удивительно, что на квартет вокалиста Еруна Реека обратил внимание не чуждый трэша калифорнийский лейбл Innovative Leisure. "Голое казино" – второй альбом угарных рокеров из портового города.

Завершаем экскурсию снова в Амстердаме. Здесь, среди прочих счастливых экспатов, живёт хорватского происхождения девушка по имени Марина Тадич. В отличие от подавляющего большинства балканских артистов, любит и исполняет она музыку не экс-югославскую и даже не цыганскую, а сугубо англосаксонскую. У Марины два коллектива – Eerie Wanda и Kidbug. С первым из них, ориентированным на изящный кантри-рок, она записала уже второй альбом, Pet Town.

Я не раз слышал мнение западных музыкальных профессионалов о том, что голландцы – искусные мастера имитации. Что они могут прекрасно скопировать всё, что угодно, но не в состоянии изобрести нечто оригинальное. Доля истины в этом утверждении, думаю, есть – по крайней мере в том, что касается рока. Но имеется в Нидерландах и другая музыка (и я не имею в виду жуткий техно-транс!), очередь до которой на "Свободе" тоже дойдёт.

Плей-лист 180-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. The National (USA). Roman Holiday, LP I Am Easy to Find

2. Irah (Denmark/Bosnia). Unity of Gods, LP Diamond Grid

3. Kishi Bashi (USA/Japan). Angeline, LP Omoiyari

4. Gabrielle Papillon (Canada). Some Rise Up, LP Keek the Fire

5. Gabrielle Papillon (Canada). Don’t Want to Go to Bed, LP Shout

6. Nits (Holland). Music Box with Ballerina, LP Knot

7. Zea + Oscar Jan Hoogland (Holland). Pniek, LP Summimg

8. Jacco Gardner (Holland). Past Navigator, LP Somnium

9. Iguana Death Cult (Holland). Nude Casino, LP Nude Casino

10. Eerie Wanda (Holland). Pet Town, LP Pet Town

11. FACS (USA). Anti-Body, LP Lifelike

12. Fenella (UK). Echo Chamber of Your Heart”,LP Feherlofia

13. Felix Lee (UK). Koh, LP Inna Daze

14. Paolo Russo (Italy/Sweden/Denmark). The Elegant Jester, LP Imaginary Soundtrack

