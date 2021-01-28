"Разнарядка на убийства". Рунет о новом расследовании Bellingcat

Итак, в четверг Bellingcat и The Insider представили новое расследование, связанное с предполагаемой группой офицеров-отравителей из ФСБ. Если верить данным расследования, то жертвами убийства стали северокавказские политические активисты Тимур Куашев ("Яблоко") и Руслан Магомедрагимов ("Садвал"), а также вполне "системный" политик, лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев.

Напомним, Исаев скоропостижно умер в поезде чуть больше года назад. Определённые подозрения вокруг этой смерти существовали всегда, и они активизировались после расследований Bellingcat. В декабре этому посвятил свою колонку Олег Кашин.

Олег Кашин:

Ну бомба не бомба, но все-таки Исаев.

Давид Френкель:

Может и не бомба, но все же теперь это доказанный факт – группа из ФСБ ездит по стране и убивает людей. Обычных людей, не каких-то опасных террористов или лидеров оппозиции, а в целом никому особо не известных активистов.

Михаил Пожарский:

Первые двое – активисты с Северного Кавказа, что как бы подтверждает старый тезис: Северный Кавказ в РФ – это такая лаборатория, где обкатывают самые людоедские методы "работы". А с третьей жертвой уже совсем интересно – это вполне себе провластный политик из "Справедливой России" Никита Исаев. В общем, логика принятия решений у кремлевских убийц какая-то совсем сложная: оппозиционер вы или лоялист, всегда есть шанс хлебнуть чая с новичком.

Андрей Пивоваров:

Кейс с Исаевым вызывает особый интерес, провластный политик предположительно стал жертвой отравителей. Шаг в сторону , и отравители вполне могут выехать даже за теми кто только что махал флагом с Путиным.

Фёдор Крашенинников:

Про Исаева – особенно странно, но именно странность и делает историю достоверной. Ужас в том, что мы не знаем, что у них в головах, какая логика.

Григорий Голосов:

Признаюсь, я тогда сразу подумал, что его отравили, и считал так с тех пор. Не распространялся об этом за отсутствием доказательств. Но другие писали иногда, и получали в ответ, что этот Исаев был кремлевский, сурковский, пропагандонил в телевизоре и т.д. Не сомневаюсь. Но мне известно, что о своем намерении стать президентом России Исаев заявлял не раз и не вполне приватно, а человек он был энергичный и целеустремленный, и при везении могло получиться. Были основания воспринимать всерьез. Видимо, не я один так рассудил. У России может быть только один президент, и навсегда. У тех, кто считает иначе и примеряет корону на себя, будь они хоть мега-патриоты и супер-антилибералы, могут начаться проблемы со здоровьем.

Иван Жданов:

Главный урок, который можно из убийства Никиты Исаева: не продавайтесь и не сотрудничайте с ними, это вас не защитит, а поставит под даже большую угрозу. Сажают своих же тоже не редко.

Михаил Светов:

Убили, потому что захотел выйти из круговой поруки. Мафия из своих объятий живыми не выпускает. Это главная скрепа путинского режима.

Илья Барабанов:

Думаю сегодня, конечно, про Никиту Исаева и зачем кому-то потребовалось его травить, ну, если только кто-то кое-где вдруг тоже не решил, что он агент ЦРУ.

Умер он, получается, за полгода до калининградской попытки отравления Навального.

И одна из возникших в голове теорий: они же с Навальным сверстники. Никита был даже моложе на два года. Молодые, крепкие мужики, ведущие здоровый образ жизни и постоянно катающиеся по стране. Как высчитать оптимальную дозу для такого организма, не испробовав ее на другом организме? И в поездке тоже. Как там Кудрявцев сказал, летел бы самолет чуть дольше, все иначе бы и закончилось. Поезд как раз и ехал чуть дольше.

При этом в версию о внедренной помощнице я совсем не верю. Была бы внедренная, с самого начала описывала симптомы сердечного приступа, а не отравления, чтобы никаких подозрений даже не возникло.

Что если убийство Исаева – это генеральная репетиция покушения на Навального? Тогда мы все в каком-то кромешном ужасе живем, но я уже, если честно, не удивлюсь.

Леонид Волков:

Кто такой Никита Исаев? Это был один из многочисленных кремлевских "псевдо-Навальных". Сейчас уже всех и не припомнить, их реально толпы были. «Честный юрист Зорин», старожилы должны помнить. Да ведь и «юрист Илья Ремесло» начинался именно так.

Ну как это происходило? Очередное совещание в АП: «опять этот Навальный, дед бесится, надо что-то с этим сделать; так, за что Навального его сторонники любят? молодой, юрист, высокий, с коррупцией борется, говорит горячо... так, ну не проблема; вот же есть например Петя – а ну пойди сюда Петя – тоже молодой и юрист, сейчас мы из него сделаем второго Навального и расколем электорат».

