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Археология

Война за детей. Эфир в 18:05

Участник акции оппозиции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму

Кто использует в политике несовершеннолетних? Обсуждают антрополог Александра Архипова и правозащитник Алексей Федяров

Одной из главных тем массовых протестов стало обвинение оппозиции в том, что она использует детей. Так ли это? Каковы политические взгляды нового поколения? И кто на самом деле использует детей – оппозиция или власть?

В студии Радио Свобода – Александра Архипова, антрополог, старший научный сотрудник РАНХиГС и МВШСЭН (Шанинки), и Алексей Федяров, правозащитник, начальник юридического департамента фонда помощи осужденным "Русь сидящая". Эфир в 18:05.

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