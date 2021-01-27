Суд в Москве оштрафовал РСЕ/РС за нарушение закона об иноагентах

Мировой судья судебного участка №423 Тверского суда 27 января вынес первые решения по составленным Роскомнадзором протоколам об административных правонарушениях в отношении СМИ, признанных в России так называемыми иностранными агентами.​ Протоколы относятся к деятельности медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) и её проектов. ООО "РСЕ/РС" и её генеральный директор оштрафованы на общую сумму в 1 миллион 100 тысяч рублей.

Суд не принял во внимание возражения адвокатов медиакорпорации. Руководство РСЕ/РС, расценивающее законодательство об иностранных агентах как несправедливое и юридически спорное, рассматривает вопрос о подаче апелляции на сегодняшнее судебное решение. В РСЕ/РС считают, что требования Роскомнадзора ограничивают свободу журналистской деятельности, а отчасти являются технически невыполнимыми.

Заявление в Роскомнадзор с информацией о том, что РСЕ/РС не выполняет приказ ведомства, с 30 октября 2020 года существенно ужесточивший правила маркировки контента на всех платформах, в начале ноября 2020 года подал генеральный директор Агентства федеральных новостей Евгений Зубарев.

29 декабря Роскомнадзор провёл проверку по этому заявлению, после чего направил в ООО "РСЕ/РС", представляющее интересы медиакорпорации в России, уведомления о составлении сотен административных протоколов по фактам нарушения приказа. Согласно планам ведомства, их составление завершится в начале марта. Общая сумма штрафов может составить сотни миллионов рублей.

Радио Свобода и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также ещё несколько подразделений медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода включены в список "СМИ – иностранных агентов" в конце 2017 года. Внесённые в список издания обязаны, в частности, предоставлять регулярные финансовые отчёты о своей деятельности и определённым образом маркировать свои публикации.

РСЕ/РС выполняет сформулированные в 2017 году требования российского законодательства о СМИ – "иностранных агентах", однако оценивает действия российских властей как "опасные усилия, направленные на преследование журналистов, и шаги к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлём информацию". Руководство корпорации неоднократно отмечало, что её статус гарантирует журналистскую независимость и не допускает политического и цензурного вмешательства в редакционную политику.

"СМИ – иностранным агентом" в России могут признать также физических лиц. В декабре Министерство юстиции России признало таковыми пять человек, трое из них – сотрудничающие с Радио Свобода журналисты.

Российское законодательство о некоммерческих организациях и СМИ – "иностранных агентах" неоднократно подвергалось критике правительств западных стран и международных правозащитных организаций. Российские представители многократно утверждали, что "закон о СМИ – иностранных агентах" является "зеркальной реакцией" на требования американского законодательства о регистрации российского телеканала RT в качестве "иностранного агента".

Однако RT осуществляет круглосуточное телевещание в кабельных сетях по всей территории США, в то время как доступ к кабельным сетям и эфирному теле- и радиовещанию для иностранных СМИ в России значительно ограничен.