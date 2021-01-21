"Лучшая соцсеть России". Пользователи TikTok против Путина

В китайской социальной сети TikTok, популярной среди подростков, разворачивается кампания в поддержку акций протеста, анонсированных Алексеем Навальным и его сторонниками на 23 января. После многочисленных призывов пользователей TikTok участвовать в этих акциях на соцсеть обратила внимание российская прокуратура, а вслед за ней и Роскомнадзор, потребовавший от TikTok удалять такие посты.

После проблем в США, где с TikTok без особого успеха пытался бороться Дональд Трамп, одна из самых популярных социальных сетей в мире (более миллиарда активных пользователей) рискует подвергнуться блокировке в России – но не из-за цензуры, в которой ее руководство обвинял глава конкурирующего с TikTok "Фейсбука" Марк Цукерберг, а из-за ее отсутствия. После того как российский оппозиционный политик Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти на акции протеста в субботу, 23 января, в TikTok стали множиться посты с поддержкой этого призыва, а одним из трендов в соцсети стали видео, на которых школьники, одна из основных групп ее пользователей, снимают в своих классах портреты Владимира Путина и заменяют их на фотографии Алексея Навального.

Подобные тренды в TikTok привлекли к себе внимание пользователей других российских соцсетей. Кого-то они воодушевили, кого-то испугали – как и в 2017 году, когда после публикации фильма "Он вам не Димон" на акции протеста впервые в российской истории вышло большое количество несовершеннолетних.

Само собой, нашлись и люди, которым происходящее не нравится:

Кирилл Кабанов:

Очень важно.

Сегодня ко мне приехал мой близкий друг. Дочери 16 и она собралась по призывам в сети прибыть 23го на незаконную акцию...

Есть вещи запредельные. Не втягивайте детей, уроды! Вы их крови хотите? Это уже было, разыгрываете их, как фишки в казино.

Кстати, TikTok стал площадкой для массовых призывов именно среди этой возрастной категории (может стоит обратить внимание на это?)

Было бы странно думать, что и в самом TikTok собрались исключительно сторонники Навального. Постов с осуждением политика там тоже хватает. Впрочем, пользователи подозревают, что немалая часть выступающих против Навального тиктокеров являются ботами:

На фоне многочисленных административных и даже уголовных дел за репосты во "ВКонтакте" и других социальных сетях TikTok всегда оставался немного в тени – хотя администрация соцсети уже не раз выполняла требования российских властей об удалении контента, а полиция штрафовала пользователей TikTok за посты, выражающие "неуважение к власти".

Так, в октябре 2020 года в Барнауле суд оштрафовал на 50 тысяч рублей местную жительницу Марию Пономаренко. Она разместила в TikTok видео, в котором назвала президента России Владимира Путина "пуйлом", призвала к его отставке, а также выразила поддержку протестующим в Хабаровском крае против ареста губернатора Сергея Фургала. Суд постановил, что видео "содержит информацию о президенте РФ Путине В. В., выраженную в неприличной и явно неуважительной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность".

11 сентября директор TikTok по взаимодействию с органами государственной власти Тэо Бертрам рассказал, отвечая на вопросы членов британского парламента, что соцсеть за первую половину 2020 года удалила более 500 видео по запросам властей разных стран, причем, по словам Бертрама, более половины из них были удалены из аккаунтов российских пользователей, а причиной удаления чаще всего был контент, который российские чиновники сочли нарушением закона "о противодействии пропаганде нетрадиционных половых отношений" среди несовершеннолетних.

О том, что соцсеть будет сотрудничать с властями России, ее представители впервые сообщили еще летом 2019 года. В отчёте о взаимодействии с властями, опубликованном год спустя, в июле 2020 года, TikTok написал, что только за вторую половину 2019 года социальная сеть удалила 1 миллион 250 тысяч видео из России, нарушающих правила сервиса, большая часть была отмодерирована автоматически.