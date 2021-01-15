"Важная победа Украины". Решение ЕСПЧ по иску к России

Россия – вопреки утверждениям ее властей – установила реальный контроль над территорией Крыма за несколько недель до референдума о присоединении полуострова к России, состоявшегося 18 марта. Это следует из опубликованного в четверг решения ЕСПЧ о приемлемости для рассмотрения жалобы Украины на нарушения Россией прав человека в Крыму. Решение по существу жалобы может быть вынесено через 3-4 года, причем в процессе ее рассмотрения суд может, сам того не желая, ответить на вопрос о том, считает ли он законной аннексию полуострова.

Слушания по делу "Украина против России" начались в ЕСПЧ больше года назад, в сентябре 2019-го. Жалоба на нарушение Россией нескольких пунктов Европейской конвенции о защите прав человека была подана Украиной в суд еще в 2014 году. Она охватывает ограниченный период времени: с 27 февраля, когда в Крыму местными пророссийскими силами при поддержке российских военных были захвачены административные здания, по 26 августа 2015 года. Киев обвиняет Москву в нарушении права на жизнь, на запрещение пыток, на свободу и личную неприкосновенность, свободу мысли, права на защиту собственности, образование и других статей Конвенции. 14 января Большая палата ЕСПЧ признала большинство пунктов жалобы приемлемыми для рассмотрения, хотя Министерство юстиции России в своем официальном заявлении сделало акцент именно на тех вопросах, которые суд рассматривать отказался:

"ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против Российской Федерации, в том числе о якобы имевших место случаях убийства мирных граждан, безосновательного задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политически мотивированного уголовного преследования проукраински настроенных лиц, отказов в регистрации религиозных и иных организаций", – цитирует пресс-релиз министерства "Интерфакс".

Украинские власти, которые параллельно с иском в ЕСПЧ пытаются привлечь Россию к ответственности за аннексию Крыма в Международном уголовном суде в Гааге, напротив, сочли решение суда в Страсбурге победой.

"Мы шаг за шагом доводим судебными решениями факты агрессии и преступного поведения Российской Федерации на территории нашего государства. Решения судов – это не политические заявления. Рано или поздно такие решения будут иметь юридические последствия для топ-чиновников страны-агрессора", – написал в фейсбуке министр юстиции Украины Денис Малюська, представляющий свою страну на слушаниях в ЕСПЧ.

Что означает решение Европейского суда в Страсбурге о признании украинской жалобы на Россию приемлемой? Откроет ли это решение путь к рассмотрению индивидуальных жалоб крымчан на нарушение их прав после аннексии полуострова? Когда ждать окончательного решения суда и какие последствия для России оно может иметь, если судьи признают правоту Украины? На эти вопросы в интервью Радио Свобода отвечает юрист украинского "Регионального центра прав человека" Сергей Заец.

Почему суд отказался рассматривать некоторые из пунктов украинской жалобы?

"Когда я увидел заголовок о том, что жалоба признана «частично приемлемой», меня это немножко напрягло. Но на самом деле, когда я ознакомился с пресс-релизом, я понял, что это важная победа Украины. Приемлемыми признаны большинство жалоб, которые были заявлены, неприемлемыми признаны не очень серьезные жалобы и это не значит, что по этим пунктам нарушений не было. Это промежуточная победа, потому что на данный момент Европейский суд признал только то, что он имеет юрисдикцию рассматривать определенные жалобы.

Что мы получим в итоге – пока говорить рано, признает ли суд нарушения Европейской конвенции по этим пунктам, или не признает – это будет позже. Европейский суд признал неприемлемыми жалобы по тем нарушениям, которые не имели характера системной практики российских властей в Крыму. Это жалобы, которые касались убийств или ранений, это жалобы, которые касались кратковременного задержания журналистов в Крыму и изъятия оборудования. Что касается ранений, то мы знаем, что в Крыму погибли двое украинских военнослужащих, один в северном Крыму, один в Симферополе. Они действительно были застрелены российскими военными. Возможно, были еще и другие случаи, но они не носили такого массового, системного характера, и поэтому Европейский суд сказал, что для межгосударственной жалобы тут мало случаев, чтобы говорить о системной практике. То же самое касается и задержаний иностранных журналистов, и изъятия оборудования. Суд здесь буквально ссылается на ограниченное количество таких случаев, которое не дает возможности сделать вывод о какой-нибудь административной практике. Это, пожалуй, все, что Российской Федерации на данный момент удалось отыграть и исключить из дальнейшего рассмотрения. Все остальные нарушения будут рассматриваться Европейским судом, он фактически переходит к рассмотрению жалобы по существу, и на этом этапе будут рассмотрены все остальные нарушения".

