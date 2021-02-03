Война за детей. Эфир в 18:05

Одной из главных тем массовых протестов стало обвинение оппозиции в том, что она использует детей. Так ли это? Каковы политические взгляды нового поколения? И кто на самом деле использует детей – оппозиция или власть?

В студии Радио Свобода – Александра Архипова, антрополог, старший научный сотрудник РАНХиГС и МВШСЭН (Шанинки), и Алексей Федяров, правозащитник, начальник юридического департамента фонда помощи осужденным "Русь сидящая". Эфир в 18:05.