Дальше идут на склад обрыганов, которых после всяких кремлевских молодежек осталось много, берут на складе обрыганов Петю, немножечко Петю очищают от слизи и дерьма, и говорят ему: так, Петя, теперь ты лидер перспективной политической силы "Умная альтернатива" или там "Свободная страна", вот тебе сто тысяч баксов, вот тебе офис, можешь ругать перегибы на местах с трибуны на "Первом канале", веди себя хорошо. Радостный Петя берет сто тысяч баксов, нанимает секретаршу пофигуристее, уходит в запой и чувствует себя королем мира. Через некоторое время в АП замечают, что рейтинг Навального не упал, а Петя никому не интересен, и процесс начинается по новой – с Васей или Толей. Мы видели таких "политических циклов" десяток уже, наверное: благо, на складе обрыганов нет дна.

И вот Никита Исаев был одним из них. А потом его отравили "Новичком". Причем, конечно, сразу когда стало известно, что Навального отравили "Новичком", про Никиту Исаева все, кто помнил, кто это такой, сразу всё поняли. Поездка по регионам, поезд, те же самые симптомы, все ясно. Неясно только одно: зачем и кому это надо? Ну то есть вы мне никогда не продадите версию, что он "отбился от рук и стал мечтать о самостоятельной политической карьере". Обрыганы не мечтают. Было бы достаточно обрезать ему финансовый краник, и его бы не стало. Никита Исаев был лидером перспективного политического движения, состоявшего из него одного.

И поэтому не может не прийти в голову версия (которую уже опубликовал Илья Барабанов, но у меня есть свидетели, что я ее в узком кругу коллег обсуждал уже месяц назад, как только Беллингкэт сказал, что знаменитая спецбригада ФСБшников причастна еще к ряду убийств). Вот есть Никита Исаев – молодой высокий юрист, ровесник Алексея Навального, практически его АПшный клон. На ком, как не на нем подбирать дозу? На ком, как не на нем, тестировать саму методологию убийства в транспорте – так, чтобы прошло достаточно времени до оказания медицинской помощи? На ком, как не на нем, проверять, что медики в российском захолустье ничего, кроме "сердечного приступа" не заподозрят и в документах не напишут? Идеальная модель. Все равно больше он ни на что не годен – а так, можно сказать, послужил науке.

Так что Илье Ремесло и прочим тоже стоит призадуматься, конечно.

Грустно, наверное, когда ты считаешь себя перспективным политиком, а тебя считают удобным объектом для расчета дозы "Новичка" – вот о чем вся эта история.

Игорь Эйдман:

Российские спецслужбы убивают не только оппозиционных лидеров, перебежчиков или участников чеченского сопротивления. Для того, чтобы стать жертвой чекистов даже не обязательно придерживаться оппозиционных взглядов, надо просто проявлять несанкционированную общественную активность и таким образом попасться на лубянский карандаш.

У них ведь не только на посадки разнарядка, но и на убийства. Надо же изображать непримиримую борьбу с "врагами". А где этих "врагов" взять? Проще всего среди тех, кто засветился тем или иным образом, кто слишком активен и заметен. Все три жертвы, о которых рассказано в расследовании, были выбраны именно по этим критериям. Впрочем, так чекисты делали всегда.

Александр Рыклин:

После ознакомления с новым расследованием Инсайдера и Bellingcat у меня возник простой вопрос – зачем нужно было применять радикальную крайнюю меру ко всем этим людям? Я вижу всего два варианта. Либо это были тренировки, либо этот кооператив еще немножко шьет. Ну, то есть подрабатывает на стороне, принимает заказы....

Алексей Шляпужников:

Вторая часть расследования Bellingcat не удивляет, примерно эти три фамилии мы и ожидали увидеть.

Только вот про Исаева и Миронова очень сильная натяжка. Окей, добавлю пару строк.

На самом деле Никита не собирался идти в думу от СР, это был лишь маловероятный запасной вариант. Основным же вектором было создание партии, которая должна была занять нишу правой оппозиции. Примерно ту, что сейчас безуспешно пытаются занять "Новые люди" под управлением владельца Фаберлик. И да, проект развивался совсем не как прокремлёвский, хотя, по иронии судьбы, вполне мог конкурировать на оппозиционном поле со сторонниками Навального.

Кирилл Шулика:

Поговорил с друзьями Никиты Исаева. Так вот никто из них не верит, что он был отравлен спецслужбами. Реакция была такая, ты типа что, с ума сошел что ли? Говорят у него было три пагубных привычки, которые многим давали возможность держать его на крючке. Хорошая привычка женщины, ну про приставленную кем-то Жестовскую понятно, а было еще две плохих привычки, не будем уточнять, все и так догадались.

