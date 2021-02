Фольклор параллельной вселенной. Артемий Троицкий на словенских горках

Хедлайнеры сто восемьдесят третьего выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – мастера фольклорного песенного искусства из Словении. Эта небольшая страна тоже отметилась на звуковой карте мира, и рок-критик Артемий Троицкий особо отмечает словенский вклад в разнообразие нетрадиционной этнической музыки.





Вокруг Словении я бывал повсюду: в Хорватии, в Австрии, в северо-восточной Италии. А вот в самой Словении никогда, хотя меня туда не раз приглашали. Самая западная часть бывшей Югославии, Словения и в музыкальном отношении была сильно западнее своих балканских соседей. Разумеется, Laibach и по сей сей день самая известная и уважаемая из всех славянских рок-групп в мире. Совсем недавно в "Музыке на Свободе" звучал электронный дуэт Borghesia, имевший европейский успех в конце 1980-х. К сожалению, сегодняшней словенской рок-сцене, кроме вечных Laibach, особенно похвастаться нечем. Чего не скажешь о фолк-сцене – не то чтобы "звёздной", но разнообразной и динамичной.

Пожалуй, самая яркая фигура здесь – эпатажный поп/диско/этно-шансонье Магнифико, его песни неоднократно также звучали в "Музыке на Свободе". К сожалению, после альбома с подходящим названием "Шарлатан де Балкан" (2016) свежие записи артиста мне не попадались. А потому – к симпатичным новичкам! Дуэт Drajnarujva Vampa – братья Томаж и Ерней Хостники, поющие пианист и аккордеонист. Их стиль – глумливое фолк-кабаре с интонациями блюза, и не удивительно, что местная критика любит сравнивать DV с Томом Уэйтсом. Песня "Стадо с юга" – из недавнего второго альбома дуэта.

Янез Довц – едва ли не центральная фигура словенской этномузыкальной тусовки. Композитор, аранжировщик, аккордеонист-виртуоз, он участвовал во всевозможных проектах, включая академические, руководил группой Terrafolk и записал с ними примерно 40 альбомов. Диск AkordeOn, с которого я выбрал прелестную пьесу "Кошка Шрёдингера", – первая сольная запись Довца.

Секстет Katalena с великолепной солисткой Весной Зорник – флагманы словенского фолк-рока. Мощная темпераментная группа, завсегдатаи международных фестивалей, они соединяют элементы балкано-цыганской экзотики и европейского клубного мейнстрима. Хитовая песенка "Андале бандале" – с шестого альбома ансамбля "Энцы Бенцы Каталенцы".

Из всего ассортимента словенской музыки престижный немецкий лейбл Glitterbeat выбрал трио Širom. Эти ребята исполняют чрезвычайно замороченную музыку. Начать с того, что играют они в основном на самодельных инструментах, у которых даже нет названий. Я бы приблизительно описал этот стиль как акустическую психоделику, замешанную на традиционных ритуальных обрядах разных этносов – от северных шаманов до австралийских аборигенов. Сами музыканты говорят, что это "фольклор из параллельной вселенной". Композиции – длинные, "трансовые", совершенно нерадийные. К счастью, нашлась одна лаконичная, "Десять слов", на втором альбоме трио "Я могу быть глиняным окунем". Послушайте её в подкасте, для текстовой версии припасено видео живого концерта, это развлечение на целый вечер.

И под занавес – вокалистка Катя Шульц. Она получила музыкальное образование в Любляне и Нью-Йорке, пробовала себя в самых разных стилях, от народных песен до джаза и трип-хопа. Но всегда очень придирчиво подходила к поэтической основе своих песен: уже первый Катин альбом, "Мила" (2008), был посвящён словенской поэтессе Миле Качич. А новая работа певицы, Kamlisajlan ("Влюблённая") целиком основана на лирике цыганских поэтов: балканских, румынских, польских.

Этот альбом Катя записала в Мексике с местным скрипачом и гитаристом Альбаном Усачем. Судя по всему, артистке в Центральной Америке понравилось, и её следующая программа будет уже на испанском языке.

Плей-лист 183-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Shana Cleveland (USA). Face of the Sun, LP Night of the Worm Moon

2. Test Dept (UK). Ear Lips, LP Opaque Couche

3. Agricantus (Italy). Carizzi r’amuri”, LP Akoustikos Vol. I

4. Snakerattlers (UK). Aither’s Theme, LP All Heads Will Roll

5. Schrecknen & Peter Kutin (Austria). The Trouble with Eternal Love, LP The Trouble with Being Born

6. Drajnarjuva Vampa (Slovenia). Čreda z juga, LP Tuning into the World

7. Janez Dovč (Slovenia). Schrödingerova mačka, LP Akordeon

8. Katalena (Slovenia). Andale bandale, LP Enci Benci Katalenci

9. Širom (Slovenia). Deset besed, LP I Can Be a Clay Snapper

10 Katja Šulc (Slovenia/Mexico). Kamlisajlan, LP Kamlisajlan

11. Stuart A. Staples & Tindersticks ft Robert Pattinson (UK). Willow, LP High Life

12. Dana Gavanski (Canada/UK). Good Instead of Bad, LP Yesterday Is Gone 1

3. Orville Peck (Canada). Dead of Night, LP Pony

14. Магелланово Облако (РФ). Вижу, LP Отражение



