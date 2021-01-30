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Аркадий Ротенберг заявил, что владеет "дворцом" под Геленджиком

Аркадий Ротенберг

Бизнесмен Аркадий Ротенберг в интервью телеграм-каналу Mash заявил, что является владельцем "дворца" под Геленджиком из расследования Фонда борьбы с коррупцией.

По словам Ротенберга, он является бенефициаром. Бизнесмен отметил, что у проекта ранее было много кредиторов. "Это — находка. Место шикарное", — отметил Ротенберг. Бизнесмен уточнил, что на мысе Идокопас строится апарт-отель. Он должен открыться в течение двух лет.

Внимание к недвижимости под Геленджиком привлёк фильм Алексея Навального. В расследовании утверждается, что "дворец" принадлежит президенту Владимиру Путину. Предположительная стоимость здания оценивается в 100 миллиардов рублей. В районе расположения объекта действует бесполётная зона и строгий режим посещения. Путин отверг причастность к зданию, заявив, что им владеют частные компании.

Ротенберг, отвечая на вопрос, почему он после выхода фильма Навального не рассказал о том, что является владельцем "дворца", подчеркнул, что не хотел скандала и планировал сделать объявление после завершения строительства.

  • После выхода фильма Навального сразу несколько российских СМИ опубликовали свои материалы. "Медуза" со ссылкой на рабочих, занятых на объекте, писала, что здание строится в интересах Владимира Путина. Mash 29 января показал видео из "дворца". В нём утверждается, что запись была предоставлена сотрудником технического надзора. Сюжет о "дворце Путина" снял и телеканал "Россия-1". В сюжете сооружение названо "недостроенным апарт-отелем".
  • Аркадий Ротенберг – давний знакомый Владимира Путина. В школьные годов они занимались самбо и дзюдо у одного тренера. Сам он говорил, что его дружба с президентом "проверена временем".
  • Ротенберг внесён в санкционный список США. Одна из компаний бизнесмена занималась строительством Крымского моста после российской аннексии Крыма.

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