Кроме того, Исаев рассматривался и действительно серьезно на пост лидера "Справедливой России" вместо Сергея Миронова. И он уже вел переговоры о переформате партии. Уверен, что в переговорах дошел бы и до моей персоны, поэтому смерть его меня неким образом выбила из колеи, странная смерть молодого политика. Но объяснения, как мы видим, есть и они прозаичны.

Однако вообще может быть все, что угодно. Был ли он агентом спецслужб? Мог быть, а мог и не быть. Но это единственный мотив, в который не верят его друзья. Но я тут в целом хочу написать две вещи.

Во-первых, по нынешним временам даже менее странная смерть известного человека должна вызывать подозрения, потому что реально в стране действует отряд отравителей под крышей спецслужб.

Во-вторых, есть же персонаж у нас похожий на Исаева и зовут его Валерий Соловей. И если Исаевым хотели менять Миронова, но Соловья рассматривали, как лидера внесистемной оппозиции. Во всем его потоке дикого бреда я могу поверить только в то, что его хотели отравить. И между прочим, может он и не спятил, а просто взял линию защиты такую, изображает психического, чтобы если что с ним случится, было бы понятно, кто за этим стоит.

И это еще наука всем, кого будут пытаться вербовать, случаев миллион. Шансов на то, что с вами произойдет нечто после вербовки в разы больше, чем если вы откажитесь от сотрудничества.

Александр Сосновский:

Шпигель публикует “новые разоблачения “ Грозева и Доброхотова. Выглядит хило и неубедительно. К числу жертв, кого только не отнесли. Вспомнили даже Никиту Исаева. Очередное громкое расследование, которое, как всегда кажется пустышкой. И, кстати, насчёт Исаева. С Никитой я разговаривал буквально за несколько дней до его смерти – он даже мысли не держал, что ему грозит опасность. Договаривались встретиться, поговорить – он был спокоен и нормален. Так называемым следователям просто требуются громкие имена.

Анастасия Миронова:

Любой человек в России старше 20 лет, хоть сколько-нибудь пытавшийся участвовать в политической/общественной жизни или журналистике, знает, что все, кого в нашей стране хотят посадить или отравить, сидят или отравлены, или эмигрировали. Остальное – видимость. Чекисткая пыль.

И если история с отравлением Навального сколько-нибудь и выбивается из этого ряда, то не сильно. Или не травили, а он солгал. Или не те травили, а теперь те, кому надо, стригут нечаянную радость и накручивают очки... Или сами же и солгали, благоразумно отправив Навального в Берлин, а не Лондон. Чего-то, вопреки ожиданиям, Меркель ни волоска с Путина не уронила за Навального и с "Северным потоком" ничегошеньки не сделалось, откуда вдруг доверчивые граждане решили, что Меркель в ярости? Все больше и больше похоже, что Меркель в деле, а не в ярости.

Стоило бы как-нибудь подробней поговорить о конспирологии и казусе Навального. Нас приучили за годы его неуязвимости, что, де, только дремучие конспирологи не верят в независимость Навального. Меж тем, если что-то крякает, как утка, и выглядит, как утка, это утка. Или манок.

Слишком много "если", которым сторонники Навального ищут противоестественные объяснения как раз из области конспирологии.

Если его при двух уголовных делах с железной фактурой не посадили, значит, не хотели.

Если после уголовного дела о стрельбе по человеку с признанием самого Навального возбеждение дела отменили, значит, так хотели те, кого слушает прокуратура.

Если по делу "Кировлеса" прокуратура тут же потребовала выпустить Навального, значит, так хотели те, кого слушает прокуратура.

Если Пригожин его, при ресурсе Пригожина, не раздел до нитки в суде, значит, ресурса Пригожина не хватило.

Если иску внука ветерана не дали ход, значит, не позволено дать.

Если после задержаний уже почти 10 лет их сразу отпускают, значит, не собирались задерживать.

Если ФСИН очнулось только после истечения условного срока, значит, его не хотели сажать.

Если книгу Ярмыш изо всех щелей рекламируют, значит Ярмыш не враг.

Если даже на уровне райцентров давно зачищены все политические активисты, а Навальный толком не посажен, значит, его не хотят сажать.

Не надо выдумавать для каждого этого кейса мутные оправдания. Он не сидит и не отравлен, потому что его не считают нужным сажать или травить. Что бывает с теми, про кого ОНИ так не думают, прямо сейчас читайте на "Инсайдере". И не городите оскорбительной для вас же чуши. Мы с вами не убиты ФСБ, потому что оно этого не хочет. И Навальный не убит именно по этой причине.