Почему решение суда ставит под сомнение законность референдума о присоединении Крыма?

"В решении о приемлемости рассмотрения этой жалобы очень важно, что Европейский суд таким образом установил, с какого момента Российская Федерация контролирует территорию Крыма. Суд пришел к выводу, что Российская Федерация контролирует территорию Крыма с 27 февраля 2014 года. Российская Федерация пыталась убедить суд в том, что присоединение Крыма является результатом того, что российские власти пошли навстречу желанию крымчан, которое они выразили на референдуме. То, что Российская Федерация контролировала Крым с 27 февраля 2014 года, означает, что референдум уже проводился под контролем Российской Федерации и практически под дулами российских автоматов, поскольку вывод о контроле России над территорией Крыма Европейский суд сделал именно на основании факта нахождения и перемещения российских войск в Крыму. В частности, суд сослался на то, что с конца января до конца февраля количество российских военнослужащих в Крыму выросло в два раза – с 10 тысяч, которые были на конец января 2014 года, до 20 тысяч, и Российская Федерация не представила какого-либо разумного или логичного объяснения того, с чем было связано это увеличение численности войск. Кроме этого, Европейский суд сослался на другие нарушения, связанные с тем, что украинские власти не предупреждались о перемещении войск в Крым, передвижение войск с ними не согласовывалось и так далее. Это самый существенный вывод, хотя Европейский суд прямо заявил, что он не будет делать вывод о том, «чей Крым», поскольку это не его юрисдикция".

Какие обвинения в нарушения прав человека в Крыму ЕСПЧ уже точно будет рассматривать?

"Теперь мы имеем перечень обвинений, по которым ЕСПЧ будет рассматривать аргументы сторон по существу. Например, ответственность России за недобровольное исчезновение людей: такие исчезновения имели место с конца февраля-марта 2014 года и продолжаются до настоящего времени. Это бесчеловечное обращение и незаконные задержания, которые нарушают статьи 3 и 5 Конвенции о правах человека. Это вопрос в том, насколько суды, которые действовали в Крыму, были судами, созданными на основании закона – потому что на территорию Крыма было распространено действие российского законодательства, и суды руководствовались российским законодательством, выносили судебные решения или приговоры именем Российской Федерации, но при этом, по сути, это были украинские суды. Если ЕСПЧ придет к выводу о том, что суды, которые действовали в 2014 году в Крыму, не были созданы на основании закона, то это означает, что у людей не было эффективных средств правовой защиты, которые подлежали бы исчерпанию на тот момент - а значит, все индивидуальные жалобы могут рассматриваться независимо от того, как они были рассмотрены российскими судами. Европейский суд также рассмотрит вопрос, который касается свободы вероисповедания, преследования религиозных лидеров, которые не являются представителями Русской православной церкви, обысков, конфискации религиозного имущества. Тут очень важно понимать, что речь идет об Украинской православной церкви Киевского патриархата, речь идет об исламских общинах, речь идет о греко-католической общине Крыма, речь идет о Свидетелях Иеговы и других религиозных организациях.

Еще одним вопросом, который будет рассматривать суд, является закрытие в Крыму не российских средств массовой информации. В 2014 году российские власти потребовали пройти перерегистрацию от всех СМИ, которые действовали на полуострове, и многие из них после этого закрылись. Кроме того, были захвачены и перераспределены эфирные частоты, и, по сути, многие эфирные средства массовой информации после этого прекратили свое существование.

Суд также будет решать, нарушила ли Россия Конвенцию о правах человека, запретив публичные собрания и задерживая их участников. Чаще всего это касалось крымских татар. Фактически первое такое задержание было 3 мая 2014 года, когда люди вышли встречать Мустафу Джемилева на контрольный пункт на въезде в Крым, тогда судами были составлены первые протоколы и вынесены первые постановления такого рода.

