Лазейки в заборе. Европейские компании в Крыму работают вопреки санкциям

Компании из Европы участвуют в бизнес-проектах на территории аннексированного Россией Крыма. Это происходит несмотря на то, что полуостров находится под санкциями со стороны США и Европейского Союза. Местные власти помогают иностранцам находить лазейки в санкционном заборе.

"Не для дьявола, а для Путина"

В начале декабря в Крыму разгорелся скандал вокруг строительства культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальный в центре Севастополя. Этот проект финансируется из федерального бюджета России. К созданию одного из главных объектов кластера — театра оперы и балета — заказчик привлек известное архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au из Австрии.

Участие европейской компании в девелоперском проекте на оккупированном полуострове вызвало резкое неприятие со стороны украинских властей. Посол Украины в Вене Александр Щерба осудил действия Coop Himmelb(l)au. Он связался с директором бюро Вольфом Приксом и "попытался убедить его не разрушать свою репутацию участием в этой косвенной и в то же время однозначной легитимизации аннексии". Однако тот не послушал дипломата.

"Мне не остается ничего другого, как выразить сожаление и сообщить архитектору Приксу, что Украина серьезно изучает вопрос введения санкций в отношении него и его бюро. Наши партнеры по всему миру будут уведомлены, что когда-то респектабельное архитектурное бюро заключает сейчас сомнительные сделки с Путиным", — предупредил Щерба.

4 декабря прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело против австрийской компании. Спецпредставитель по вопросам санкционной политики МИД Украины Алексей Макеев призвал все европейские и украинские компании отказаться от любых контактов с Coop Himmelb(l)au и сообщил, что руководству бюро запретят въезд на Украину.

Министерство иностранных дел Австрии пообещало изучить совместимость деятельности компании с санкциями. Директор Coop Himmelb(l)au в интервью австрийским журналистам заявил: "Я точно не буду строить ни для Гитлера, ни для дьявола, как, впрочем, и для Сталина. Но речь идет о Путине, который не дьявол. К тому же заказчик не Путин, а Российская Федерация. Кроме того, это объект культуры, а не казарма". Прикс подчеркнул, что санкционный режим не распространяется на культурное сотрудничество, и обвинил в лицемерии тех, кто его критикует. По его словам, ни один архитектор не отказался бы от работы "в Крыму или в Сибири".

Примечательно, что сами севастопольцы также выступают против участия австрийских архитекторов в застройке мыса Хрустальный. Еще в советское время на этом месте собирались построить грандиозный мемориальный комплекс, посвященный событиям Второй мировой войны. К началу перестройки успели возвести только 40-метровую скульптуру "Матрос и солдат", после чего финансирование иссякло, и комплекс так и не был завершен.

Лишь после событий 2014 года российские чиновники дали обещание достроить мемориал. Концепция благоустройства мыса Хрустальный несколько раз менялась. В итоге остановились на культурно-образовательном кластере. Реализация проекта стартовала в 2018 году. Ей занялся государственный фонд "Национальное культурное наследие". Согласно плану, на участке площадью 60 гектаров в центре Севастополя должны появиться театр оперы и балета, музей, выставочный центр, хореографическое училище, парк, жилые дома для работников культуры и памятник 100-летию окончания Гражданской войны.

Проект кластера представили широкой публике в 2019 году. Тогда же российские власти признались, что разработкой архитектурного облика оперного театра в стиле деконструктивизма занимался Вольф Прикс (ранее он свою причастность к проектам на территории Крыма отрицал). По его замыслу, внешне здание должно напоминать гигантскую чайку. Севастопольские активисты и местные архитекторы, мечтавшие увидеть на этом месте что-то более классическое, монументальное и героическое, проект восприняли в штыки. Однако их мнение проигнорировали. На начало 2021 года назначены повторные общественные слушания, но их результат кажется предсказуем.

Воплощать в жизнь задумки Прикса первоначально позвали подрядчика с большим опытом в реализации проектов на аннексированном полуострове — компанию "Стройгазмонтаж", связанную с друзьями Владимира Путина братьями Ротенбергами. Осенью 2019 года проект передали компании "Стройтрансгаз", которая принадлежит другому другу российского президента Геннадию Тимченко. Все работы по возведению культурно-образовательного кластера должны быть завершены к 2023 году. Общий объем инвестиций составит 25 млрд рублей.

В этом конфликте не стоит ждать, что австрийское архитектурное бюро накажут власти своей собственной страны, уверен политолог Антон Шеховцов: "Они не будут вмешиваться, потому что это не нарушает никаких законов Австрии. Оно нарушает, возможно, санкции, которые были наложены Европейским Союзом на инвестирование и вообще на бизнес в Крыму. Архитектурное бюро это оспаривает, говорит, что на культуру санкции не распространяются. Но мне кажется, что это не просто культура, это бизнес-транзакция, это зарабатывание денег. Тем не менее сама Австрия не может ничего делать и, более того, я думаю, не должна ничего делать, потому что это будет государственное регулирование бизнеса, которое не укладывается в либеральные модели работы экономики Австрии".