Борис Овчинников:

Из трех смертей, про которые рассказывается в новом расследовании Bellingcat и TheInsider, только в одном случае (Куашев) есть явные улики на причастность отравителей Навального. Во втором случае смерть подозрительная, но надежных подтверждений присутствия в день убийства людей из НИИ-2 ФСБ в городе нет. В третьем случае (Исаев) есть следы слежки людей оттуда за Исаевым в предыдущих его поездках, но нет подтверждения их поездки в Тамбов (точнее, есть – но не может быть опубликовано)

На первый взгляд это повод усомниться в выводах расследования. Но на самом деле такая неокончательность свидетельств – лучшее доказательство честности расследований Bellingcat и TheInsider. Если бы они придумывали, то придумали бы что-нибудь более очевидное и изобличающее.

Методичка:

Известность Исаева в публичном поле и причина, почему его смерть стала новостью, происходят из политических ток-шоу федеральных каналов. Нельзя сказать, что это был его единственный политический капитал, но основной. Приезжая в регионы, он пользовался тем, что его узнавали именно как человека из телевизора.

При всей малозначимости участников этих ток-шоу, особенно тех, кто выступает в качестве оппозиционеров и иностранцев – грушами для битья – нельзя не признать, что благодаря ящику стали появляться политики претендующие на федеральный масштаб. Навскидку, это Николай Платошкин, который сидит. Никита Исаев, который умер. Сергей Михеев, который будет пытаться попасть в Госдуму.

Либеральная несистемная оппозиция этих людей не замечает, она телевизор не смотрит. Но недовольные властью телезрители именно среди этих людей могут искать своих лидеров. Скорее всего, это преувеличение, и фактор участия в ток-шоу не играет роли на выборах. Но у страха глаза велики, и у каждого ведущего и участника ток-шоу сейчас скребут кошки, как не показаться слишком влиятельным и популярным в народе.

Дмитрий Колезев:

С одной стороны, расследование может разочаровать публику, ожидавшую сенсаций: громких имен не назвали, жертвы широкому кругу неизвестны, ожидаемые имена вроде Дмитрия Быкова, Владимира Кара-Мурзы и Петра Верзилова не прозвучали (ибо в этой статье речь только про удавшиеся убийства).

Но в то же время для части российской элиты это расследование может быть куда более тревожным, чем информация о покушении на Алексея Навального. Ведь Никита Исаев, которого Bellingcat называет в числе жертв сотрудников спецслужб, – не оппозиционер и не враг режима, а напротив, политик патриотического толка и вполне системный игрок. Если предположения расследователей верны, это значит, что «прислать доктора» могут не только к тем, кто борется с властью, а вообще к кому угодно.

Кирилл Лятс:

Вчерашняя публикация Грозева оказалась совсем не бомбой. Она десакрализировала отравление руками ФСБ, низведя его до обыденности.

Все три жертвы настолько мелки в наших глазах, да простят меня жители КБР и Дагестана, уверен, для них ребята были великими людьми, что вмиг пришло понимание рутины. Наверное, такие чувства у советских людей появились в 1938м году, а может и раньше: о, опять десять тысяч человек расстреляли – да и хер с ними!

В этом и весь ужас. Не единичные расправы со звездами оппозиции, а просто обычная профилактика. Вкололи, подлили, подсыпали. Сдох – кремировали и забыли.

Практически каждый, КАЖДЫЙ, может стать жертвой великолепной шестерки из НИИ Криминалистики ФСБ.

Адский морок накрыл страну. ФСБ снова претендует на карательную функцию Бога.

Суды не просто не нужны – они лишние в этой цепочке зла.

Эти создали уже ад в отдельно взятой стране. И ведь мы даже не знаем, а скольких вообще они так убили!

Если жертвы не столь яркие и известные, то может счет уже идет на тысячи? Или десятки тысяч? Что если под ковид они уложили огромное число неугодных? И нет никакого контроля, ни судебного, ни общественного!

Нужно призвать ФСБ к ответу! Преступления должны быть расследованы, а виновные наказаны пожизненным заключением.

Александр Морозов:

что такое – эта группа отравителей? "Типологически" – это вылезший наружу хвост того, что для нашего поколения имеет аналог не в предвоенной политике в Европе, и не СССР. Ближайший аналог – ложа П-2. "Антигосударство" внутри государственных структур. Только это гораздо более масштабная и разветвленная "П-2", чем была в Италии. Про "ложу П-2" нельзя сказать, что она "внедрилась" в государство, поскольку ее члены и так были в государстве или "при нем". Это – злокачественное перерождение государства, саркома. Ложа проела государство изнутри. Совершенно не факт, что этот процесс вообще может быть остановлен. Тем более, что в отличие от "П-2", путинская ложа не скрывает того, что она делает. В Италии это кончилось, когда группа офицеров передала материалы американцам и возник "альянс спасения", к которому развернулась и часть Ватикана. А у нас другая ситуация: все материалы – уже лежат на столе. Причем – для всеобщего обозрения. Всем, кто на это смотрит, ясно видно, с чем они имеют дело.