ЕСПЧ признал и то, что у него есть основания рассматривать обвинения касательно преследования украиноязычных школьников и вообще прекращения обучения в школах на украинском языке.

Особняком стоит вопрос об экспроприации собственности физических лиц и частных организаций. Здесь очень важно понимать: когда речь идет о собственности, государство не может жаловаться в Европейский суд на нарушения права государственной собственности. В данном случае речь идет о частных лицах, либо о негосударственных юридических лицах, разного рода предприятиях, общественных организациях и так далее.

Очень важный момент касается свободы передвижения между территорией Крыма и материковой частью Украины. Европейский суд в своем решении уточнил, что трансформация административной границы между Крымом и Херсонской областью в государственную границу Российской Федерации была сделана именно Российской Федерацией.

И последний аспект, который суд выделил отдельно, это дискриминация крымских татар практически по всем пунктам, которые я называл: это и свобода личной жизни, и свобода вероисповедания, свобода выражения мнений, свобода мирных собраний.

Может ли ЕСПЧ признать аннексию Крыма незаконной?

"Очень важный нюанс, который отражен в пресс-релизе Европейского суда, это то, что суд, не предрешая по существу вопрос о приемлемости жалобы, решил присоединить к этой жалобе еще две другие государственные жалобы, подчеркнув, что речь в них идет о перемещении заключенных с территории Крыма на территорию Российской Федерации. Европейский суд избегает политических оценок, но есть ряд вопросов, в которых он волей-неволей высказывает свое мнение относительно каких-то более глобальных вещей. Я уже сказал, что один из моментов – это момент эффективного контроля над полуостровом с 27 февраля и проведение референдума под контролем российских властей. И второй момент такого рода – это вопрос, который связан с перемещением заключенных.

Когда мы говорим о перемещении заключенных, эти действия могут быть квалифицированы как высылка граждан с территории страны гражданства. То есть украинские заключенные, которые являются украинскими гражданами, были вывезены Российской Федерацией с территории Крымского полуострова, который является территорией Украины, на территорию Российской Федерации. Это может быть квалифицировано по 3-ей статье 4-го протокола к Конвенции о защите прав человека ("Запрещение высылки граждан"). По сути, Европейский суд при рассмотрении этого пункта жалобы также невольно может высказаться о том, является ли Крым территорией Украины или территорией Российской Федерации. Если Европейский суд признает, что эти положения Европейской конвенции применимы к этой ситуации, это будет равнозначно выводу о том, что Крым – территория Украины".

Повлияет ли решение ЕСПЧ на рассмотрение частных жалоб на нарушения Россией прав человека в Крыму?

"У меня есть надежда, что Европейский суд начнет рассматривать эти жалобы сразу после этого решения. Поскольку суд, с одной стороны, решил вопрос о том, с какого момента Российская Федерация контролирует территорию Крымского полуострова, и это может иметь значение для некоторых жалоб, которые касались нарушений в самом начале оккупации Крыма. С другой стороны, Европейский суд решил вопрос о необходимости исчерпания эффективных средств правовой защиты. Практически по всем пунктам, которые я озвучил, Европейский суд пришел к выводу о том, что существует системная государственная практика на территории Крыма, и таким образом, нет необходимости исчерпывать какие-либо эффективные средства правовой защиты по каждому конкретному случаю. Другими словами, Европейский суд говорит: было бы неэффективно обжаловать каждый конкретный случай и только после этого обращаться в Европейский суд. Я думаю, что эти выводы могут быть распространены также на индивидуальные жалобы и это должно разблокировать их рассмотрение. До этого Европейский суд их не рассматривал: жалоба Украины против России рассматривается Большой палатой Европейского суда в количестве 17 судей, которая должна была сформировать общие принципы, на основе которых судьи впоследствии будут выносить решения по индивидуальным делам. Если бы индивидуальные жалобы начали рассматриваться раньше, существовал большой риск формирования очень разношерстной практики. На данный момент практика или позиция Европейского суда как международного института частично сформирована, она выражена в этом решении, и, отталкиваясь от нее, уже можно рассматривать индивидуальные жалобы".