Деньги важнее принципов

Ситуация вокруг Coop Himmelb(l)au — не единичный случай, когда европейская компания оказывается причастной к реализации проектов на территории Крыма. Три года назад концерн Siemens AG оказался в похожей ситуации. Российская компания "Технопромэкспорт", входящая в госкорпорацию "Ростех", открыто использовала для строительства теплоэлектростанций в Крыму газотурбинное оборудование производства Siemens.

В немецкой корпорации заявили, что это было сделано без ее ведома и что в контракте с российской стороной, заключенном в 2015 году (уже после введения санкций из-за аннексии Крыма), особо подчеркивалось, что оборудование на оккупированный полуостров поставляться не будет. В связи с этим Siemens AG подал иск против "Технопромэкспорта". Разбирательство продолжалось несколько месяцев. В результате суд оставил немецкие турбины в Крыму, сочтя, что никаких контрактных обязательств "Технопромэкспорт" не нарушил.

Для обхода запретов "Ростех" использовал простую, но действенную схему. Во-первых, производством спорных турбин занималась совместная "дочка" Siemens AG и АО "Силовые машины" — ООО "Сименс технологии газовых турбин" из Санкт-Петербурга. Это позволило "Ростеху" утверждать, что оборудование было изготовлено в России, а потому санкции на него не распространяются.

Во-вторых, первоначально Siemens AG договаривался о поставках турбин с ОАО "ВО "Технопромэкспорт" для электростанции в Тамани. Когда строить ее передумали, ОАО "ВО "Технопромэкспорт" обанкротили, а на его месте создали одноименную компанию (ООО "ВО "Технопромэкспорт"), которой турбины перешли по наследству. Новое юрлицо не было связано с поставщиком никакими обязательствами по поводу того, что оборудование не должно оказаться в Крыму, поэтому турбины завезли на полуостров и установили на электростанциях под Симферополем и Севастополем. Московский арбитраж признал действия нового "Технопромэкспорта" законными.

Правительство Германии призвало Siemens AG к ответу за участие в сомнительных сделках. Однако концерн выставил себя пострадавшей стороной, пожаловался на обман со стороны российских властей и пригрозил полностью выйти из всех совместных проектов. По мнению Антона Шеховцова, Siemens AG удалось избежать неприятных последствий скандала с крымскими турбинами благодаря своему авторитету и деньгам. "Siemens отделался легким испугом. Это достаточно крупная фирма, и появление их турбин в Крыму было сложно не заметить. Тем не менее санкции обошли. Siemens — реально очень крупная компания, это огромная корпорация, и это нельзя списывать со счетов. У корпорации, естественно, есть свои лоббисты и юристы, которые получают огромное количество денег и знают, как работать [чтобы отстоять ее интересы]", — отметил политолог.

Серая зона глобальной сети

После событий 2014 года крымчан стали поэтапно отключать от зарубежных онлайн-сервисов. Так, местным предпринимателям заблокировали рекламные кабинеты в Google Ads, пользователям смартфонов на Android запретили скачивать приложения из Play Market, а программистам закрыли аккаунты в AppStore. По этой причине с полуострова начался активный отток IT-специалистов.

Некоторые популярные сервисы, такие как Zoom, Uber, Airbnb, Tinder, BlaBlaCar и многие другие, вообще не предоставляют своих услуг в аннексированной республике. Опасаясь вторичных санкций, той же политики придерживаются и многие российские компании, например Яндекс.Такси, мобильные операторы и интернет-провайдеры.

При этом значительная часть онлайн-компаний относится к наложенным на Крым ограничениям довольно формально. В ряде случаев блокировки обходятся при помощи анонимайзеров и прокси-серверов. К примеру, жители полуострова могут оформить подписку на Netflix (сервис показывает, что Крым — это часть Украины) или заказать доставку товаров через Aliexpress (достаточно совершить несколько простых манипуляций, чтобы обмануть систему, автоматически блокирующую заказы с полуострова). Некоторые сайты прямым текстом подсказывают, как обойти ограничения. Так, на Booking.com пользователю достаточно указать, что он путешествует по работе, чтобы получить возможность бронировать номера в крымских отелях.

Visa и MasterCard ушли из Крыма в 2015 году, но потом компании вернулись обратно, и теперь на полуострове можно расплачиваться банковскими картами этих систем, выпущенными российскими кредитными учреждениями.

Крупнейшие зарубежные социальные сети действуют крайне избирательно в отношении Крыма. Если настройка рекламных кабинетов еще может вызвать некоторые затруднения у пользователей, то в остальном ограничений нет. Twitter и Facebook ранее блокировали аккаунты российских политиков (или лишали их аккаунты верификации) за их позицию из-за аннексии Крыма, но потом от этой практики отказались.

Представитель Facebook в беседе с Радио Свобода объяснял это тем, что санкционные требования американского законодательства, которым подчиняется социальная сеть, время от времени претерпевают изменения. А эксперты в сфере SMM связывали такую избирательность со стороны иностранных сервисов с тем, что им невыгодно блокировать всех подряд, поэтому на санкционные требования они смотрят сквозь пальцы.

