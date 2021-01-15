Разочаровавшиеся. Андрей Остальский – о бывших сторонниках Трампа

Борис Джонсон более не считает Дональда Трампа достойным Нобелевской премии мира. И это при том, что британский премьер высказывал такую точку зрения каких-нибудь два года назад. Да и сегодня он не готов вслух опровергать самого себя – ведь он из тех деятелей, что полагают: любое публичное признание ошибок недопустимо для политика, поскольку публика предпочитает считать своих лидеров непогрешимыми. Когда журналисты его прижимают, требуя четкого ответа, он тут же начинает говорить о важности тесных и доверительных отношений с любыми американскими президентами для национальных интересов Великобритании. И добавляет, что имел в высшей степени положительную и дружественную беседу с Джозефом Байденом. То есть на обычный язык это можно перевести примерно так: кто старое помянет, тому глаз вон. Надо было угодить Трампу, а теперь уже не нужно. И вообще, ничего личного… Одна лишь высокая политика.

Именно из тех же соображений Джонсон отказался в свое время защитить Кима Даррока, которого Трамп практически выгнал с поста британского посла в Вашингтоне, узнав, сколь нелестно тот отзывался о нем в своих конфиденциальных депешах в Форин Офис. (Послания те передал журналистам некий совершивший должностное преступление «доброжелатель»). И вообще много чего британский премьер был готов терпеть. Помимо общего желания сохранить особый характер двусторонних отношений, заключение эксклюзивного торгового соглашения с США имело чрезвычайно важное значение в условиях острейшей политической дискуссии в британском обществе вокруг Брекзита. Трамп обещал, что такое соглашение будет заключено быстро и станет подарком для британцев. Впрочем, в реальности всё оказалось гораздо сложнее, переговоры забуксовали, а теперь и вовсе придется всё начинать сначала.

«Грязная тайна Европы в эпоху Трампа заключалась в том, что все считали его угрозой, полагает Брайан Клаас, доцент кафедры глобальной политики Университетского колледжа Лондона. И добавляет: «Просто Борис считал его угрозой, которая потенциально может послужить его собственным интересам».

победа сторонников выхода Великобритании из ЕС и приход к власти в США Трампа – явления одного порядка, часть всемирной антилиберальной революции

Джонсон внешне похож на Трампа, и критики считают их обоих популистами-демагогами, проводя параллели между Брекзитом и трампизмом. Родовое сходство двух общественно-политических явлений с готовностью признают и сами брекзитеры. Они вслух говорили о том, что победа сторонников выхода Великобритании из ЕС и приход к власти в США Трампа – явления одного порядка, часть всемирной антилиберальной революции. Но Джонсон избегал разговоров на эту тему, зная из опросов общественного мнения, что горячие поклонники американского президента в среднем классе и политическом истеблишменте, конечно, есть, и их не так уж мало, но все же они точно не большинство.

Еще в октябре прошлого года, то есть до ноябрьского голосования на президентских выборах в США, а тем более пугающих событий начала января, социологи выяснили, что три четверти избирателей Великобритании проголосовали бы за Байдена, если бы могли принять участие в выборах. И даже две трети избирателей, поддержавших консерваторов в 2019 году, тоже отдали бы свой голос Байдену.

Вульгарный стиль и грубость американского лидера многих отпугивала. Я уверен, что и британского премьера эти качества тоже коробили. Борис Джонсон, при всех его недостатках, при популизме и вольном обращении с фактами, всё же хорошо образован и начитан, норовит вставлять в свои речи латинские и древнегреческие обороты и выражения. Он выпускник Итона и Оксфорда, рафинированный сноб с интеллектуальными претензиями и изощренным чувством юмора (полностью отсутствующим у малообразованного Трампа). Фамильярные похлопывания по плечу (в буквальном и переносном смысле) Джонсону наверняка претили, но надо было делать хорошую мину, изображать дружелюбие, и неизменно радостно улыбаться, чтобы угодить пусть неотёсанному, но могущественному и потенциально полезному партнеру.

Джонсону пришлось даже притвориться, что он обрадовался сомнительному – и по существу, и по форме – комплименту Трампа, который поразил (и насмешил) туманный Альбион, когда торжественно на весь мир провозгласил, что Джонсон – это «Британ трамп» («Britain trump» вместо правильного «British Trump»). Это, конечно, из разряда грубых ошибок, которые не прощают даже ученикам средней школы. В очередной раз поправ грамматические нормы, президент как бы превратил свою фамилию в повелительное наклонение глагола to trump, что в просторечии означает «пукать» (если не выразиться грубее). Получилось, что он как бы отдал неприличное распоряжение Британии. Понятно: на самом деле хотел он сказать, что Бориса Джонсона на родине считают «британским Трампом», причем американский президент полагал это великой похвалой премьеру. «Там (в Британии) люди говорят, что британский Трамп — это хорошо. Они там меня любят. Вот чего они хотят, вот что им нужно», сказал президент США.

