Замглавреда Mash: опровержение о "дворце Путина" делали не журналисты

Заместитель главного редактора интернет-издания Mash, которое первым показало "дворец Путина" изнутри, опровергнув, таким образом, кадры из расследования Алексея Навального, уволился с работы.

В своём телеграм-канале Сергей Титов написал, что при подготовке материалов о дворце всё решали не журналисты, а "люди в костюмах", о которых заместитель главного редактора высказался нецензурно. При этом Титов не пояснил, о каких именно людях идёт речь, но работу в издании в последнее время сравнил со временами Советского Союза.

Издание Mash стало первым СМИ, опубликовавшим кадры из так называемого "дворца Путина", расследование о котором выпустили в январе Алексей Навальный и Фонд борьбы с коррупцией. Главный редактор Mash Максим Иксанов, побывавший внутри здания, заявил, что попасть на объект ему помог некий представитель технического надзора. Он снял кадры, судя по которым дворец ещё только строится, а его комнаты, в отличие от показанного в фильме Навального, представляют собой бетонные коробки без облицовки.

Позже телеканал "Россия 1" назвал дворец "недостроенным апарт-отелем", а бизнесмен Аркадий Ротенберг дал изданию Mash интервью, в котором объявил владельцем здания себя.

Расследование ФБК о так называемом дворце Владимира Путина под Геленджиком было опубликовано 19 января – в день ареста главы фонда Алексея Навального и заключения его в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Навальный и ФБК утверждают, что резиденция президента России площадью 68 гектаров на мысе Идокопас была построена в 2010 году, её стоимость составляет около миллиарда долларов, на её территории есть подземный ледовый дворец, аквадискотека, 80-метровый мост "для подхода к чайному домику", тоннель для спуска из дворца к морю и множество других дорогостоящих объектов для отдыха. Фильм-расследование набрал свыше 100 миллионов просмотров на ютьюбе.

Владимир Путин, отвечая на вопрос о дворце, заявил, что недвижимость не принадлежит ни ему самому, ни его "близким родственникам", назвав расследование ФБК "компиляцией", но так и не назвав владельцев объекта.

В фонде Навального на это заявили, что ни сват президента России Николай Шамалов, на которого был оформлен дворец, ни управляющий стройкой двоюродный племянник Путина Михаил Шеломов в силу семейного кодекса России действительно не относятся к близким родственникам. "Видимо в голове Путина существует какой-то воображаемый суд, на который он придёт и скажет: а я вас не обманывал, я так сформулировал, что всё правда", – предположили в ФБК.