Обходной маневр

Офлайновый российский и европейский бизнес в большинстве своем не желает связываться с полуостровом из-за страха перед санкциями. Тем не менее исключений из этого правила хватает. Некоторые крупные ритейлеры с материковой России — "Спортмастер", "Эльдорадо", "Глория Джинс", O’Stin, DNS, "Читай-город" и другие — открыто присутствуют в Крыму. Часть компаний для работы на крымском рынке создает дочерние предприятия, слегка изменяя привычное название. Так на полуострове возникли "Лоло Пицца", iVitro, "Детский Крым" и им подобные образования.

Российские банки не открывают в Крыму отделений, но обслуживают клиентов с полуострова. Для этого крымчанину необходимо обратиться в любое отделение на территории материковой России, после чего он может практически неограниченно пользоваться всем спектром финансовых услуг через онлайн-банкинг, объяснили корреспонденту Радио Свобода в службе поддержки одного из банков.

Предостаточно на полуострове и фирменных магазинов крупнейших мировых брендов. В Севастополе, Симферополе, Ялте, Керчи и других крупных городах работают магазины, где можно законно приобрести продукцию Apple, Adidas и так далее. Последние шесть лет не прекращают работу супермаркеты Metro Cash & Carry (подразделение немецкой Metro AG), "Ашан" (бренд принадлежит французской корпорации Holding Auchan SA) и Novus (принадлежит владельцам из Литвы).

Для легализации своего присутствия в Крыму указанные иностранные компании использовали обходной маневр. В одном из регионов материковой России создается фирма-прокладка, которой передаются все права на использование бренда на территории РФ, после чего уже эта компания, не обремененная никакими обязательствами, начинает работать в Крыму. К примеру, крымскими гипермаркетами Metro управляет зарегистрированное в Москве ООО "Ритейл Проперти 6". Ее конечными бенефициарами являются собственники в Германии.

Владельцы Novus перерегистрировали украинское ООО "Планета Спорт", которое управляло магазинами сети в Крыму, в российском юридическом поле, сославшись на то, что "бизнес вне политики". В Литве против владеющих сетью Novus бизнесменов завели уголовное дело, но вскоре оно было закрыто, так как прокуратура не нашла доказательств того, что действия компании нарушают санкционное законодательство ЕС.

Что касается симферопольского магазина "Ашан", то им владеет одноименное ООО, которое управляет всей российской сетью гипермаркетов. Свое присутствие в Крыму представители компании объясняют едва ли не гуманитарными соображениями: мол, в 2014 году Holding Auchan SA передал крымский гипермаркет в управление российского подразделения, "чтобы сохранить 250 рабочих мест для сотрудников и обеспечить население продуктами первой необходимости".

Удар по репутации

По словам Антона Шеховцова, в целом международные санкции играют достаточно большую роль и "служат серьезной преградой для тех компаний, которые не чураются работать в аннексированном Крыму". Тем не менее власти РФ подталкивают иностранный бизнес к нарушению санкционного режима и помогают обходить запреты.

"Существует, например, Ялтинский международный экономический форум, на который привлекаются бизнесмены из других стран. Основной смысл этого форума — поиск путей обхода санкций, которые были наложены западными странами. Из обрывочных пересказов того, что происходит на форуме, мы знаем, что не так просто, на самом деле, обходить санкции… Но это случается постоянно", — отметил политолог в беседе с Радио Свобода.

Эксперты благотворительного фонда "Майдан иностранных дел", которые отслеживают исполнение санкционного режима на полуострове, сетуют на то, что ни в Украине, ни в странах Запада нет специальной структуры, которая бы отслеживала соблюдение наложенных на Крым ограничений. "Бизнес, в том числе и международный, продолжает работать на оккупированной территории только лишь потому, что некому следить за тем, что происходит там и как исполняется санкционный режим", — говорит эксперт фонда Андрей Клименко в интервью проекту "Крым.Реалии". Это позволяет нарушителям легко уходить от ответственности.

Для того чтобы отбить у иностранных компаний охоту участвовать в бизнес-проектах в Крыму, свое веское слово прежде всего должны сказать украинские власти. "Украина должна вводить санкции против такой компании, потому что Украина, а не Европейский союз является наиболее заинтересованным лицом в этой ситуации. Украинские санкции важны тем, что если Киев ничего не будет делать в этом отношении, то с какой стати кто-то еще будет что-то делать? Тут очень простая логика. Поэтому ждать от Евросоюза каких-то телодвижений до того, как сама Украина что-то сделает, — просто нелепо", — полагает Шеховцов. При этом главный упор должен делаться на то, чтобы причинить нарушителям репутационный ущерб: "Нужно нанести урон репутации. Это будет для компании более болезненно, чем не такие сильные финансовые потери от санкций со стороны Украины. Украинские санкции [сами по себе], даже если они будут наложены, не повлияют, не сыграют большой роли. Здесь будут более важны санкции со стороны экономически более значимых стран, например США и Канады. Ведь это не просто запрет не реализацию проектов на своей территории. Это фактически отказ для всех американских компаний иметь какое-либо дело с этой фирмой".