Легко представить себе, что британский премьер с облегчением воспринял новость о поражении Трампа на выборах и очень быстро, не дожидаясь ни судебных решений по спорам, ни голосования выборщиков, поздравил, причем тепло, Джозефа Байдена с победой. Также быстро среагировал он и на события, произошедшие в Вашингтоне 6 января. Дональд Трамп «совершенно неправ», ставя под сомнение результаты выборов и побуждая своих сторонников штурмовать Капитолий, заявил премьер-министр Великобритании.

Либеральные журналисты сегодня злорадно вспоминают, какие заголовки мелькали относительно недавно на страницах близкого к правовому флангу консерваторов журнала Spectator: «Разумный аргумент в пользу голосования за Трампа», «Президент Трамп – это намного, намного лучше для Британии», или «Победа Дональда Трампа знаменует собой смерть либерализма». Теперь же главный редактор журнала Фрейзер Нельсон присоединился ко многим тори, отказавшимся от своего «павшего героя», и опубликовал колонку под заголовком: «Заключительный акт Трампа был предательством людей, проголосовавших за него».

От американского президента отреклись многие видные консерваторы, в прошлом его защищавшие

Знаменитый тележурналист Пирс Морган, известный борец против политкорректности, годами активно защищал Трампа и его сторонников от нападок со стороны либералов. Но январские события заставили его пересмотреть свои взгляды. «Я был неправ, а те, кто предупреждал меня (об опасных качествах Трампа), оказались правы», сказал он в прямом телевизионном эфире своей популярной передачи «Доброе утро, Британия».

Морган назвал президента «угрозой американской демократии». «Он заслуживает того, чтобы его изгнали с президентского поста И ИЗ ТВИТТЕРА тоже!», написал затем он.

От американского президента отреклись многие видные консерваторы, в прошлом его защищавшие, такие, как, например, бывший депутат Европарламента Дэниел Хэннан. Теперь он пишет: «Дональд Трамп виновен в измене: политическое насилие в демократической стране никогда не может быть оправданным». Пожалуй, самый популярный среди правых и даже крайне правых блогер и комментатор – Дуглас Маррей еще в августе прошлого года писал: «Это в национальных интересах Великобритании, чтобы Трамп одержал победу на выборах». Теперь же он дает волю гневу: «Только Трамп виноват в хаосе на Капитолийском холме».

Конечно, либералы подозревают бывших поклонников Трампа и трампизма в неискренности и оппортунизме. Как бы то ни было, нельзя отрицать очевидного: январские телерепортажи из Капитолия вызвали в британском обществе настоящий шок. Заботящиеся о своей репутации и рейтингах политики и журналисты не осмелятся пойти наперекор общественному мнению. Даже лучший друг Дональда Трампа на британских островах Найджел Фарадж и тот поспешил осудить насилие. «Штурмовать Капитолийский холм — это неправильно. Протестующие должны уйти», — так отреагировал он на телевизионные репортажи 6 января. Но при этом не произнёс и не написал ни слова осуждения в адрес лично президента. «Трамп — это голос десятков миллионов американцев. Превратите его в мученика, и случится нечто гораздо худшее», — написал он в Твиттере.

При этом несколько дней назад Найджел Фарадж стал беднее на 10 тысяч фунтов стерлингов. Именно эту сумму он поставил на победу Трампа на президентских выборах в США, и, как известно, проиграл.

Но его политический убыток куда больше и значительней финансовых потерь. Британские популисты лишились своей главной идеологической опоры, важнейшего ориентира, позволявшего им подавать свою политику как часть универсального всемирного тренда, заданного главой самой мощной державы, лидера Запада.

Накануне выборов 2016-го года Фарадж приезжал в США, чтобы поддержать своего кумира и покровителя. Тот в свою очередь назвал Фараджа, «одним из самых могущественных людей в Европе». Теперь этот клуб взаимного восхищения закрывается.

Но это не значит, что с трампизмом, как явлением, покончено.

Один из читателей лондонской Financial Times сформулировал это так: «Читая бульварные газеты, видишь хороший обзор того, во что верит значительная часть населения. Эти публикации вызывают всё большую тревогу. Как будто Трамп взял на себя редакторскую работу — апеллируя к самым низменным инстинктам. Каждый день появляются новые "пугала". Куда катится мир — и почему это происходит?».

Очень многие британцы надеются, что, по крайней мере, Трамп не появится больше на своих полях для игры в гольф в Шотландии. «Передайте ему, что его не ждут в Turnberry», гласит достаточно популярный пост в той же газете.

Андрей Остальский – лондонский журналист и политический комментатор

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