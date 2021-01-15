Прокуратура заявила о незаконности массовой встречи Навального во Внукове

Прокуратура Москвы заявила о незаконности массовых мероприятий в московскому аэропорту Внуково 17 января. Туда запланирован прилёт самолёта с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Он возвращается в Россию после лечения в Германии. Его призывают встретить его по прилёте как его сторонники, так и противники.

Кто собирается встречать Навального?

Согласно сообщению ведомства, в интернете публикуются призывы к проведению "публичного массового мероприятия" во Внукове 17 января. О каком именно мероприятии идёт речь — не уточняется.

В мероприятии о встрече Навального сторонниками о своём желании приехать в аэропорт заявили, по состоянию на вечер 15 января, почти две тысячи человек.

Кроме сторонников Навального, собраться в аэропорту планируют активисты "гвардии Захара Прилепина" — организации, называющей себя "постоянным ополчением" России и "передовым отрядом" партии "За правду". Партия планирует вручить основателю "Фонда борьбы с коррупцией" письменное предупреждение о недопустимости "попыток подрыва конституционного строя".

В то же время в аэропорту должны собраться активисты прокремлёвского движения SERB. Двое предполагаемых участников движения в 2017 году облили Навального зелёнкой, после чего он заявил, что чуть было не избежал потери зрения. Лидер организации Гоша Тарасевич (Игорь Бекетов) заявил изданию "Открытые медиа", что на встречу они придут с зелёнкой и тортами.

Кроме того, сбор людей на встречу Навального анонсировался неизвестными в социальных сетях, сообщил в твиттере сам политик.

Автор переписки рассказал Русской службе Би-би-си, что студентам РГУ нефти и газа имени Губкина предложили в чате за деньги забить зону прилёта аэропорта.

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