Как в случае межгосударственных исков выплачиваются компенсации?

"По межгосударственной жалобе, как по частной, также может быть выплачена компенсация. Различие состоит только в том, что правительство-ответчик выплачивает компенсацию правительству государства-заявителя, и в последующем эти средства распределяются между индивидуальными жертвами. Государство обязано дальше распределить эти средства, они не идут на пополнение государственного бюджета. Но последствия рассмотрения дел в Европейском суде существуют и в других аспектах. Кроме всего, речь идет о необходимости устранить нарушения, то есть вернуть ситуацию в первоначальное состояние. Это касается пересмотра судебных решений, это может касаться, например, возврата имущества, это может касаться еще каких-либо мер, освобождения лица из-под стражи, и так далее. С другой стороны, решение Европейского суда предусматривает принятие мер системного характера, то есть это такие меры, которые не просто устраняют нарушение, но и делают его невозможным в будущем. Это изменение практики, это изменение законодательства. Эти последствия являются наиболее серьезными".

Но ведь в России приняты поправки в Конституцию, которые устанавливают верховенство национального права над международным?

"За исполнением решения Европейского суда в контексте мер системного характера, точно так же, как и за выплатой компенсаций и прочими аспектами, надзирает Комитет министров Совета Европы. После вынесения решения перед Россией систематически будут подниматься вопросы: а что вы делаете, чтобы этого не было? Начиная от проведения расследования по всем делам об исчезновении людей в Крыму и заканчивая изменением законодательства, которое касается порядка въезда и выезда с территории Крыма и вопросов гражданства. В Крыму до настоящего времени живут люди, которые не получали российский паспорт. Кто-то прямо отказался, кто-то не отказывался, кто-то живет по виду на жительство, и это создает достаточно серьезные проблемы. Это один из вопросов, который может быть предметом изменений на уровне российского законодательства вообще, не только в том, что касается Крыма. У Российской Федерации есть два направления развития – на самоизоляцию или все-таки на сотрудничество. Если Российская Федерация, являясь стороной Европейской конвенции о защите прав человека, не будет исполнять решения Европейского суда, что является обязательным по Европейской конвенции, это значит, что Россия не исполняет международные договоры, и это значит, что она не просто не исполняет Европейскую конвенцию о защите прав человека. Возникает также вопрос о том, будет ли Россия исполнять другие договоры, которые она подписывает. Российские власти могут позволить себе не исполнять отдельные решения ЕСПЧ, не подрывая общего доверия к себе в международных отношениях, но резкое и полное неисполнение решения Европейского суда по межгосударственному иску будет означать только то, что Россия утратит договороспособность".

Когда может быть вынесено решение по существу дела?

"Если учитывать средние показатели, я думаю, это 3-4 года. Конечно, есть прецеденты, когда это занимало десятки лет, но, во-первых, Европейский суд обещал не затягивать с этим делом, то есть в публичных выступления судей ЕСПЧ звучало, что это дело суд постарается рассмотреть как можно быстрее. Во-вторых, в отличие, например, от ситуации с Кипром, на суд давит огромное и постоянно увеличивающееся количество индивидуальных жалоб (Кипр обратился в ЕСПЧ с жалобой на нарушения Турцией прав человека на Кипре в 1994 году, в 2001 году суд признал, что после оккупации северной части острова турецкими войсками эти нарушения были допущены, но лишь в 2014 году спустя 20 лет, вынес решение о выплате Турцией компенсации Кипру в размере 90 миллионов евро. Турецкие власти раскритиковали это решение и назвали его "необязательным" для исполнения, – прим. РС). С другой стороны, процесс может замедлить то, что в этой жалобе поднимается гораздо больше вопросов, чем, например, в случае с межгосударственной жалобой "Грузия против России", где поднималось ограниченное количество вопросов, касающихся отношения к грузинам на территории Российской Федерации. Кроме этого, нужно учитывать достаточно большое количество судей, которые должны между собой согласовать позиции – 17 человек. Я думаю, 3-4 года – это тот горизонт, в рамках которого есть все шансы получить уже решение по существу".