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ЕСПЧ уведомил Россию об иске Навального по делу о его отравлении

Европейский суд по правам человека уведомил представителя России о принятии к рассмотрению дела об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Жалоба коммуницирована ещё в середине января. Об этом сообщается на сайте суда.

Жалоба Навального была подана в суд на следующий день после его госпитализации в Омске в августе 2020 года, следует из опубликованного документа. В октябре стало известно, что она дополнена и принята к рассмотрению.

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