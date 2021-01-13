Сын миллиардера Мордашова ушёл в армию после отчисления из ВШЭ

Сын российского миллиардера , совладельца "Северстали" Алексея Мордашова 19-летний Никита Мордашов , которого отчислили за неуспеваемость из Высшей школы экономики (ВШЭ) , ушёл служить в армию. Об этом со ссылкой на источники сообщает русскоязычная редакция журнала Forbes.

По информации собеседников, это произошло ещё летом прошлого года. В ВШЭ, указывает издание, Мордашов-младший поступил в 2019 году. Там он учился на коммерческой основе по "программе двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета по международным отношениям".

Согласно данным российского вуза, к концу учебного года Никита Мордашов оказался на нижних позициях рейтинга студентов, набрав в среднем по всем предметам 2,6 балла из 10 возможных. Тогда отец сказал ему: "Иди служить", — рассказал изданию знакомый сына миллиардера. Представители Алексея Мордашова и ВШЭ от комментариев отказались.

В 2019 году Никита Мордашов и его старший брат Кирилл получили от отца доли в туроператоре TUI и золотодобывающей компании Nordgold. В сентябре 2019-го Forbes оценивал стоимость полученных долей каждого из братьев более чем в два миллиарда долларов. Однако весной прошлого года Мордашов-старший отмечал, что к управлению компаниями его сыновья ещё не приступили, потому что пока "учатся".

У Алексея Мордашова семеро детей.

Состояние бизнесмена Forbes оценивает почти в 17 миллиардов долларов. В рейтинге богатейших предпринимателей страны он занимает четвёртое место. Среди активов семьи Мордашовых компания "Северсталь", торговая сеть "Лента" , "Силовые машины" .

В 2020 году несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса, Алексей Мордашов увеличил своё состояние более чем на 3 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.